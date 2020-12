Hương Baby: "Anh Hưng rất tôn trọng tôi"

Tối qua (30/11), vợ chồng Hương Baby - Tuấn Hưng đã tổ chức một sự kiện tại TP.HCM. Xuất hiện tại bữa tiệc do mình làm chủ, Tuấn Hưng mặc áo phông trắng, quần sáng màu. Anh tạo điểm nhấn cho trang phục khi đeo đồng hồ có giá hơn 251.000 USD (khoảng 5,8 tỷ đồng).

Ca sĩ Tuấn Hưng.

Song hành cùng Tuấn Hưng, Hương Baby khoe dáng chuẩn với thiết kế cúp ngực, đính nơ điệu đà gam màu xanh pastel. Cô xách túi hình hộp của Louis Vuitton có giá hơn 2.000 USD (khoảng 46 triệu đồng).

Hương Baby chọn lối trang điểm nhẹ nhàng, để tóc thẳng suôn dài quen thuộc. Nhan sắc của cô được nhiều người khen ngợi ngày càng mặn mà, trưởng thành.

Hương Baby.

Tại sự kiện, Hương Baby tiết lộ, ông xã là người có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp. Anh luôn tôn trọng, biết quan tâm và lắng nghe cảm xúc của vợ.

"Anh ấy hiểu điều quan trọng nhất ở hiện tại là các cuộc đi chơi hay gia đình. Anh ấy tự ý thức được việc phải sống có trách nhiệm với vợ con, gia đình.

Đàn ông thông minh, không ai đánh đổi bất cứ điều gì với gia đình, vợ con của mình. Anh Hưng rất tôn trọng tôi. Anh chưa bao giờ làm gì khiến tôi mất niềm tin vào mối quan hệ này. Tôi thấy anh là mẫu đàn ông có hiếu với gia đình, cư xử với bạn bè quân tử, trượng nghĩa nên rất trân trọng", cô nói.

Vợ chồng Tuấn Hưng - Hương Baby.

Hương Baby khẳng định nhờ ông xã, tính cách cô cũng thay đổi nhiều so với thời son rỗi. "Tôi cũng luôn tự giác, sống hết lòng với chồng con. Tôi biết nhẫn nại, hy sinh nhiều hơn. Chính vì chu toàn với gia đình, quan tâm và lo lắng bố mẹ hai bên nên anh Hưng cũng chẳng có lý do gì để trách móc, than phiền về tôi.

Thay vì bận tâm những việc chồng làm khiến bản thân không vui vẻ như trước, tôi chú tâm cho công việc. Tôi chăm bản thân, quán xuyến gia đình và lo cho con nhiều hơn. Tôi quan niệm chỉ khi mình làm tốt mọi thứ thì cuộc sống mới yên ổn, viên mãn", cô chia sẻ.

Đến chúc mừng vợ chồng Tuấn Hưng còn có sự góp mặt của ca sĩ Hạnh Sino, diễn viên Lu An, ca sĩ Đặng Nguyên Minh, diễn viên Cường DGon.