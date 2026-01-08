Vũ khí vi sóng Hurricane-3000 của Trung Quốc.

Trung Quốc đang dần vén màn về Hurricane 3000, một hệ thống vũ khí vi sóng công suất cao gắn trên xe tải, được thiết kế để đối phó drone ở cự ly được cho là vượt các hệ thống tương đương của Mỹ.

Hệ thống này từng xuất hiện ngắn ngủi nhưng gây chú ý trong cuộc duyệt binh quy mô lớn của Trung Quốc hồi tháng 9, khi đó chỉ để lộ hình dáng bên ngoài mà không kèm bất kỳ giải thích kỹ thuật nào.

Tình hình bắt đầu thay đổi trong tuần này, khi Tập đoàn công nghiệp quốc phòng nhà nước Trung Quốc Norinco công bố thêm chi tiết, làm rõ vai trò của Hurricane 3000 trong bộ công cụ chống drone đang mở rộng của nước này.

Theo chuyên gia Yu Jianjun của Norinco, “tầm đánh chặn hiệu quả của hệ thống vượt quá 3 km đối với các thiết bị bay không người lái cỡ nhỏ, nhẹ và cả các bầy đàn drone, đưa nó lên vị trí hàng đầu trong các hệ thống tương tự cả trong nước lẫn quốc tế”.

Nếu được xác nhận, tầm hoạt động này sẽ đưa Hurricane 3000 vượt ra ngoài phạm vi phòng thủ điểm, tiến vào vai trò phong tỏa khu vực rộng hơn, với dấu ấn tác chiến lớn hơn so với các hệ thống vi sóng trước đây.

Hurricane 3000 được thiết kế để đối phó bầy đàn, hoạt động theo mạng và thực hiện nhiệm vụ kiểm soát không gian rộng. Chuyên gia Yu Jianjun cho biết hệ thống có thể hoạt động độc lập hoặc kết nối với vũ khí laser và pháo binh thông thường, tạo thành cái mà ông mô tả là “tam giác sắt” trong phòng thủ chống drone.

“Cách bố trí này cho phép hệ thống thực hiện nhiều nhiệm vụ phòng không khác nhau, gồm phòng thủ điểm, bảo vệ biên giới và ven biển, cũng như bảo đảm an ninh công cộng tại đô thị”, chuyên gia Yu Jianjun được dẫn lời.

Vũ khí vi sóng do Mỹ sản xuất, được chế tạo bởi Epirus. Ảnh: Epirus

Về mặt kỹ thuật, Hurricane 3000 sử dụng radar để phát hiện và theo dõi mục tiêu đang di chuyển, sau đó chuyển sang các cảm biến quang – điện để nhận dạng hình ảnh chính xác, trước khi phát xạ vi sóng công suất cao nhằm vô hiệu hóa mục tiêu gần như tức thì.

Không giống tên lửa hay pháo bắn đạn thật, vũ khí vi sóng công suất cao có “băng đạn” gần như vô hạn và chi phí cho mỗi lần khai hỏa rất thấp, đồng thời giúp hạn chế thiệt hại lan rộng ngoài mục tiêu.

Chuyên gia Yu Jianjun cho biết Norinco không chỉ dừng lại ở nhiệm vụ chống drone, mà còn hướng tới việc mở rộng vai trò của các hệ thống này sang những nhiệm vụ khác, như làm gián đoạn liên kết thông tin của đối phương, đối phó trinh sát đường không và vô hiệu hóa các loại vũ khí dẫn đường chính xác.

Trong một diễn biến liên quan được công bố trước đó, các nhà nghiên cứu Trung Quốc cho biết Hurricane 3000 đã vượt qua một ngưỡng quan trọng về độ bền trong quá trình thử nghiệm mặt đất cường độ cao.

Nhóm nghiên cứu khẳng định hệ thống đã bắn hơn 5.000 xung vi sóng ở công suất tối đa, mỗi xung đạt mức điện áp cực cao, trong khi vẫn duy trì dạng sóng ổn định và không xuất hiện dấu hiệu tự hư hỏng.

Nếu các thông tin này là chính xác, điều đó cho thấy Bắc Kinh có thể đã vượt qua một trong những thách thức khó khăn nhất trong thiết kế vũ khí vi sóng công suất cao, dù các quan chức nhấn mạnh rằng Hurricane 3000 vẫn đang tiếp tục được thử nghiệm thêm.