Hữu duyên "check-in" với idol Trần Hà Linh, nam thanh niên bỗng thành sao mạng, hút tương tác hơn 100 lần

Hoàng Dương |

Sức Sức hút "khủng" từ Top 1 server Trần Hà Linh, chàng trai bỗng thành sao mạng, tương tác tăng phi mã hơn 100 lần sau một tấm ảnh.

Có những người dành cả thanh xuân để xây dựng nội dung, chăm chút từng khung hình nhưng lượt tương tác vẫn lẹt đẹt. Thế nhưng, cũng có những người chỉ nhờ một chữ "duyên" – tình cờ bắt gặp và chụp ảnh cùng một nhân vật đang "hot" nhất nhì mạng xã hội mà bỗng chốc trở thành tâm điểm chú ý.

Câu chuyện của một nam thanh niên mới đây là minh chứng thực tế nhất cho sức hút khủng khiếp của "Idol giới trẻ" Trần Hà Linh. Chỉ sau một khoảnh khắc "check-in" hữu duyên, trang cá nhân của anh chàng này đã hứng chịu một trận "bão like" chưa từng có, với lượt tương tác nhảy vọt hơn 100 lần so với ngày thường.

"Top 1 server" Trần Hà Linh và sức hút không cần bàn cãi

Trước khi nói về sự may mắn của chàng trai nọ, phải hiểu tại sao cái tên Trần Hà Linh lại hot đến thế. Trong cộng đồng mạng Việt Nam thời điểm hiện tại, Trần Hà Linh không chỉ là một hot girl thông thường. Cô được cư dân mạng ưu ái gọi bằng biệt danh "Top 1 server", thuật ngữ mượn từ thế giới game để chỉ người sở hữu sức mạnh và tầm ảnh hưởng lớn.

Sức hút của cô nàng này đến từ sự tổng hòa của nhiều yếu tố: nhan sắc ngọt ngào nhưng không kém phần quyến rũ, thần thái tự tin và đặc biệt là đời tư thúvị. Mỗi khi cô xuất hiện, dù là trên sóng livestream hay qua những bức ảnh đời thường, tất cả đều nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Chính vì vậy, việc được đứng chung khung hình với "idol" này chẳng khác nào việc chàng trai may mắn được chia sẻ một phần "hào quang".

Cuộc gặp gỡ hữu duyên

Nam thanh niên trong câu chuyện "đổi vận" tương tác này đã không bỏ lỡ cơ hội "ngàn năm có một", anh chàng chụp chung một tấm ảnh kỷ niệm với nàng hot girl. Hà Linh ngoài đời được xem là khá thân thiện và dễ gần. Cô vui vẻ tạo dáng cùng fan nam.

Ngay sau khi bức ảnh được đăng tải lên trang cá nhân với dòng trạng thái ngắn gọn: "View triệu đô", một "cơn địa chấn" kỹ thuật số đã thực sự bắt đầu.

Ngày thường, các bài đăng của nam thanh niên này chỉ nhận được khoảng vài trăm lượt tương tác từ bạn bè và người quen. Thế nhưng, sức mạnh của "Top 1 server" đã làm thay đổi tất cả. Chỉ sau vài giờ đăng tải, lượt Like đã nhanh chóng cán mốc hàng nghìn, rồi hàng chục nghìn lượt thích. Hàng trăm bình luận đổ dồn vào bài viết. Theo thống kê sơ bộ, tổng lượt tương tác trên trang cá nhân của chàng trai này đã tăng phi mã hơn 100 lần. Đây là một con số "không tưởng" đối với một người dùng bình thường.

Dưới bài đăng của nam thanh niên, cộng đồng mạng đã tạo nên một không khí cực kỳ sôi nổi. Chỉ với một khoảnh khắc đứng cạnh Trần Hà Linh, nam thanh niên may mắn đã trải nghiệm cảm giác của một "ngôi sao mạng" thực thụ.

Sau tấm ảnh này, có thể anh chàng sẽ quay lại với cuộc sống bình thường nhưng kỷ niệm về một lần "vụt sáng" nhờ đứng cạnh thần tượng chắc chắn sẽ là một câu chuyện thú vị để anh kể lại trong nhiều năm tới.

Liệu nếu gặp Trần Hà Linh ngoài đời, bạn có đủ can đảm để xin một tấm hình "check-in" để đời như thế này không? Hãy chia sẻ cảm nghĩ của mình nhé!

