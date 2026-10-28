Huy động 10.400 tỷ đồng xây đảo nổi 74.000 tấn, cao bằng tòa nhà 15 tầng, mục tiêu 2030 hoàn thành công trình chưa từng có trên thế giới

Công trình được giới thiệu là đảo nhân tạo di động, có khả năng hoạt động độc lập đầu tiên trên thế giới, dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2030.

Theo SCMP, ngày 18/10, Đại học Giao thông Thượng Hải (SJTU), đơn vị chủ trì phát triển dự án, đã ký hợp đồng xây dựng trị giá hơn 2,7 tỷ nhân dân tệ (khoảng 10.400 tỷ VNĐ) với một nhà máy đóng tàu trực thuộc Tập đoàn Đóng tàu Nhà nước Trung Quốc (CSSC).

Theo Shanghai Observer ngày 21/10, công trình đã chính thức bước vào giai đoạn xây dựng kỹ thuật và dự kiến được hoàn thiện, bàn giao vào tháng 6/2030.

Đây là công trình phục vụ nghiên cứu biển siêu lớn có kết cấu hai thân dạng bán chìm, được giới thiệu là đảo nhân tạo nổi di động có khả năng hoạt động độc lập đầu tiên trên thế giới. Điểm đặc biệt của công trình là kết hợp được khả năng di chuyển của tàu biển với tính ổn định của các giàn nghiên cứu cố định ngoài khơi.

Trong những chuyến nghiên cứu biển sâu và đại dương xa bờ, các tàu nghiên cứu truyền thống thường gặp khó khăn khi phải duy trì vị trí trong thời gian dài giữa gió mạnh và sóng lớn. Chuyển động liên tục của tàu khiến những thiết bị quang học chính xác và cân phân tích không thể hoạt động ổn định.

Ngược lại, các giàn nghiên cứu cố định ngoài khơi có kích thước lớn và khả năng chống chịu sóng gió tốt, nhưng không thể tự di chuyển đến những khu vực mới khi nhu cầu nghiên cứu thay đổi.

Đảo nhân tạo nổi của Trung Quốc được thiết kế để khắc phục những hạn chế này. Công trình có thể di chuyển với tốc độ 11 hải lý/giờ, tương đương khoảng 20 km/giờ. Đảo nổi này đồng thời đáp ứng nhu cầu làm việc và sinh hoạt của hơn 200 nhà nghiên cứu trong các chuyến khảo sát dài ngày.

Dự án có tên chính thức tạm dịch là Cơ sở Nghiên cứu Nổi Thường trú Hoạt động trong Mọi Thời tiết ở Biển Sâu, còn được gọi là đảo di động nổi ngoài khơi. Đây là một trong những công trình hạ tầng khoa học trọng điểm quốc gia thuộc Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 của Trung Quốc. Theo SJTU, đây là kết quả của khoảng một thập kỷ nghiên cứu và chuẩn bị.

Về quy mô, công trình dài 138 m, rộng 85 m, với sàn chính nằm ở độ cao 45 m so với mặt nước, tương đương chiều cao một tòa nhà 15 tầng.

Thiết kế này giúp các khu vực phòng thí nghiệm và không gian sinh hoạt chính tránh bị sóng biển tràn vào, ngay cả khi xuất hiện những con sóng cao tới 20 m trong điều kiện thời tiết cực đoan.

Đặc biệt, đảo nhân tạo nổi có lượng giãn nước tối đa khoảng 74.000 tấn, vượt phần lớn tàu khu trục và tàu nghiên cứu thông thường trên thế giới, đồng thời tiệm cận quy mô của một tàu sân bay cỡ lớn.

Để so sánh, tàu sân bay Phúc Kiến, một trong những tàu sân bay hiện đại nhất của Trung Quốc, có lượng giãn nước hơn 80.000 tấn.

Nhờ thiết kế hai thân, công trình có thể hoạt động trong điều kiện biển cấp 7, với sóng cao từ 6 đến 9 m, và có khả năng chống chịu những cơn bão mạnh tới cấp 17 theo thang Beaufort mở rộng.

Đáng chú ý, dù được xác định là một nền tảng nghiên cứu dân sự, các kỹ sư tham gia dự án còn đề xuất thiết kế có khả năng chống chịu tác động của vụ nổ hạt nhân.

Để phục vụ các hoạt động nghiên cứu biển sâu cường độ cao và kéo dài, toàn bộ hệ thống được tổ chức thành ba bộ phận chính, gồm nền tảng nổi, hệ thống phòng thí nghiệm trên công trình và mạng lưới hỗ trợ trên bờ.

Trong đó, hệ thống nghiên cứu trên biển được trang bị sáu phòng thí nghiệm, tập trung vào những lĩnh vực như công nghệ thiết bị và hệ thống hàng hải hạng nặng, quan trắc khí tượng và thiên tai trên biển, cũng như theo dõi dài hạn các hệ sinh thái đại dương.

Theo Tân Hoa xã, hồi tháng 5, ông Zhou Meng, nhà khoa học trưởng của dự án kiêm Viện trưởng Viện Hải dương học thuộc SJTU, cho biết công trình sẽ đặc biệt hữu ích trong các hoạt động thử nghiệm thiết bị công nghệ cao trên biển, quan trắc bão ở cự ly gần và nghiên cứu khoa học đại dương.

Ông Zhou cũng cho biết cơ sở nghiên cứu quy mô lớn này sẽ được mở cửa và chia sẻ với các tổ chức nghiên cứu cũng như doanh nghiệp trên toàn thế giới.

Theo SCMP