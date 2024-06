Cụ thể, căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019; Căn cứ Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam ngày 22 tháng 11 năm 2019; Căn cứ Điều 21 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quan lý thuế; Căn cứ Quyết định số 444/QĐ-HQKH ngày 27 tháng 12 năm 2023 của Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa về việc giao quyền ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa thông báo huỷ bỏ tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Nguyễn Tâm Thịnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam.

MST: 0303543710; Địa chỉ trụ sở công ty: 7A/68 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP Hồ Chí Minh.

Lý do huỷ bỏ tạm hoãn xuất cảnh được đưa ra là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dụng Trung Nam đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

Thời gian hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh kể từ ngày ký.

Trước đó, Cục Hải quan Khánh Hòa đã có thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) đề nghị tạm hoãn xuất cảnh với ông Nguyễn Tâm Thịnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trung Nam Group) từ ngày 6/5. Nguyên nhân do ông Thịnh là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bị cưỡng chế thuế do nợ hơn 21 tỷ đồng.