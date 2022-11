Hướng dịch chuyển của vàng

Tài sản an toàn

Theo dữ liệu của Kitco.com, trong 1 tháng qua, giá của mỗi ounce vàng giao ngay trên sàn New York đã tăng 5,58%, lên 1.771,30USD. Các chuyên gia cho rằng, kim loại quý hưởng lợi khi đồng USD yếu đi. Tuy nhiên, lãi suất tăng cao khiến vàng, tài sản được coi là kênh trú ẩn an toàn, trở nên kém hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư phương Tây. Ở phương Đông, nhiều người vẫn giữ quan điểm lâu dài về tích trữ vàng, chủ yếu sử dụng vàng để tiết kiệm và bảo quản của cải. Vì vậy, sức mua vàng không hề giảm qua nhiều thế hệ.

Với người châu Á, vàng vẫn được coi là tài sản an toàn ưu việt trong thời điểm bất ổn hoặc hỗn loạn. Khi phương Tây bán vàng, một lượng lớn kim loại quý đang bị rút khỏi những trung tâm tài chính như New York và hướng tới phía Đông để đáp ứng nhu cầu tại thị trường Thượng Hải (Trung Quốc), Grand Bazaar (Thổ Nhĩ Kỳ). Theo Hãng tin Bloomberg, nhiều nhà đầu tư phương Tây, đặc biệt ở cấp độ tổ chức lớn đang bán phá giá vàng miếng. Trong khi đó, người mua châu Á tận dụng cơ hội trên để mua đồ trang sức và vàng thỏi với giá rẻ hơn.

Theo dữ liệu của CME Group và Hiệp hội Thị trường vàng thỏi London, các hầm chứa ở New York và London báo cáo đã xuất đi khoảng 527 tấn vàng kể từ cuối tháng 4. Tuy nhiên, các nhà cung cấp châu Á đang gặp khó khăn trong việc cung cấp đủ vàng cho thị trường khu vực. Do đó, phí bảo hiểm ở nhiều nước châu Á đã tăng lên đáng kể. Phí bảo hiểm trung bình của tháng 9 ở Trung Quốc đạt mức cao nhất hàng tháng trong gần 6 năm qua.

Giới quan sát cũng nhận thấy ngân hàng trung ương trên toàn cầu đã mua ròng vàng trong 5 tháng liên tiếp và tất cả các khoản mua lớn đều từ phương Đông. Theo Hội đồng Vàng thế giới (WGC), các ngân hàng trung ương thế giới đã mua tổng cộng 400 tấn vàng trong quý 3 năm nay, tăng gấp 4 lần so với một năm trước đó và đánh dấu mức cao nhất kể từ năm 1967. Một cuộc khảo sát của ngành công nghiệp vàng nhận định, giá vàng sẽ tăng trở lại trong năm tới, mặc dù lãi suất cao hơn. Các nhà giao dịch kỳ vọng giá vàng sẽ tăng lên 1.830,50 USD/ounce vào thời điểm này trong năm tới. Trong báo cáo hàng quý mới nhất, WGC cho biết, nhu cầu bán lẻ của các nhà kim hoàn và người mua vàng miếng, vàng xu cũng rất mạnh. Nhu cầu vàng của thế giới lên tới 1.181 tấn trong quý 3, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. WGC dự đoán, hoạt động mua và đầu tư bán lẻ của các ngân hàng trung ương châu Á sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ.

Những người mua lớn nhất là các ngân hàng trung ương của Thổ Nhĩ Kỳ, Uzbekistan, Qatar và Iraq, mặc dù các ngân hàng trung ương khác cũng mua một lượng vàng đáng kể nhưng không báo cáo công khai. Thổ Nhĩ Kỳ đã mua 31 tấn vàng trong quý III, nâng tổng dự trữ vàng của nước này lên 489 tấn. Cho đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã bổ sung vàng vào kho dự trữ của nước này nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác trong năm 2022.

Tích trữ đáng kể

Dù chưa có dữ liệu chi tiết, nhưng tại châu Á, Trung Quốc là một trong những nước dẫn đầu về xu thế tích trữ vàng. Theo thống kê của Kitco, nhập khẩu ròng vàng từ Trung Quốc thông qua Đặc khu hành chính Hồng Công tính đến tháng 12-2021 đạt 334,1 tấn, cao nhất kể từ năm 2018 và tăng hơn 7 lần so với mức 40,9 tấn trong năm trước đại dịch. Phần lớn vàng ở Trung Quốc phục vụ cho nhu cầu mua sắm trang sức của người dân và tích lũy dưới dạng vàng miếng và vàng thỏi, chiếm trên 90%. Nguồn cung trong nước chỉ đạt 234,75 tấn, giảm 26,18 tấn so với cùng kỳ năm ngoái, do đó, phần lớn lượng vàng tiêu thụ có nguồn gốc từ Thụy Sĩ - trung tâm tinh luyện và trung chuyển toàn cầu đối với vàng. Đây cũng là lý do vì sao dữ liệu xuất khẩu vàng của nước này thường được sử dụng như là một thước đo giám sát các xu hướng trên thị trường vàng.

Tính riêng trong tháng 7 năm nay, Trung Quốc đã nhập về hơn 80 tấn vàng. Theo Cơ quan Hải quan Liên bang Thụy Sĩ, con số này cao hơn gấp đôi so với tháng trước và gấp 8 lần so với tháng 5. Nhờ Trung Quốc, Thụy Sĩ đã có một năm bán hàng thành công cho thị trường châu Á khi ghi nhận sản lượng xuất khẩu cao kỷ lục kể từ năm 2018. Lượng vàng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc tăng trưởng tới 50%. Xu hướng này khác hẳn với Mỹ và châu Âu, khi lượng xuất khẩu sang Mỹ từ 508 tấn năm 2020 giảm chỉ còn 113 tấn, riêng với Anh là 76 tấn, từ mức 130 tấn cùng kỳ năm ngoái. Lượng vàng dự trữ của Trung Quốc, theo số liệu công bố của WGC là 1.948 tấn, nhưng con số thực tế mà người dân tích trữ được cho là lớn hơn gấp nhiều lần.

Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) cũng là một bên mua lớn vào năm 2022. Tổng dự trữ vàng của ngân hàng này hiện ở mức 782,7 tấn, xếp hạng là quốc gia nắm giữ vàng lớn thứ chín trên thế giới. Kể từ khi tiếp tục mua vào cuối năm 2017, RBI đã mua hơn 200 tấn vàng. Trong năm 2021, Ấn Độ đã nhập khẩu 1.050 tấn vàng trị giá 55,7 tỷ USD, cao hơn gấp đôi so với năm 2020. Trong khi đó, các hộ gia đình ở Ấn Độ sở hữu khoảng 24.000 tấn vàng, trị giá 1,5 ngàn tỷ USD, dưới dạng vàng xu, vàng thỏi và đồ trang sức. Con số này có thể cao hơn do phần lớn giao dịch diễn ra tại thị trường chợ đen rất quy mô. Theo một cuộc khảo sát của Tổ chức nghiên cứu người tiêu dùng ICE 360 của Ấn Độ, từ năm 2018, cứ hai hộ gia đình ở Ấn Độ thì có một hộ mua vàng.