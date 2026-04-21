Hướng đi mới cho pin năng lượng mặt trời

Thế nhưng, Công ty Kyosemi (Nhật Bản) đã phá vỡ quy luật này với công nghệ Sphelar - những tế bào năng lượng hình cầu nhỏ bé nhưng mang sức mạnh thay đổi diện mạo ngành năng lượng sạch.

Thay vì dựa vào cấu trúc bề mặt phẳng vốn chỉ đạt hiệu suất cao nhất khi đón nắng trực diện, Sphelar sử dụng các hạt silicon siêu nhỏ (chỉ từ 1 - 2 mm) để tạo ra khả năng hấp thụ ánh sáng 360 độ.

Chính thiết kế hình cầu độc đáo này cho phép các tế bào quang điện hấp thụ năng lượng từ mọi hướng: ánh nắng trực tiếp, ánh sáng phản xạ và các tia tán xạ trong môi trường. Nhờ vậy, Sphelar duy trì dòng điện ổn định suốt cả ngày ngay cả khi trời nhiều mây hay có bóng râm, mà không cần những hệ thống xoay hướng nắng cồng kềnh và tốn kém.

Công nghệ năng lượng mặt trời Sphelar đến từ Nhật Bản đang mang đến một hướng đi mới trong việc thu năng lượng từ ánh sáng mặt trời. Ảnh: KYOSEMI CORPORATION

Theo trang Ecoportal.net, sự khác biệt còn nằm ở quy trình sản xuất vô cùng bền vững. Thay vì phải cắt gọt từ những khối silicon lớn gây hao hụt và lãng phí như cách làm pin phẳng cũ, Sphelar lại được tạo ra bằng phương pháp "rơi tự do". Trong môi trường không trọng lực, silicon nóng chảy tự động kết tinh thành các hạt cầu hoàn hảo mà không cần đụng chạm máy móc. Công nghệ này giúp tận dụng tối đa nguyên liệu và giảm thiểu đáng kể lượng khí thải ra môi trường.

Dù có hiệu suất khoảng 20% - ngang ngửa với pin năng lượng mặt trời truyền thống - nhưng điểm mạnh thật sự của Sphelar lại nằm ở tính linh hoạt. Nhờ kích thước siêu nhỏ, các hạt cầu này có thể được kẹp vào giữa 2 lớp kính, biến những ô cửa sổ thông thường thành những tấm pin phát điện có thể nhìn xuyên thấu mà vẫn bảo đảm tính thẩm mỹ. Thậm chí, chúng còn dễ dàng bao phủ các bề mặt cong như vỏ xe điện hay thiết bị cầm tay.

Có thể nói công nghệ Sphelar chính là giải pháp lý tưởng cho các đô thị chật chội, nơi mà mọi mét vuông bề mặt - từ cửa kính đến vách tường - đều có thể trở thành một trạm phát năng lượng sạch.