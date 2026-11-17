Dù đã lập gia đình, Hương Liên vẫn tham gia các hoạt động nghệ thuật và sự kiện giải trí.

Khoảng 3 ngày trước, Hương Liên hạnh phúc kỷ niệm 1 năm ngày cưới với chồng thiếu gia. Sau khi kết hôn, người đẹp sinh năm 2002 vẫn xuất hiện ở các sự kiện giải trí. Mới đây, đoạn video ghi lại khoảnh khắc Hương Liên cùng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và Á hậu Phương Nga xuất hiện tại một sự kiện được chia sẻ trên TikTok.

Trong clip, 3 người đẹp lựa chọn trang phục tông đỏ nổi bật, cùng đứng tạo dáng trước ống kính. Hương Liên xuất hiện với phong cách thanh lịch, diện váy suông khoe nhan sắc xinh đẹp và thần thái cuốn hút. Tuy nhiên, bên cạnh màn đọ sắc của dàn mỹ nhân, vóc dáng của người đẹp sinh năm 2002 cũng trở thành chủ đề được một bộ phận cư dân mạng quan tâm.

Trong một số khoảnh khắc được chia sẻ từ sự kiện, phần vòng hai của Hương Liên khiến người xem đặt nghi vấn có sự thay đổi so với trước đây. Một số tài khoản mạng xã hội đặt câu hỏi nghi ngờ người đẹp đã có tin vui sau một năm kết hôn với chồng doanh nhân.

Hương Liên xuất hiện tại sự kiện giải trí. Nguồn: Top Sao

Người đẹp gen Z vướng nghi vấn mang thai vì vòng 2 có phần khác lạ. Nguồn: Top Sao

Thực tế, kế hoạch sinh con của Hương Liên từng được cô công khai đề cập sau khi kết hôn. Người đẹp cho biết hai vợ chồng mong muốn sớm có con và đã chủ động chuẩn bị sức khỏe, tâm lý cho hành trình làm cha mẹ. Hương Liên tiết lộ ông xã rất yêu trẻ nhỏ, nhưng cả hai thống nhất không tạo áp lực về thời điểm đón thành viên mới. Chính những chia sẻ này khiến chuyện bầu bí của cô nhận được sự quan tâm mỗi khi người đẹp xuất hiện với diện mạo khác lạ.

Người đẹp từng cho biết hai vợ chồng mong muốn sớm có con và đã chủ động chuẩn bị sức khỏe, tâm lý cho hành trình làm cha mẹ. Ảnh: FBNV

Nguyễn Hương Liên sinh năm 2002, quê Hà Nam cũ, được đông đảo khán giả biết đến sau khi tham gia chương trình The Face Vietnam 2023. Sở hữu gương mặt thanh tú, làn da trắng cùng nụ cười rạng rỡ, cô từng được cộng đồng mạng ưu ái gọi là "Kim Tae Hee Việt Nam". Dù không giành ngôi vị cao nhất tại cuộc thi, Hương Liên vẫn xây dựng được lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội, đồng thời tiếp tục phát triển công việc người mẫu và sáng tạo nội dung.

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình cảm của Hương Liên từng gây chú ý khi cô bất ngờ tổ chức lễ ăn hỏi với Lê Minh Trung vào tháng 6/2025. Một tháng sau, người đẹp thông báo đã đăng ký kết hôn. Đến ngày 13/11/2025, cặp đôi tổ chức tiệc cưới tại Hà Nội với sự tham dự của đông đảo khách mời. Ông xã Hương Liên hơn cô 12 tuổi, xuất thân trong gia đình doanh nhân. Sau khi kết hôn, cuộc sống của người đẹp trong vai trò nàng dâu gia đình giàu có thường xuyên nhận được sự quan tâm.

Hương Liên được đông đảo khán giả biết đến sau khi tham gia chương trình The Face Vietnam 2023. Ảnh: FBNV

Cô tổ chức lễ ăn hỏi với Lê Minh Trung vào tháng 6/2025. Ảnh: FBNV

Trong các cuộc trò chuyện với truyền thông, Hương Liên từng chia sẻ về việc thích nghi với cuộc sống hôn nhân, duy trì công việc riêng và xây dựng những kế hoạch tương lai cùng chồng.

Cô cho biết cả hai ưu tiên sự thấu hiểu, chia sẻ trong đời sống thường ngày, đồng thời mong muốn có thêm thành viên mới khi mọi thứ đã sẵn sàng. Dù đã lập gia đình, Hương Liên vẫn tham gia các hoạt động nghệ thuật và sự kiện giải trí, đồng thời thử sức với diễn xuất qua phim truyền hình Lời hứa đầu tiên.

Ngày 13/11/2026, Hương Liên và ông xã vừa đánh dấu một năm tổ chức đám cưới. Người đẹp chia sẻ những hình ảnh tình cảm cùng chồng, nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè và khán giả.