Hướng đến “Nền kinh tế niềm tin” lành mạnh: Giải pháp cho sự phát triển bền vững của ngành sáng tạo

Khi hệ sinh thái nội dung ngày càng đa dạng, tốc độ lan truyền ngày càng nhanh, dẫn đến thách thức về chuẩn mực truyền thông ngày càng lớn, các thương hiệu, nền tảng và nhà sáng tạo buộc phải tìm kiếm một mô hình phát triển bền vững hơn, dựa trên niềm tin, tính xác thực và trách nhiệm với cộng đồng.

Trong khuôn khổ Ngày hội Sáng tạo nội dung số Việt Nam - Vietnam iContent 2025 diễn ra cuối tháng 11 vừa qua, Unilever Việt Nam - doanh nghiệp hàng đầu trong ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) đã mang đến góc nhìn thực tiễn về vai trò của thương hiệu trong việc xây dựng môi trường nội dung an toàn, chuẩn mực và bền vững.

Thông qua chia sẻ từ bà Tạ Thu Hương - Giám đốc Truyền thông quảng cáo Kỹ thuật số của Unilever Việt Nam, đây là một trong những nội dung nổi bật của sự kiện, đồng thời cũng là chủ đề mà các nhà quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo đang cùng quan tâm.

Truyền thông có trách nhiệm trong kỷ nguyên đa tiếng nói

Từ năm 1995, Unilever chính thức bắt đầu hành trình tại Việt Nam và nhanh chóng trở thành một trong những doanh nghiệp có tốc độ phát triển bền vững hàng đầu trong lĩnh vực FMCG. Hiện công ty vận hành 4 ngành hàng thuộc các lĩnh vực chăm sóc nhà cửa, chăm sóc sắc đẹp và cá nhân, dinh dưỡng với 24 thương hiệu quen thuộc xuất hiện tại 99% hộ gia đình Việt Nam.

Unilever cũng tự hào là "Nơi làm việc số 1 tại Việt Nam" (Bảng xếp hạng Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025 - Khối doanh nghiệp lớn" của Anphabe), với hơn 1.300 nhân sự trực tiếp và hệ sinh thái giá trị tạo ra hơn 10.000 việc làm gián tiếp. Đặc biệt, từ năm 2022, doanh nghiệp đã thu gom lượng nhựa nhiều hơn số lượng bán ra - một dấu mốc quan trọng thể hiện cam kết bền vững.

Triết lý "Cộng đồng mạnh, kinh tế mạnh. Cộng đồng vững, kinh tế vững" được Unilever Việt Nam giữ vững xuyên suốt nhiều năm qua và trở thành kim chỉ nam trong toàn bộ hoạt động truyền thông. Triết lý này định hướng cách Unilever tiếp cận truyền thông: không chỉ phục vụ mục tiêu tăng trưởng, mà còn hướng đến những giá trị bền vững cho cộng đồng. Đây cũng là nền tảng Unilever áp dụng mô hình truyền thông tích hợp giữa thương hiệu - chính sách - công chúng, hướng đến việc tạo ra nội dung sạch, có ý nghĩa nhưng vẫn lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Với khả năng định hình nhận thức xã hội, dẫn dắt xu hướng và tác động sâu rộng đến lối sống của nhiều thế hệ, quảng cáo ngày nay không chỉ là công cụ thúc đẩy doanh số mà còn là một phần của hệ sinh thái văn hoá đại chúng. Chính vì vậy, yêu cầu về truyền thông có trách nhiệm trở nên quan trọng hơn bao giờ hết đối với các thương hiệu như Unilever, nền tảng và nhà sáng tạo nội dung.

Tại diễn đàn Top Creator Forum - sự kiện mở màn Vietnam iContent 2025, bà Tạ Thu Hương đã chia sẻ góc nhìn sâu sắc về vai trò của truyền thông trong kỷ nguyên đa tiếng nói. Bà cho rằng mỗi nhóm công chúng tiếp nhận thông tin theo cách khác nhau: thế hệ lớn tuổi tìm đến báo chí và nguồn tin chính thống, trong khi thế hệ trẻ lại bị thu hút bởi ngôn ngữ sáng tạo từ các nhà sáng tạo nội dung.

Bà Tạ Thu Hương chia sẻ về Nền kinh tế niềm tin

Do đó, một thông điệp muốn lan tỏa rộng và thấm sâu cần được truyền tải qua nhiều giọng nói khác nhau, nhưng phải thống nhất về tính xác thực, minh bạch và chuẩn mực. Bà Hương nhấn mạnh: "10 triệu lượt xem ý nghĩa còn tốt hơn 100 triệu lượt xem không an toàn thương hiệu", cho thấy Unilever ưu tiên nội dung sạch và có giá trị thay vì chạy theo tương tác ngắn hạn.

Nền kinh tế niềm tin: Định hình chuẩn mực nội dung bền vững

Trong phần chia sẻ, đại diện Unilever khẳng định cách tiếp cận truyền thông tích hợp, kết hợp tiếng nói chính thống với tiếng nói đời thường, nhằm đảm bảo thông điệp không chỉ lan rộng mà còn lan sâu để thay đổi nhận thức và hành vi. Doanh nghiệp hợp tác với các agency và nhà sáng tạo nội dung dựa trên bộ quy tắc minh bạch, chặt chẽ về pháp lý, đạo đức và an toàn thương hiệu. Sự phù hợp về hệ giá trị được đặt cao hơn số lượng người theo dõi hay mức độ ảnh hưởng nhất thời, nhằm đảm bảo mọi nội dung đều phản ánh đúng tinh thần mà thương hiệu muốn gửi gắm.

Song song với đó, Unilever cho rằng để ngành nội dung số phát triển bền vững, toàn hệ sinh thái cần cùng nhau xây dựng "nền kinh tế niềm tin" - nơi không gian truyền thông được bảo vệ khỏi thông tin sai lệch, nội dung giật gân hay các tương tác thiếu chuẩn mực. Bà Hương đặt ra ba câu hỏi quan trọng cho tương lai ngành truyền thông: liệu chúng ta đã chuẩn bị đủ cho những thay đổi của tương lai hay vẫn chỉ phản ứng với hiện tại; hệ sinh thái có bắt kịp tốc độ tiêu thụ nội dung ngày càng nhanh của công chúng hay chưa; và khi sáng tạo luôn đi kèm rủi ro, đâu là kế hoạch dự phòng B, C của các bên liên quan.

Unilever gửi lời cảm ơn sâu sắc đối với nỗ lực của các cơ quan quản lý, các nền tảng số, các đối tác truyền thông cùng hàng nghìn nhà sáng tạo nội dung

Sự đồng hành của Unilever tại Vietnam iContent 2025, cùng những chia sẻ thực tiễn về trách nhiệm truyền thông, góp phần làm nổi bật vai trò của thương hiệu trong việc kiến tạo môi trường nội dung tích cực, an toàn và chuẩn mực. Trong bối cảnh quảng cáo trở thành ngành công nghiệp văn hoá chủ chốt, định hướng này không chỉ củng cố niềm tin của người tiêu dùng, mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành nội dung số Việt Nam.