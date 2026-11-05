Huy động 217 chuyến xe trộn, hơn 1.300 m³ bê tông cùng 249 tấn thép gia cường được đưa đến công trường của dự án trị giá 3.100 tỷ đồng

Một đợt đổ bê tông tại Cape Town huy động 217 chuyến xe trong 13 giờ, sử dụng 1.312 m³ bê tông. Hạng mục sàn rộng 2.160 m² còn cần 249 tấn thép gia cường.

Dự án The Granger tại Green Point, Cape Town (Nam Phi) có tổng vốn đầu tư 2 tỷ rand, tương đương hơn 122 triệu USD (3.144 tỷ VNĐ), do liên doanh giữa Devmark Property Group và Feenstra Group phát triển.

Tại công trường The Granger tại khu Green Point, thành phố Cape Town, Nam Phi, đã triển khai một đợt đổ bê tông kéo dài liên tục 13 giờ, 217 chuyến xe đã vận chuyển tổng cộng 1.312 m³ bê tông đến công trường để hoàn thiện một hạng mục sàn kết cấu.

Đây cũng là đợt đổ bê tông lớn nhất mà WBHO Cape, nhà thầu chính của dự án, từng thực hiện. Thay vì chia thành 3 đợt như kế hoạch ban đầu, đơn vị thi công đã gộp toàn bộ khối lượng vào một lần đổ liên tục. Việc này đòi hỏi nguồn cung bê tông phải được duy trì ổn định trong suốt quá trình thi công.

Để chuẩn bị cho hạng mục trên, đội thi công đã lắp đặt 249 tấn thép gia cường trên diện tích sàn 2.160 m², tương đương khoảng 45 x 48 m. Khối lượng này gồm 24.451 thanh thép, được bố trí thành 4-6 lớp. Tổng chiều dài các thanh thép vượt 91 km.

Sàn có chiều dày thay đổi từ 280 mm đến 1.350 mm, kết nối với hệ thống cột và dầm của công trình. Do mật độ cốt thép lớn và cấu trúc sàn có nhiều độ dày khác nhau, quá trình gia công, vận chuyển và lắp đặt phải được tổ chức theo trình tự chặt chẽ.

RMS, đơn vị phụ trách gia công và lắp đặt cốt thép, đã huy động nhân lực tại Cape Town để thực hiện hạng mục này. Các thanh thép được cắt, uốn tại cơ sở của doanh nghiệp ở Blackheath trước khi chuyển đến công trường. Tổng cộng, 104 thợ lắp đặt cùng 32 tổ trưởng và 4 quản lý tham gia công việc.

Khối lượng thép nói trên được hoàn thành trong 5 ngày làm việc. Tiến độ này gắn với việc WBHO Cape rút ngắn chu kỳ thi công sàn từ mức thông thường 12-15 ngày xuống còn 11 ngày, qua đó dành khoảng thời gian ngắn hơn cho công đoạn lắp đặt cốt thép trước khi đổ bê tông.

The Granger là tổ hợp bất động sản đa chức năng có tổng vốn đầu tư khoảng 2 tỷ rand Nam Phi, nằm cạnh sân vận động DHL Stadium tại Green Point. Dự án được phát triển bởi liên doanh giữa Devmark Property Group và Feenstra Group, trên một trong những khu đất lớn còn chưa được khai thác tại khu vực giữa trung tâm thành phố Cape Town và bờ biển Atlantic Seaboard.

Khi hoàn thành, tổ hợp sẽ gồm một khách sạn quốc tế khoảng 190 phòng, 200 căn hộ, 14.000 m² diện tích văn phòng và 3.000 m² mặt bằng bán lẻ. Các hạng mục được bố trí trong cùng một khu phức hợp, phục vụ nhu cầu lưu trú, làm việc, mua sắm và sinh hoạt.

Vị trí cạnh DHL Stadium là một trong những yếu tố được tính đến trong quy hoạch dự án. Sân vận động này đón khoảng 1,2 triệu lượt khách mỗi năm, chủ yếu thông qua các sự kiện thể thao, hòa nhạc và hội nghị. The Granger được định hướng bổ sung khách sạn, văn phòng, căn hộ và dịch vụ thương mại cho khu vực, thay vì chỉ phục vụ lượng khách đến sân vào những ngày diễn ra sự kiện.

Dự án chính thức khởi công ngày 6/11/2025. Quá trình xây dựng dự kiến tiếp tục trong năm 2027, với mục tiêu hoàn thành vào đầu năm 2028.