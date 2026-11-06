Hương Trà tuổi 20: Từ vận động viên bóng chuyền đến á khôi Sinh viên Thanh lịch 2026

"Với danh hiệu á khôi 1 Sinh viên Thanh lịch 2026, tôi biết rằng mình sẽ phải có trách nhiệm hơn với cộng đồng", Hương Trà chia sẻ.

Tại chung kết cuộc thi Sinh viên Thanh lịch 2026 vừa qua, Trịnh Thị Hương Trà đã vượt qua nhiều thí sinh để đoạt ngôi vị á khôi 1 - đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong hành trình tuổi trẻ.

Ít ai biết rằng, trước khi bước lên sân khấu với sự tự tin và phong thái rạng rỡ, cô gái quê Hưng Yên từng có khoảng thời gian tự ti về chính vóc dáng nổi bật của mình, đồng thời đã trải qua nhiều năm theo đuổi con đường bóng chuyền chuyên nghiệp.

Khoảnh khắc trở thành á khôi của Hương Trà.

Hành trình bất ngờ tại Sinh viên Thanh lịch 2026

Với Hương Trà, danh hiệu á khôi 1 cuộc thi Sinh viên Thanh lịch 2026 không đơn thuần là một giải thưởng mà còn là sự ghi nhận cho những nỗ lực, trải nghiệm và quá trình trưởng thành của bản thân. Nhớ lại khoảnh khắc tên mình được xướng lên trong đêm chung kết, cô gái trẻ vẫn không giấu được niềm xúc động.

"Thực sự đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc và xúc động. Khi nghe tên mình được xướng lên, tôi vừa bất ngờ, vừa tự hào vì những nỗ lực trong suốt hành trình đã được ghi nhận".

Điều thú vị là trước đó, Hương Trà chưa từng nghĩ mình sẽ tham gia một cuộc thi sắc đẹp. Cơ duyên đến khá tình cờ khi cô biết đến cuộc thi Sinh viên Thanh lịch 2026. Thay vì đắn đo quá lâu, cô quyết định đăng ký dự thi, xem đây là cơ hội để bước ra khỏi những giới hạn quen thuộc và khám phá những khả năng mới của bản thân.

"Tôi nghĩ rằng một cơ hội mới có thể sẽ đưa mình đến những hành trình và trải nghiệm mới", Hương Trà chia sẻ.

Hương Trà tự tin trình diễn tại cuộc thi.

Và quả thực, cuộc thi đã mang đến cho cô nhiều hơn một danh hiệu. Đó là những người bạn mới, những mối quan hệ, những trải nghiệm và cả cơ hội nhìn nhận bản thân ở một góc độ khác.

“Với tôi, hành trình Sinh viên Thanh lịch là một hành trình tuyệt vời bởi ở đó tôi được kết nối và mở rộng nhiều mối quan hệ khác, giúp tôi hoàn thiện bản thân mình hơn. Bên cạnh đó, danh hiệu á khôi 1 cũng đã ghi nhận những nỗ lực của tôi trên chặng đường ấy.

Giải thưởng giúp tôi tự tin về bản thân mình hơn và lan tỏa nhiều điều tích cực hơn đến với các bạn sinh viên khác. Với danh hiệu á khôi 1 Sinh viên Thanh lịch 2026, tôi biết rằng mình sẽ phải có trách nhiệm hơn với cộng đồng".

Sau cuộc thi, Hương Trà cởi mở với những cơ hội trong lĩnh vực nghệ thuật, giải trí và người mẫu. Cô mong muốn có thêm những trải nghiệm mới, khám phá khả năng của bản thân và không loại trừ khả năng thử sức tại các cuộc thi sắc đẹp, người mẫu quy mô lớn hơn, cả trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, cô gái trẻ cũng xác định rõ con đường mình muốn theo đuổi lâu dài: phát triển sự nghiệp kinh doanh và xây dựng thương hiệu riêng.

Á khôi Hương Trà từng là vận động viên bóng chuyền.

Từ vận động viên bóng chuyền đến á khôi

Trịnh Thị Hương Trà sinh ngày 27/9/2006 ở Nghĩa Trụ, Văn Giang, Hưng Yên. Sinh ra trong một gia đình thuần nông, cô sớm hình thành tính cách tự lập, năng động và tinh thần không ngại thử thách. Hết lớp 8 thay vì ở quê theo học con đường phổ thông như các bạn bè cùng trang lứa thì Hương Trà quyết định lên Hà Nội theo học song song văn hoá và thể thao chuyên nghiệp. Cô lựa chọn gia nhập CLB bóng chuyền Hóa chất Đức Giang - Hà Nội.

