Hung thủ sát hại 3 người trong một gia đình đã có mưu tính từ lâu

Sau một hành trình dài truy bắt và dẫn giải hung thủ sát hại 3 người trong một gia đình, đến 11h trưa nay (30/5), tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Phú Yên đã đưa Đoàn Minh Hải (SN 1988, trú ở khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp, thị xã Đông Hòa) về đến Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Yên để hoàn tất thủ tục khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam, phục vụ điều tra về tội danh “Giết người”.



Căn nhà ông Nguyễn Cu - nơi xảy ra vụ trọng án khiến 3 người tử vong.

Như Báo CAND đã thông tin, khoảng 7h sáng 29/5, người dân phát hiện vợ chồng ông bà Nguyễn Cu (SN 1962) - Lê Thị Liền (SN 1964) và người con gái là Nguyễn Thị Dương (SN 1994) cùng trú ở khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên tử vong tại nhà riêng với nhiều dấu máu cạnh bên thi thể.

Hung thủ Đoàn Minh Hải bị bắt giữ khi đang đi xe máy trên QL1A ở quận 12, TP Hồ Chí Minh.

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên và Công an thị xã Đông Hòa khẩn trương khám nghiệm hiện trường và tử thi nạn nhân, đồng thời tiến hành xác minh, thu thập thông tin có liên quan.

Kết quả khám nghiệm cho thấy 3 nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể do tác động ngoại lực bởi vật sắc bén. Khả năng cướp tài sản đã được loại trừ, nên cơ quan điều tra nhận định đây là vụ giết người với tính chất và hậu quả đặc biệt nghiêm trọng do mâu thuẫn, thù oán.

Trinh sát dẫn giải Đoàn Minh Hải về đến Phòng CSHS Công an tỉnh Phú Yên.

Theo UBND phường Hòa Hiệp Trung, gia đình ông Nguyễn Cu thuộc diện nghèo khó, người mẹ đã già yếu. Căn nhà họ đang cư trú là nhà tình thương do chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể hỗ trợ xây dựng. Ông Cu bán vé số kiến thiết để mưu sinh nhưng thời gian gần đây mắc bệnh hiểm nghèo nên phải ở nhà điều trị, còn bà Liền mỗi ngày đi nhặt phế liệu kiếm tiền.

Đoàn Minh Hải rất lạnh lùng khai nhận hành vi phạm tội.

Rà soát mối quan hệ sinh hoạt của các nạn nhân, trinh sát phát hiện chị Nguyễn Thị Dương – một trong ba người đã bị sát hại có chồng là Đoàn Minh Hải ở cùng khu phố. Hai người kết hôn từ năm 2018 và đã có một đứa con chung là cháu Đoàn Thị T.V (SN 2019). Sau khi chị Dương sinh con được vài tháng thì bất hòa xảy ra khiến cho cả hai quyết định ly hôn cách đây hơn hai năm. Chị Dương đưa con gái về nhà cha mẹ ruột sinh sống nhưng nhiều lần Hải tìm đến gây sự, tranh giành nuôi con rồi lớn tiếng chửi mắng, thách thức, đe dọa tính mạng dẫn đến mâu thuẫn gay gắt.

Kiểm tra một số vật chứng liên quan vụ án.

Sau khi người dân phát hiện vụ án mạng, Đoàn Minh Hải đã "biến mất" khỏi địa phương, còn cháu Nguyễn Thị T.V được tìm thấy tại nhà ông bà nội ở cách hiện trường vụ án hơn 800m. Nhận định Đoàn Minh Hải là nghi can gây án nên trưa 29/5, Công an thị xã Đông Hòa đã ra quyết định truy tìm đối tượng này với đặc điểm nhận dạng sẹo chấm ở đuôi lông mày trái.

