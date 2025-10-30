Hương Giang: “13 năm làm nghề của tôi đến ngày hôm nay, chưa ai nhường tôi cái gì cả”

Hương Giang chính thức trở thành đại diện của Việt Nam tham dự cuộc thi Miss Universe 2025 tại Thái Lan vào tháng 11 tới. Tại sự kiện công bố thông tin này chiều ngày 30/10, hoa hậu chuyển giới Hương Giang đã thẳng thắn trả lời báo giới những câu hỏi có phần "nhạy cảm" khi tham gia cuộc thi ở tuổi 33.

- Tại sao đã có tên tuổi và vị trí trong giới, Hương Giang vẫn lựa chọn tham gia thi Miss Universe mà không nhường cho người khác?

Trong hành trình làm nghề của mình, tôi luôn nâng đỡ và tạo nhiều điều kiện cho các bạn trẻ. Tôi cũng tham gia rất nhiều chương trình truyền hình thực tế, tôi có nhiều học trò và luôn tạo cơ hội cho mọi người.

Tuy nhiên nếu chúng ta cứ hỏi người phụ nữ 33 tuổi là "tại sao bạn không nghỉ đi và nhường cho người khác?" thì tôi nghĩ là không công bằng cho tôi. Tuổi nghỉ hưu là 50,60, tôi mới 33 thôi mà.

Hương Giang khoe nhan sắc trẻ đẹp ở tuổi 33.

Với các bạn trẻ, liệu họ có muốn nhận một cơ hội mà do người khác nhường cho hay không? Khi mình muốn nhường điều gì thì mình cũng phải xem, họ có muốn hay không.

Trong 13 năm làm nghề của tôi đến ngày hôm nay, chưa ai nhường tôi cái gì cả. Mọi cơ hội đều do tôi nỗ lực, cố gắng. Tôi cố gắng từ lúc 20 tuổi đến giờ 33 tuổi, tôi vẫn chưa bao giờ có ý định dừng lại.

Không phải là tôi lấy đi cơ hội của người khác. Các bạn trẻ có thể nhìn thấy tinh thần làm việc không bao giờ dừng lại ở tôi và họ sẽ phấn đấu hơn nữa cho cơ hội của mình trong tương lai.

- Vấn đề giới tính của Hương Giang trên giấy tờ khi dự thi Miss Universe được giải quyết như thế nào?

Thời gian đầu tôi cũng khá hoang mang, không biết mình có phù hợp với cuộc thi này hay không. Tôi đã trao đổi với giám đốc quốc gia của cuộc thi và hồ sơ của tôi phù hợp, đầy đủ với yêu cầu của Miss Universe năm nay.

- Hương Giang nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng, phụ nữ chuyển giới làm mất đi màu sắc của Miss Universe?

Fan lâu năm của Miss Universe có sự kỳ vọng với cuộc thi mà họ yêu thích. Tuy nhiên, không chỉ Miss Universe và cả thế giới, trong 17 điều phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc tới năm 2030 thì họ luôn nhấn mạnh về bình đẳng giới và giảm bất bình đẳng trên toàn thế giới.

Miss Universe không nằm ngoài điều đó. Những người chuyển giới như Hương Giang hay những người phụ nữ đã có gia đình chính là minh chứng để làm nên sự đa dạng ở Miss Universe. Tôi nghĩ, sự xuất hiện của mình không làm mất đi màu sắc của cuộc thi mà chính là nhân tố quan trọng mà cuộc thi đang chờ đợi.

- Hương Giang là ngôi sao giải trí lớn vậy thì việc tham gia cuộc thi có làm bạn lo lắng không khi mà cuộc thi là một ván cược, sẽ mất nhiều nếu không đạt được thành tích mong muốn?

Bản thân tôi khi đến Miss Universe không phải là câu chuyện gia tăng sự nổi tiếng mà là cơ hội mà tôi khó nói lời từ chối. Cơ hội để thế giới thấy người chuyển giới có thể thanh lịch và đẹp như thế nào để từ đó họ thay đổi nhận định về cộng đồng trên thế giới.

Khi mình xác định mục rồi thì chuyện được mất không còn quan trọng nữa. Tôi tin vào mục đích mình lựa chọn nên không suy nghĩ gì nhiều.

Trước mắt, tôi thấy mình được nhiều. Được cơ hội mà bất cứ cô gái nào cũng mong muốn. Được nhận sự tin tưởng, ủng hộ của mọi người nên tôi không suy nghĩ quá nhiều. Bước vào hành trình này là tôi được rồi.