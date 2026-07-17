Hungary điều tra tội phản quốc đối với cựu Ngoại trưởng do có quan hệ với Nga

Hungary đã khởi động cuộc điều tra chính thức về cáo buộc phản quốc đối với cựu Ngoại trưởng Péter Szijjártó vì mối quan hệ của ông với Nga.

Theo Bloomberg, Thủ tướng Hungary Peter Magyar đã đưa ra thông báo này trong một cuộc họp báo của chính phủ .

Khi được các nhà báo hỏi liệu cuộc điều tra về những cáo buộc liên lạc giữa ông Szijjártó và Moskva có đang diễn ra hay không, Thủ tướng Magyar trả lời: "Theo như tôi hiểu thì là có". Tuy nhiên, ông từ chối tiết lộ chi tiết vụ việc để tránh ảnh hưởng đến tiến trình điều tra.

Theo Thủ tướng Hungary, biên bản này chứa các tài liệu mật, bao gồm cả những thứ của Bộ Ngoại giao, cũng như các tài liệu khác liên quan đến chính sách đối ngoại. Chi tiết sẽ được công bố khi có thể.

Cựu Ngoại trưởng Szijjártó trở thành tâm điểm chú ý sau khi các đoạn ghi âm cuộc trò chuyện của ông với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov bị rò rỉ hồi đầu năm nay.

Theo tờ Washington Post, trong những giờ giải lao giữa các cuộc họp của Liên minh châu Âu, ông Szijjártó thường xuyên gọi điện cho Ngoại trưởng Nga, thông báo về tiến trình thảo luận và các giải pháp khả thi, đồng thời đề nghị giúp nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Nga.

Sau khi những đoạn ghi âm này được công bố, Thủ tướng Peter Magyar tuyên bố rằng chúng có thể cho thấy hành vi phản quốc của ông Szijjártó và do đó cần được điều tra kỹ lưỡng.

Tổng cộng kể từ khi Nga bắt đầu cuộc chiến toàn diện với Ukraine năm 2022, ông Szijjártó đã thực hiện 16 chuyến thăm chính thức tới Nga, lần thăm cuối cùng diễn ra vào ngày 4/3/2026, khi ông gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Péter Szijjártó (phải) trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Gần đây cũng có thông tin cho rằng các cơ quan tình báo Hungary đã sử dụng phái đoàn ngoại giao của nước này tại Brussels để thu thập thông tin mật và tuyển dụng các quan chức Liên minh châu Âu.

Tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Hungary Romulus Rusin-Szendi cho biết Hungary phải xây dựng lại lòng tin của các đồng minh sau những chính sách của chính phủ tiền nhiệm.

Một trong những bước đi đầu tiên của chính phủ mới là xin lỗi đồng minh, đặc biệt là Phần Lan - quốc gia mà chính phủ tiền nhiệm đã trì hoãn việc gia nhập NATO.

Bộ trưởng Rusin-Szendi lưu ý với tư cách là một người lính, ông cho rằng thái độ của chính quyền tiền nhiệm là không thể chấp nhận được.