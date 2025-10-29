Ngày 29-10, ông V.T.H. (trú xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết Công an xã Bờ Y đã gửi lời cám ơn vì đã báo tin giúp cơ quan công an nhanh chóng bắt giữ hung thủ chém dã man đôi nam nữ trong phòng trọ.

Vào tối 23-10, do ghen tuông, ông Mai Xuân Tùng (SN 1977, trú phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) đã đến phòng trọ của bà Nguyễn Thị T. (tại tổ dân phố 2B, xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi) chém bà T. và ông Võ Chí H. (SN 1988, trú tỉnh Cà Mau) trọng thương rồi rời khỏi hiện trường.

Ông Mai Xuân Tùng xông vào phòng trọ chém hai người thương vong

Sau khi kiểm tra hiện trường, rà soát các mối quan hệ, cơ quan công an đã xác định ông Mai Xuân Tùng là nghi phạm nên tổ chức truy bắt. Cùng với đó, đăng tải hình ảnh nghi phạm lên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết.

Từ hình ảnh công an thông tin, ông V.T.H phát hiện sáng 24-10, một người đàn ông đi vào quán nhà mình uống nước. Thời điểm này, người đàn ông mặc áo thun sọc ngang, đeo khẩu trang và có biểu hiện bồn chồn.

Khi mang nước ra cho người này, ông H. thấy rất giống với nghi phạm xông vào phòng trọ chém truy sát đôi nam nữ mà công an đăng tải nên trình báo.

Người đàn ông vào quán uống nước giống nghi phạm truy sát đôi nam nữ trong phòng trọ

Người đàn ông bịt kín mặt khi vào quán uống nước

Khi bị bắt giữ, ông Mai Xuân Tùng vẫn mặc bộ quần áo như khi vào quán uống nước

Không lâu sau đó, người đàn ông vội lên xe khách rời đi. Ông H. cũng đã thông báo hướng di chuyển, tên hãng xe mà nghi phạm lên cho lực lượng công an.



Từ thông tin này, đến khoảng 11 giờ 30 phút ngày 24-10, cơ quan công an đã bắt giữ Mai Xuân Tùng khi đối tượng đang lẩn trốn trên xe khách, lưu thông trên Quốc lộ 14, theo hướng từ xã Pờ Y đi xã Đăk Mar (tỉnh Quảng Ngãi).

Trong một diễn biến liên quan, các nạn nhân bị ông Mai Xuân Tùng chém là bà Nguyễn Thị T. bị thương vùng mặt và đầu, đã tử vong. Riêng ông Võ Chí H. bị thương nặng, hiện đã qua cơn nguy kịch, đang tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2.