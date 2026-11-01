Human Act Now ra đời - một hành trình mới để hợp lực cộng đồng, kiến tạo thế hệ tạo tác động

Giải thưởng Hành động vì cộng đồng Human Act Prize 2026 chính thức cho ra mắt nền tảng Human Act Now.

Đánh thức khát vọng phụng sự, trao nhiệm vụ hành động vì cộng đồng cho thế hệ trẻ tương lai

Sau ba mùa giải thành công rực rỡ, Giải thưởng Hành động vì cộng đồng Human Act Prize đã tích lũy được một nền tảng đặc biệt vững chắc. Đó là một mạng lưới rộng lớn gồm các cá nhân tâm huyết, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, chuyên gia và những người hoạt động cộng đồng luôn sẵn sàng hành động vì lợi ích chung.

Từ nền tảng ấy, năm 2026 đánh dấu bước phát triển mới mang tính chiến lược của hệ sinh thái: mở rộng hành trình từ việc ghi nhận những giá trị đã được tạo ra sang thúc đẩy những kết nối và hành động mới thông qua Human Act Now - nền tảng hợp lực cộng đồng, kiến tạo thế hệ tạo tác động.

Giữa một xã hội không ngừng chuyển động, đất nước đang đặt ra những bài toán ngày càng phức tạp trên hành trình phát triển bền vững. Hơn lúc nào hết, thời điểm hiện tại đòi hỏi sự xuất hiện của một lực lượng kế cận có đủ năng lực, khát vọng và cơ hội để tiếp nối, gánh vác và giải quyết những vấn đề trọng đại của cộng đồng. Xuất phát từ nhu cầu thiết thực ấy, Human Act Now chính thức ra đời như một mảnh ghép tất yếu để đáp ứng tiếng gọi của thời đại: hợp lực các nguồn lực xã hội nhằm đồng hành giải quyết những bài toán của đất nước. Một trong những định hướng trọng tâm năm 2026 của Human Act Now là hợp lực các nguồn lực để kiến tạo thế hệ trẻ hành động vì đất nước.

Là một đại diện của thế hệ lãnh đạo trẻ của doanh nghiệp, phát biểu tại sự kiện, ông Đỗ Quang Vinh, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc SHB, cho biết: “Chúng ta cùng xây dựng nên một hệ sinh thái cùng hành động: Human Act - Now, not tomorrow - ngay hôm nay, không phải ngày mai, cùng nhau đóng góp cho xã hội và giúp thế hệ trẻ phát triển, kế thừa, phát huy những giá trị tốt đẹp, góp phần đưa Việt Nam ngày càng phát triển và vươn tầm quốc tế”.

Trong hệ sinh thái vì cộng đồng, Human Act Prize tiếp tục thực hiện sứ mệnh Tìm kiếm, Lan tỏa và Tôn vinh để phát hiện những con người, sáng kiến và mô hình tiêu biểu trong xã hội. Song song với đó, Human Act Now mở rộng hành trình sang Kết nối, Định hướng và Tiếp sức, mở ra không gian để con người, tri thức, sáng kiến và nguồn lực gặp nhau, bổ trợ cho nhau và chuẩn bị sẵn sàng tham gia giải quyết những vấn đề chung của đất nước.

Nếu Human Act Prize giúp nhận diện và quy tụ những nguồn lực sẵn sàng hành động, thì Human Act Now định hướng tạo điều kiện để những nguồn lực ấy tương lai sẽ kết nối, bổ trợ lẫn nhau và tìm thấy vai trò phù hợp trong những mục tiêu lớn hơn, nơi người trẻ được gặp gỡ, học hỏi, thử sức và kết nối, để những khát vọng đóng góp có cơ hội trở thành hành động và tạo ra những tác động mới cho cộng đồng, đất nước.

Bà Nguyễn Ngọc Mỹ, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Alphanam, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VII, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân trẻ kế nghiệp cho rằng giá trị lớn hơn của một hệ sinh thái như Human Act Now không chỉ nằm ở việc ghi nhận những người đã hành động, mà còn ở khả năng tạo thêm động lực để nhiều người khác tin rằng mình cũng có thể bắt đầu và đóng góp theo cách riêng.

Chờ đón những kết nối và hành động vì cộng đồng

Hợp lực không chỉ là kết nối những nguồn lực đang có, mà còn đòi hỏi sự chuẩn bị căn cơ cho những con người có khả năng tạo ra tác động mạnh mẽ trong tương lai. Nhận thức rõ điều đó, Human Act Now sẽ triển khai 02 hoạt động trọng tâm mang tinh thần khơi mở và chuẩn bị bước đệm cho chặng đường sắp tới.

Đầu tiên là Bảng Vinh danh Human Act Now - Kiêu hãnh Việt Nam, nơi ghi nhận và lan tỏa những cá nhân, tổ chức, sáng kiến đang tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng và đất nước. Sứ mệnh của bảng vinh danh này là phác thảo nên tấm bản đồ số quy tụ những ngọn lửa nhiệt huyết đang từng ngày cống hiến cho xã hội.

Tiếp đó là ngày hội Human Act Now, nơi giới thiệu những dự án, sáng kiến tạo tác động tích cực, nơi người trẻ, tổ chức và các nguồn lực gặp gỡ, kết nối sự hỗ trợ và mở ra cơ hội hợp tác để những hành động ý nghĩa được tiếp sức và đi xa hơn. Ngày hội hứa hẹn sẽ đưa các giá trị nhân văn đến gần hơn với đời sống, giúp công chúng thấu hiểu những vấn đề hiện hữu và tìm thấy lời giải thiết thực.

Sự ra đời của Human Act Now chính là mảnh ghép hoàn hảo tiếp nối sứ mệnh của Human Act Prize, khẳng định niềm tin rằng những giá trị tốt đẹp luôn cần được tiếp nối bằng một thế hệ mới tràn đầy năng lực hành động và khát vọng phụng sự đất nước trong thời gian tới.

HUMAN ACT NOW - NỀN TẢNG HỢP LỰC CỘNG ĐỒNG, KIẾN TẠO THẾ HỆ TẠO TÁC ĐỘNG Human Act Now là nền tảng hợp lực các nguồn lực xã hội nhằm đồng hành giải quyết những bài toán của đất nước. Một trong những định hướng trọng tâm năm 2026 của Human Act Now là hợp lực các nguồn lực để kiến tạo thế hệ trẻ hành động vì đất nước. Sắp tới, Human Act Now sẽ triển khai 02 hoạt động trọng tâm, gồm: Bảng Vinh danh Human Act Now - Kiêu hãnh Việt Nam: Ghi nhận và lan tỏa những cá nhân, tổ chức, sáng kiến đang tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng và đất nước.

Ngày hội Human Act Now: Không gian giới thiệu những dự án, sáng kiến tạo tác động tích cực, nơi người trẻ, tổ chức và các nguồn lực gặp gỡ, kết nối sự hỗ trợ và mở ra cơ hội hợp tác để những hành động ý nghĩa được tiếp sức và đi xa hơn. Thông qua các hoạt động này, Human Act Now hướng tới tạo nên một không gian nơi người trẻ được gặp gỡ, học hỏi, thử sức và kết nối, để những khát vọng đóng góp có cơ hội trở thành hành động và những tác động mới cho cộng đồng, đất nước. Website chính thức: https://humanactprize.org Fanpage: https://www.facebook.com/HumanActPrize



