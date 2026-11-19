Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức hoạt động tặng vé xem chương trình “Sơn Thần Thủy Quái” tới khán giả. Với tổng số 30 vé được trao tặng tại 3 buổi biểu diễn trong hai ngày 28 và 29/11.

Theo đó, 30 vé xem chương trình "Sơn Thần Thủy Quái" được phân bổ cho 3 buổi biểu diễn theo các khung giờ: 16h30, thứ Bảy, ngày 28/11/2026; 10h00, Chủ nhật, ngày 29/11/2026 và 16h30, Chủ nhật, ngày 29/11/2026.

"Sơn Thần Thủy Quái" là chương trình nghệ thuật do Liên đoàn Xiếc Việt Nam phổi hợp với Lumishow thực hiện

"Sơn Thần Thủy Quái" là chương trình nghệ thuật do Liên đoàn Xiếc Việt Nam phối hợp với Lumishow thực hiện. Lấy cảm hứng từ truyền thuyết quen thuộc về Sơn Tinh – Thủy Tinh, chương trình xoay quanh câu chuyện về cuộc thi tài kén rể của Vua Hùng, Sơn Tinh, Thủy Tinh và Mỵ Nương.

Tuy nhiên, lần này, câu chuyện dân gian được tiếp cận bằng một ngôn ngữ sân khấu mới, trong đó nghệ thuật xiếc được đặt trong không gian thị giác rộng lớn với sự kết hợp của 3D Mapping, công nghệ sân khấu nước, ánh sáng và các hiệu ứng hiện đại.

Việc ứng dụng công nghệ góp phần mở rộng không gian biểu diễn, tạo chiều sâu thị giác và tăng khả năng truyền tải nội dung câu chuyện. Các hiệu ứng hình ảnh, ánh sáng được kết hợp với kỹ thuật biểu diễn của nghệ sĩ, tạo nên những lớp diễn sinh động, hấp dẫn, mang đến trải nghiệm mới mẻ cho khán giả.

Việc ứng dụng công nghệ góp phần mở rộng không gian biểu diễn, tạo chiều sâu thị giác và tăng khả năng truyền tải nội dung câu chuyện

Sức hút của chương trình được thể hiện qua những con số cụ thể.

Ra mắt từ tháng 9/2026, tính đến nay, "Sơn Thần Thủy Quái" đã có gần 30 buổi biểu diễn, thu hút khoảng 30.000 lượt khán giả, đạt doanh thu 6,5 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy sự quan tâm của công chúng đối với những sản phẩm xiếc được đầu tư bài bản, có sự kết hợp giữa giá trị nghệ thuật và công nghệ trình diễn.

Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 năm 2026 là lần đầu tiên ngày này được tổ chức trên phạm vi cả nước, gắn với kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 – 24/11/2026). Đây là dịp có ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của văn hóa, khuyến khích người dân tham gia sáng tạo, bảo tồn, phát huy và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Với tinh thần đó, hoạt động tặng vé xem "Sơn Thần Thủy Quái" là một cách thức cụ thể để đưa các chương trình nghệ thuật đến gần hơn với khán giả. Việc tạo cơ hội thưởng thức nghệ thuật trực tiếp góp phần mở rộng đối tượng tiếp cận, khơi dậy sự quan tâm đối với các loại hình nghệ thuật biểu diễn, đồng thời khuyến khích các thiết chế văn hóa, đơn vị nghệ thuật tăng cường những hoạt động phục vụ cộng đồng.

Ra mắt từ tháng 9/2026, tính đến nay, "Sơn Thần Thủy Quái" đã có gần 30 buổi biểu diễn, thu hút khoảng 30.000 lượt khán giả

Từ hoạt động phối hợp này, Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Liên đoàn Xiếc Việt Nam mong muốn cùng lan tỏa thông điệp về quyền thụ hưởng văn hóa của người dân, để Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 không dừng lại ở các hoạt động kỷ niệm mà thực sự trở thành dịp để mỗi người chủ động tham gia, trải nghiệm và cảm nhận những giá trị văn hóa, nghệ thuật trong đời sống.

Thông tin về thể lệ, thời gian và hình thức đăng ký nhận vé sẽ được Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cập nhật trên website chính thức và fanpage của Cổng.