Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 32/2026/TT-BNV trong đó hướng dẫn xếp lương đối với người trước thời điểm được tuyển dụng, tiếp nhận vào làm công chức đang xếp lương theo các bảng lương do Nhà nước quy định.

Cụ thể, người được tuyển dụng, tiếp nhận vào làm công chức theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 170/2025/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 7 Nghị định số 300/2026/NĐ-CP mà trước thời điểm được tuyển dụng, tiếp nhận đang xếp lương theo các bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 76/2009/NĐ-CP, Nghị định số 14/2012/NĐ-CP, Nghị định số 17/2013/NĐ-CP, Nghị định số 117/2016/NĐ-CP và Nghị định số 07/2026/NĐ-CP (viết tắt là các bảng lương do Nhà nước quy định) thì được xếp lương như sau:

1. Người được tuyển dụng, tiếp nhận vào vị trí việc làm có ngạch công chức xếp theo thứ bậc về chuyên môn, nghiệp vụ cao hơn ngạch hoặc bậc nghề nghiệp của vị trí việc làm hiện giữ thì căn cứ vào hệ số lương, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đang hưởng để xếp vào hệ số lương ở ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm mới:

a) Trường hợp chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung thì căn cứ vào hệ số lương đang hưởng ở ngạch hoặc bậc nghề nghiệp cũ để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm mới. Thời gian hưởng lương ở vị trí việc làm mới được tính kể từ ngày quyết định tuyển dụng, tiếp nhận có hiệu lực. Thời gian xét nâng bậc lương lần sau được xác định như sau:

Nếu chênh lệch giữa hệ số lương mới được xếp và hệ số lương đang hưởng bằng hoặc lớn hơn chênh lệch hệ số lương giữa hai bậc lương liền kề ở ngạch hoặc bậc nghề nghiệp của vị trí việc làm hiện giữ thì thời gian xét nâng bậc lương lần sau được tính kể từ ngày quyết định tuyển dụng, tiếp nhận có hiệu lực; nếu chênh lệch này nhỏ hơn chênh lệch hệ số lương giữa hai bậc lương liền kề ở ngạch hoặc bậc nghề nghiệp của vị trí việc làm hiện giữ thì thời gian xét nâng bậc lương lần sau được tính kể từ ngày xếp hệ số lương đang hưởng ở ngạch hoặc bậc nghề nghiệp hiện giữ.

b) Trường hợp đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung mà tổng hệ số lương cộng phụ cấp thâm niên vượt khung đang hưởng bằng hoặc nhỏ hơn hệ số lương ở bậc cuối cùng của ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm mới thì xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm mới.

Thời gian hưởng lương ở vị trí việc làm mới và thời gian xét nâng bậc lương lần sau được tính kể từ ngày quyết định tuyển dụng, tiếp nhận có hiệu lực.

c) Trường hợp có tổng hệ số lương cộng phụ cấp thâm niên vượt khung đang hưởng lớn hơn hệ số lương ở bậc cuối cùng của ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm mới thì xếp vào hệ số lương ở bậc cuối cùng của ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm mới và được hưởng thêm hệ số chênh lệch bảo lưu cho bằng chênh lệch giữa tổng hệ số lương cộng phụ cấp thâm niên vượt khung đang hưởng và hệ số lương ở bậc cuối cùng của ngạch công chức được xếp. Thời gian hưởng lương mới (kể cả hệ số chênh lệch bảo lưu) và thời gian xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch mới được tính kể từ ngày quyết định tuyển dụng, tiếp nhận có hiệu lực.

Hệ số chênh lệch bảo lưu tại điểm c này (tính tròn số sau dấu phẩy 2 số) được hưởng trong suốt thời gian công chức xếp lương ở ngạch mới. Sau đó, nếu công chức tiếp tục được bổ nhiệm, bố trí vào vị trí việc làm có ngạch công chức xếp theo thứ bậc về chuyên môn, nghiệp vụ cao hơn ngạch hiện giữ thì được cộng hệ số chênh lệch bảo lưu này vào hệ số lương (kể cả phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có) đang hưởng để xếp lương vào ngạch khác khi thay đổi vị trí việc làm và thôi hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu kể từ ngày hưởng lương ở ngạch mới.

