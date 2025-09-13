Hướng dẫn trải nghiệm triển lãm ảo 3D đầu tiên về lịch sử Đảng

Lần đầu tiên lịch sử dân tộc được tái hiện trên không gian số

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025) và hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Báo Nhân Dân phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chuyên đề “95 năm lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam – Hành trình vinh quang”. Sau khi đón đông đảo khách tham quan tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), triển lãm “95 năm Cờ Đảng soi đường” nay tiếp tục đến gần hơn với công chúng qua phiên bản ảo 3D, đánh dấu bước tiến mới trong cách thức truyền tải lịch sử. Đây là lần đầu tiên toàn bộ dòng chảy 95 năm lịch sử Đảng được tái hiện trên không gian số, mở ra cánh cửa để mọi người dân đều có thể tiếp cận một cách trực quan và sống động.

Triển lãm ảo 3D do eWings và Athena CM by VCCORP triển khai dưới sự chỉ đạo của Báo Nhân Dân. Đây không chỉ là một sản phẩm công nghệ tiên tiến, mà còn là dự án truyền thông - giáo dục quy mô, mang tới cơ hội tham quan và tiếp cận hiện vật quý giá cho đông đảo bà con trong và ngoài nước.

Được phát triển trên nền tảng Unity 6.0 và WebGL, triển lãm cho phép công chúng tham quan trực tuyến trên cả máy tính và thiết bị di động. Người xem có thể tự do di chuyển trong không gian 3D, nhấp vào điểm sáng để mở thông tin, ngồi ghế xem phim tư liệu hay xoay hiện vật 360 độ. Đặc biệt, nhiều di vật quý hiếm đã được số hóa bằng công nghệ scan 3D, từ Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xác máy bay B52, báo Cứu Quốc, báo Nhân Dân, báo Cờ Giải Phóng đến tranh sơn dầu tái hiện Hội nghị thành lập Đảng năm 1930. Nhờ vậy, những giá trị vốn chỉ có thể thấy tại triển lãm thực tế nay đã đến gần hơn với công chúng trong và ngoài nước.

Không chỉ là bước tiến về công nghệ, triển lãm số còn mang ý nghĩa đặc biệt trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng. Đây là lần đầu tiên một triển lãm chính luận quy mô quốc gia được chuyển tải chuẩn xác, chỉn chu và sáng tạo trên nền tảng số. Triển lãm góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc, bồi đắp tinh thần yêu nước, đồng thời tạo nên sự bình đẳng trong việc tiếp cận di sản lịch sử - khi chỉ với một thiết bị kết nối internet, bất kỳ ai cũng có thể tham gia hành trình “sống cùng lịch sử”.

Cách truy cập, dạo bước và tương tác trên triển lãm ảo 3D

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn đã có thể “dạo bước” trong không gian triển lãm ảo 3D tái hiện chân thực triển lãm “95 năm Cờ Đảng soi đường”. Dưới đây là hướng dẫn để bạn dễ dàng truy cập và “sống cùng lịch sử”:

Bước 1: Truy cập vào website chính thức

Người dân có thể vào mục Triển lãm số trên dangcongsan.nhandan.vn hoặc truy cập trực tiếp dangcongsan.nhandan.vn/trienlamso.htm.

Tại đây, hãy chọn cho mình một trong hai nhân vật dẫn ảo (Simulate Human 3D) để bắt đầu hành trình khám phá.

Bước 2: Điều khiển nhân vật để di chuyển trong không gian số

Trên máy tính (PC): sử dụng phím mũi tên để di chuyển nhân vật. Giữ chuột trái để xoay hướng nhìn, kết hợp di chuyển linh hoạt giữa các khu vực.

Trên điện thoại di động (Mobile): giữ và xoay nút chấm tròn bên trái để di chuyển nhân vật, đồng thời giữ và xoay nút chấm tròn bên phải để điều chỉnh góc nhìn.

Bước 3: Tương tác với hiện vật và nội dung trưng bày

Khi đến gần vật phẩm, người xem có thể nhấn nút chấm tròn để mở bảng thông tin chi tiết.

Với các vật thể 3D, chỉ cần giữ chuột hoặc chạm tay để xoay, quan sát 360 độ.

Bước 4: Khai thác các tiện ích bổ trợ trên giao diện

Ở góc trên bên phải màn hình: Có ba biểu tượng quen thuộc: nút “=” cung cấp hướng dẫn chi tiết, nút “i” hiển thị thông tin phân khu, và nút “🔊” (hình loa) cho phép bật hoặc tắt nhạc nền.

Ở góc dưới bên trái: người dùng có thể nhấn vào mục “Sơ đồ” để chọn khu vực tham quan. Khi di chuyển chuột tới phân khu nào, khu vực đó sẽ sáng đèn, giúp dễ dàng định hướng và lựa chọn điểm đến.

Bước 5: Trải nghiệm trọn vẹn bằng âm thanh và hình ảnh

Để cảm nhận đầy đủ không khí triển lãm, người xem nên sử dụng tai nghe. Nhờ hiệu ứng âm thanh sống động kết hợp với hình ảnh độ phân giải cao, hành trình tham quan trở nên gần gũi và chân thực hơn bao giờ hết.