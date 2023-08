Hương Giang - thí sinh nhiều mentor chọn nhất: Sinh viên Ngoại Thương rẽ hướng, chỉnh sửa nhỏ trên gương mặt để tự tin hơn

Trong tập 1 The New Mentor - Người Mẫu Toàn Năng 2023, Đỗ Thị Hương Giang (SN 1999, Hà Nội) trở thành thí sinh được các huấn luyện viên ra sức thuyết phục để về với team của mình. Không chỉ sở hữu vóc dáng ấn tượng chuẩn người mẫu với chiều cao 1m75, nặng 47 kg, số đo 3 vòng lần lượt là 76 - 58 - 88 (cm), Hương Giang còn được đánh giá cao ở nhan sắc, thần thái tự tin, "máu chiến". Hương Giang từng học Đại học Ngoại thương chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại), tuy nhiên cô lại chọn theo đuổi đam mê làm người mẫu chuyên nghiệp.

Phần trình diễn của Hương Giang.

Tuy nhận về rất nhiều lời khen từ các huấn luyện viên và khán giả nhưng Giang thừa nhận bản thân có những lo lắng, bất an.

"Bề ngoài, mình mang vỏ bọc của một cô gái cá tính. Nhưng sâu bên trong mình luôn có cảm giác bất an thường trực, nhạy cảm và yếu đuối. Mình có nỗi sợ về sự không an toàn và những đánh giá không tốt từ phía mọi người". Có lẽ chính vì thế, Hương Giang cho biết mình đến tham gia The New Mentor để chứng minh được năng lực. Hay ít nhất thì đây cũng là cơ hội để Hương Giang chinh phục ngôi vị cao nhất, được các chuyên gia trong nghề công nhận và khi đó, khán giả cũng sẽ đánh giá tích cực về mình", cô nói.

Hương Giang thừa nhận có những can thiệp nhỏ trên gương mặt để tự tin hơn.

Với điểm mạnh về ngoại hình, khi đến The New Mentor và chọn vào team của super mentor Hương Giang, Đỗ Thị Hương Giang đưa ra lời hứa sẽ trở thành một "chiến binh" mạnh, sẵn sàng chiến đấu với mọi thử thách. Khi chia sẻ về vấn đề can thiệp thẩm mỹ để có nhan sắc hoàn hảo như hiện tại, Giang cho biết: "Mặt mình không hoàn toàn tự nhiên, mình đã có những thay đổi nhỏ trên gương mặt để khiến bản thân tự tin hơn. Tuy nhiên, mình chỉ tác động rất ít để giữ được nét riêng".

Gia đình và người thân của Giang ủng hộ cô nàng trên hành trình trở thành người mẫu chuyên nghiệp.

Nguồn ảnh: The New Mentor 2023, FBNV