2. Người được tuyển dụng, tiếp nhận vào vị trí việc làm có ngạch công chức cùng thứ bậc về chuyên môn, nghiệp vụ với ngạch hoặc bậc nghề nghiệp của vị trí việc làm hiện giữ:

a) Trường hợp ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm mới có cùng hệ số lương với ngạch hoặc bậc nghề nghiệp của vị trí việc làm hiện giữ thì xếp ngang bậc lương và tỷ lệ phần trăm phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đang hưởng. Thời gian hưởng lương mới được tính kể từ ngày quyết định tuyển dụng, tiếp nhận có hiệu lực; thời gian xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung được tính kể từ ngày xếp hệ số lương đang hưởng ở ngạch hoặc bậc nghề nghiệp của vị trí việc làm hiện giữ.

b) Trường hợp ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm mới có hệ số lương ở cùng bậc cao hơn hệ số lương ở cùng bậc của ngạch hoặc bậc nghề nghiệp của vị trí việc làm hiện giữ thì căn cứ vào hệ số lương, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đang hưởng để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch công chức mới. Thời gian hưởng lương mới và thời gian xét nâng bậc lương lần sau thực hiện như hướng dẫn tại khoản 1 nêu trên.

c) Trường hợp ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm mới có hệ số lương ở cùng bậc thấp hơn hệ số lương ở cùng bậc của ngạch hoặc bậc nghề nghiệp của vị trí việc làm hiện giữ thì xếp ngang bậc lương và tỷ lệ phần trăm phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đang hưởng sang ngạch công chức mới và được hưởng thêm hệ số chênh lệch bảo lưu cho bằng hệ số lương (kể cả phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có) đang hưởng ở ngạch hoặc bậc nghề nghiệp cũ. Hệ số chênh lệch bảo lưu này được thực hiện như hướng dẫn tại khoản 1 nêu trên. Thời gian hưởng lương mới và thời gian xét nâng bậc lương lần sau thực hiện như hướng dẫn tại điểm a khoản 2 nêu trên.

3. Người được tuyển dụng, tiếp nhận vào vị trí việc làm có ngạch công chức xếp theo thứ bậc về chuyên môn, nghiệp vụ thấp hơn ngạch hoặc bậc nghề nghiệp của vị trí việc làm hiện giữ: Tính từ bậc lương đã giữ ở ngạch hoặc bậc nghề nghiệp thấp hơn ngạch hoặc bậc nghề nghiệp của vị trí việc làm hiện giữ (hoặc từ bậc 1 trong trường hợp chưa từng giữ ngạch hoặc bậc nghề nghiệp thấp hơn) và thời gian đã giữ ngạch hoặc bậc nghề nghiệp cao hơn được tính để xếp bậc lương cao hơn. Sau mỗi khoảng thời gian 03 năm (đủ 36 tháng) đối với trường hợp xếp lương ngạch chuyên viên chính và tương đương, ngạch chuyên viên và tương đương, ngạch cán sự và tương đương hoặc sau mỗi khoảng thời gian 02 năm (đủ 24 tháng) đối với trường hợp xếp lương ngạch nhân viên và tương đương, được xếp lên 1 bậc lương; đồng thời được hưởng thêm hệ số chênh lệch bảo lưu cho bằng hệ số lương (kể cả phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có) đang hưởng. Hệ số chênh lệch bảo lưu này được thực hiện như hướng dẫn tại khoản 1 nêu trên.

Thời gian hưởng lương mới được tính kể từ ngày quyết định tuyển dụng, tiếp nhận có hiệu lực. Sau khi quy đổi thời gian để xếp vào bậc lương trong ngạch công chức được xếp của vị trí việc làm, nếu có số tháng chưa đủ 36 tháng (đối với công chức xếp lương ngạch chuyên viên chính và tương đương, ngạch chuyên viên và tương đương, ngạch cán sự và tương đương) hoặc chưa đủ 24 tháng (đối với công chức xếp lương ngạch nhân viên và tương đương) thì số tháng này được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) trong ngạch công chức mới đó.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2026.

Trường hợp quyết định tuyển dụng, tiếp nhận vào làm công chức hoặc quyết định bổ nhiệm, bố trí công chức vào vị trí việc làm mới được ban hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2026 đến trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì việc xếp lương được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

Không áp dụng quy định về xếp lương tại Thông tư này đối với trường hợp công chức được xét chuyển ngạch theo quy định của pháp luật chuyên ngành.