Cùng thời điểm này, Đại tá Võ Duy Tuấn – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên trực tiếp huy động nhiều mũi trinh sát, điều tra viên của Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Phú Yên và Công an thị xã Đông Hòa triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ ráo riết truy xét hành tung nghi can, trong đó có mũi trinh sát truy vết xuyên suốt chặng đường hơn 500km trên đường QL1A từ Phú Yên vào các tỉnh, thành phố phía Nam.

Điều tra viên ghi lời khai của Đoàn Minh Hải.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ cùng với sự hỗ trợ tích cực của các trinh sát ở Cục CSHS (Bộ Công an), Đoàn Minh Hải đã bị bắt giữ khi đang đi xe máy trên QL1A ở quận 12, TP Hồ Chí Minh.

Trả lời câu hỏi của điều tra viên về nguyên nhân gây án, Hải khai rằng trong thời gian chị Dương sinh con, Hải vất vả chăm nuôi, nhưng sau khi ly hôn, nhiều lần Hải đến nhà ông Nguyễn Cu để thăm con gái nhưng lần nào cũng bị chị Dương và cha mẹ vợ tìm mọi cách cản trở khiến cho Hải bức xúc. Vì vậy, trong 2 năm qua, đối tượng đã nhiều lần mưu tính sát hại vợ và cha mẹ vợ.

Khoảng 12h trưa 28/5, Hải đi xe máy đến nhà ông Cu để thăm con gái nhưng sau gần 2 tiếng đồng hồ ngồi chờ bất thành, vì những người trong gia đình vợ im lặng né tránh khiến Hải càng thêm bức xúc. Hải đi xe máy về nhà lấy chiếc búa cầm tay và con dao dài hơn 20cm bỏ vào túi nilon màu đen rồi quay trở lại nhà ông Cu vào tầm 14h chiều cùng ngày. Tại đây, Hải dùng búa đập nhiều nhát vào đầu ông Cu, bà Liền và chị Dương khiến ba người gục ngã trước sự chứng kiến của cháu T.V. Hung thủ tiếp tục cầm dao đâm bồi vào người mỗi nạn nhân một nhát rồi bế con gái ra xe máy chở về nhà giao cho cha ruột là Đoàn Văn Chước trông coi.

Trong buổi chiều cùng ngày, Hải trở lại hiện trường gây án hai lần để lấy quần áo cũ, chăn màn lau dọn vết máu trên nền nhà. Khi thấy cả 3 nạn nhân đều tử vong, Hải về nhà nhờ người cha ruột nuôi dưỡng con gái rồi lấy bộ quần áo bỏ vào túi, điều khiển xe máy kiểu dáng Dream rời Phú Yên lúc 17h chiều 28/5, khởi đầu hành trình lẩn trốn vào TP Hồ Chí Minh.

Do có ít tiền nên khi vào đến xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), Hải tạt vào nhà quen xin thêm 200.000 đồng để mua xăng. Khi chạy xe máy qua khỏi đèo Cổ Mã, Hải dừng lại, cởi bỏ quần Jean xám có dính máu bên lề đường rồi tăng tốc một mạch và tới TP Hồ Chí Minh khoảng 2h sáng 29/5.

Sau nhiều giờ lưu trú tại nhà người quen ở đường Liên khu 4-5, quận Bình Tân, đến 19h30’ chiều cùng ngày, Hải bị trinh sát hình sự bắt giữ khi đang đi xe máy trên đường QL1A ở quận 12.

Không chỉ bình thản khai rõ từ nỗi bức xúc, tình tiết gây án cho đến hành trình lẩn trốn, mà Đoàn Minh Hải còn trả lời với điều tra viên là không hối hận về hành động tội ác đã gây ra vì trong một thời gian dài vợ và cha mẹ vợ cố tình không cho Hải thăm con gái.

Theo Đại tá Võ Duy Tuấn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã thống nhất với Viện kiểm sát cùng cấp xác định đây là vụ án điểm, nên tập trung điều tra trong 30 ngày để có kết luận và đề nghị truy tố bị can Đoàn Minh Hải về tội danh “Giết người”.