Những năm tháng tập luyện và thi đấu đã mang đến cho cô nhiều trải nghiệm đáng quý, đồng thời rèn luyện tính kỷ luật, sự kiên trì và bản lĩnh trước khó khăn. Sau khi hoàn thành chương trình lớp 12, Hương Trà quyết định xin rút khỏi đội bóng để chuyển hướng sang con đường đại học. Hiện tại, cô đang theo học ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Thành Đô.

Từ môi trường thể thao chuyên nghiệp đến giảng đường đại học, rồi tiếp tục thử sức ở một cuộc thi nhan sắc, mỗi lựa chọn đều mở ra một hành trình mới. Nhưng có lẽ, điều đáng chú ý hơn cả là cách Hương Trà dần thay đổi suy nghĩ về chính mình.

Hương Trà được vinh danh sinh viên tiêu biểu.

Cô từng có khoảng thời gian không thoải mái với chiều cao vượt trội so với các bạn nữ cùng trang lứa. Những lời nhận xét, chê bai về ngoại hình từng khiến cô tự ti, thậm chí không tin vào lợi thế của bản thân. Chỉ đến khi bước vào một môi trường mới, tiếp xúc với những con người và cơ hội mới, Hương Trà mới nhận ra điều từng khiến mình mặc cảm lại có thể trở thành điểm mạnh.

“Tôi nghĩ rằng khi bản thân được đặt đúng chỗ và đúng vị trí thì tự khắc mình sẽ tỏa sáng. Tôi muốn nói với tất cả các bạn ngoài kia rằng: Đừng bao giờ xem mình là phiên bản kém cỏi chỉ vì chưa bằng ai đó. Mỗi người đều có một ánh sáng riêng, bạn không cần phải tỏa sáng giống người khác, chỉ cần đủ tự tin để rực rỡ theo cách của chính mình”.

Đó cũng là điều khiến câu chuyện của Hương Trà không chỉ dừng lại ở hành trình chinh phục một danh hiệu. Bởi đằng sau vẻ ngoài nổi bật của một á khôi là câu chuyện về một cô gái trẻ từng loay hoay với những mặc cảm, nhưng đã học cách đón nhận bản thân và biến điều khác biệt thành lợi thế.

Ước mơ về một thương hiệu mang dấu ấn riêng

Yêu thích thể thao, du lịch và khám phá những điều mới mẻ, Hương Trà tự nhận mình là cô gái năng động, vui vẻ, luôn muốn học hỏi và trải nghiệm. Nhưng bên cạnh những sở thích ấy, kinh doanh mới là lĩnh vực cô dành nhiều tâm huyết và nuôi dưỡng những dự định dài hạn.

Hương Trà cho biết, hình mẫu mà cô hướng tới là những người sáng lập và phát triển thương hiệu có phong cách riêng, định hướng rõ ràng và tạo được dấu ấn trong lòng khách hàng. Cô hy vọng một ngày nào đó có thể tự xây dựng thương hiệu của riêng mình, không chỉ tạo dựng giá trị kinh doanh mà còn đóng góp những giá trị tích cực cho cộng đồng.

Với cô gái trẻ, gia đình chính là điểm tựa quan trọng nhất trên hành trình trưởng thành. Những lời động viên, sự tin tưởng của người thân giúp Hương Trà có thêm dũng khí bước ra khỏi vùng an toàn và theo đuổi những điều mình mong muốn.

Ban đầu, gia đình cũng không tránh khỏi bất ngờ và lo lắng khi biết cô tham gia cuộc thi Sinh viên Thanh lịch 2026 bởi đây là một trải nghiệm mới đòi hỏi nhiều thời gian, công sức. Nhưng khi nhận thấy sự nghiêm túc và quyết tâm của con gái, mọi người dần thấu hiểu, ủng hộ. Niềm vui khi Hương Trà đạt danh hiệu á khôi 1 vì thế cũng là niềm tự hào chung của cả gia đình.

Nàng á khôi muốn trở thành người phụ nữ độc lập, bản lĩnh.

Trong chặng đường phía trước, Hương Trà mong muốn tiếp tục phát triển bản thân, từng bước hiện thực hóa ước mơ. Danh hiệu á khôi có thể mở ra những cánh cửa mới nhưng với cô, đó cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm và những giá trị cần lan tỏa.

“Tôi hy vọng sẽ trở thành một người phụ nữ độc lập, bản lĩnh và thành công”, Hương Trà chia sẻ.

Ở tuổi 20, cô gái trẻ đang có trong tay những trải nghiệm từ sân bóng chuyền, giảng đường đại học đến sân khấu nhan sắc. Mỗi hành trình đều góp thêm một gam màu cho bức chân dung tuổi trẻ của cô. Và có lẽ, điều đáng quý nhất mà Hương Trà tìm thấy sau cuộc thi Sinh viên Thanh lịch 2026 không chỉ là danh hiệu Á khôi 1, mà còn là niềm tin rằng mỗi người đều có thể tỏa sáng khi dám bước ra khỏi giới hạn của chính mình.