Hụt mảng bất động sản, bệnh viện của ông Trầm Bê giảm một nửa lợi nhuận trong quý 2/2025

CTCP Bệnh viện Đa khoa tư nhân Triều An vừa công bố BCTC quý 2/2025, ghi nhận doanh thu hơn 192 tỷ đồng, giảm gần 29% so với cùng kỳ năm trước. Ghi nhận, đà giảm chủ yếu do hụt đi phần chuyển nhượng bất động sản (cùng kỳ ghi nhận hơn 101 tỷ đồng). Ngược lại, doanh thu dịch vụ khám chữa bệnh vẫn tăng trưởng hơn 14%.

Trừ đi giá vốn, Triều An lãi gộp hơn 42 tỷ đồng, giảm gần 48%. Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính cũng giảm mạnh chỉ còn 88 triệu đồng.

Kết quả, Triều An đạt gần 29 tỷ lợi nhuận sau thuế, giảm hơn 51%.

Lũy kế nửa đầu năm, Triều An ghi nhận khoảng 378 tỷ đồng doanh thu – giảm 13% và hơn 55 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế - giảm đến 30% so với 6 tháng đầu năm 2024.

Ông Trầm Bê là chủ tịch HĐQT bệnh viện Triều An từ ngày 29/5/2023. Sau khi ông Trầm Bê hoàn thành hai bản án hình sự với tổng cộng 7 năm tù (4 năm tù trong vụ án Phạm Công Danh và 3 năm tù trong vụ Dương Thanh Cường), Đại hội đồng cổ đông Bệnh viện Triều An đã bầu ông Trầm Bê làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Được thành lập từ năm 1999, bệnh viện Triều An là một trong những bệnh viện tư nhân đa khoa đầu tư ở Việt Nam.

Tới năm 2001, bệnh viện chính thức đi vào hoạt động năm 2001 tại quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. Tới ngày 30/6, tổng số lượng nhân viên tại bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An là 740 người.

Ông Trầm Bê là người Việt gốc Hoa, ngoài là chủ tịch bệnh viện, ông còn là đại gia từng thực hiện thương vụ thâu tóm Sacombank. Ông chính là người đứng sau nhóm cổ đông đa số (chiếm trên 51% cổ phần biểu quyết) đã ủy quyền cho Eximbank yêu cầu bầu lại toàn bộ ban lãnh đạo của Sacombank.

Ngoài lĩnh vực ngân hàng, ông Trầm Bê còn nổi danh trong giới bất động sản, chứng khoán và vàng bạc đá quý…