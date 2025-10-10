Hương Giang, Chi Pu tham gia show thực tế "Hàng xóm mới"

Trong chương trình này, các nghệ sĩ sẽ "dọn về sống chung" với người dân làng quê yên bình, kết nối với người dân xung quanh nơi họ chuyển về để làm hàng xóm, qua đó giới thiệu cảnh đẹp của làng quê Việt Nam, văn hóa và con người nơi đó.

Hàng xóm mới - Hello neighbors! không chỉ là một chương trình giải trí, mà còn là cầu nối văn hóa - nơi giá trị truyền thống, tình làng nghĩa xóm và sự chân thành được khơi dậy trong nhịp sống hiện đại.

Hương Giang, Chi Pu tại buổi họp báo công bố show thực tế tối ngày 9/10.

Tại buổi họp báo, đại diện nhà sản xuất - Hoa hậu Hương Giang bày tỏ, bản thân không quá áp lực về việc bị so sánh với một chương trình khác.

Cô mong muốn có được trải nghiệm cá nhân và làm nổi bật văn hóa "tình làng nghĩa xóm" ở hầu hết các vùng miền, đồng thời hy vọng có nhiều chương trình với nội dung tương tự để góp phần lan tỏa rộng rãi hơn nữa bản sắc, văn hóa, những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam, ở khắp mọi miền Tổ quốc.

Trong khi đó, Chi Pu xúc động bày tỏ về cách người Việt Nam làm cùng nhau, năm nay, nữ nghệ sĩ tập trung cho các hoạt động tại Việt Nam nhiều hơn nhằm giới thiệu hình ảnh đất nước với bạn bè quốc tế sâu rộng hơn nữa.

Chi Pu và nam vương Tuấn Ngọc là 2 trong dàn cast chính của chương trình.

Chương trình gồm 12 tập, dàn cast chính trong show có Hoa hậu Hương Giang, Chi Pu, Nam vương Tuấn Ngọc, nhà sáng tạo nội dung An Trương, Ninh Anh Bùi, Nguyễn Tùng Dương và Khuyến Dương.

Hàng xóm mới - Hello neighbors! sẽ chính thức lên sóng vào 20 giờ ngày 10/10 trên kênh Youtube Hương Giang Entertainment.