Hướng dẫn cách tra cứu lịch cúp điện tại Hà Nội

Vào mùa nắng nóng kéo dài, nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng mạnh, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM khiến nhiều khu vực xảy ra tình trạng quá tải cục bộ. Vì thế ngành điện trong nhiều trường hợp phải cắt điện để sửa chữa thiết bị hoặc giảm áp lực cho hệ thống lưới điện và đảm bảo vận hành an toàn.

Để chủ động công việc kinh doanh, học tập và sinh hoạt gia đình, người dân nên chủ động nắm bắt lịch cắt điện. Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) công bố nhiều kênh tra cứu trực tuyến giúp khách hàng dễ dàng tra cứu lịch tạm ngừng cung cấp điện.

Dưới đây là cách tra cứu lịch cắt điện tại Hà Nội nhanh chóng, chính xác và thuận tiện nhất.

Tra cứu lịch cắt điện trên website EVNHANOI

EVNHANOI khuyến nghị khách hàng tra cứu lịch cắt điện tại Hà Nội chính thức qua website evnhanoi.vn.

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Truy cập website chính thức evnhanoi.vn

Bước 2: Đăng nhập bằng mã khách hàng hoặc số điện thoại, email đã đăng ký

Bước 3: Nhấn vào mục “Lịch tạm ngừng cung cấp điện”.

Bước 4: Chọn ngày cần tra cứu. Hệ thống sẽ hiển thị thời gian cắt điện (nếu có). Nếu không có, hệ thống hiển thị: "Hiện tại không có lịch ngừng giảm cung cấp điện theo kế hoạch tại địa chỉ dùng điện của quý khách hàng".

Tra cứu lịch cắt điện bằng ứng dụng EVNHANOI

Ngoài website, người dân Hà Nội có thể sử dụng ứng dụng EVNHANOI trên điện thoại để tra cứu lịch cắt điện.

Bước 1: Tải và cài đặt ứng dụng EVNHANOI về máy

Bước 2: Đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản, liên kết mã khách hàng

Bước 3: Chọn mục "Lịch tạm ngừng cấp điện"

Bước 4: Chọn ngày cần tra cứu. Hệ thống sẽ hiển thị thời gian cắt điện (nếu có). Nếu không có, hệ thống hiển thị: "Hiện tại không có lịch ngừng giảm cung cấp điện theo kế hoạch tại địa chỉ dùng điện của quý khách hàng".

Tra cứu qua tổng đài Chăm sóc khách hàng 19001288

Tổng đài 19001288 là đường dây nóng của Trung tâm Chăm sóc khách hàng - EVNHANOI, hỗ trợ 24/7. Khách hàng có thể gọi đến tổng đài để yêu cầu báo sự cố điện, tra cứu hóa đơn, lịch ghi chỉ số công tơ, lịch tạm ngừng cấp điện hoặc đăng ký các dịch vụ điện.