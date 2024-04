Hương Tràm đón tin vui khi xác nhận về Việt Nam sau 5 năm sang Mỹ, làm điều này để ăn mừng

Giữa năm 2019, Hương Tràm gây xôn xao khi thông báo tạm ngừng hoạt động ở showbiz Việt để sang Mỹ học tập và "chữa lành". Tuy nhiên mới đây, nữ ca sĩ xác nhận về nước sau 5 năm học tập và sinh sống ở Mỹ, đồng thời tiết lộ sẽ tổ chức nhiều show âm nhạc để phục vụ khán giả.

Ngay sau thông báo này, Hương Tràm tiếp tục đón nhận tin vui. Cụ thể, sau hơn 8 năm kể từ ngày lên sóng, MV Ngốc của cô vừa chính thức chạm mốc 100 triệu lượt xem. Đây là sản phẩm âm nhạc thứ ba đạt được thành tích này của Hương Tràm sau Duyên mình lỡ và Em gái mưa.

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ hạnh phúc chia sẻ: "Một thành tựu nữa mà Tràm phải trân trọng. Những con số chưa bao giờ là động lực trong sự nghiệp của Tràm nhưng điều này phản ánh rất rõ mối liên hệ mà Tràm đã tạo ra với mỗi người trong số các bạn. Vì điều đó, Tràm nợ tất cả các bạn lòng biết ơn. Câu chuyện âm nhạc của Tràm mới bắt đầu thôi và âm nhạc mới sẽ tới sớm hơn các bạn nghĩ đấy".

Để ăn mừng thành tích mới, ngày 26/4, Hương Tràm đã thể hiện một ca khúc Versace on the floor và đăng tải trên trang cá nhân.

Kèm với đó, nữ ca sĩ bày tỏ: "Ngốc đạt 100 triệu view. Tràm lại làm điều mình thích thú nhất để ăn mừng. Can't wait to see everyone (tạm dịch: không thể chờ đợi để gặp mọi người) vào ngày 12/5 tại Hà Nội".