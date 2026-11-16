Human Act Now: Khi người trẻ không còn đơn độc trên hành trình cống hiến

Hành trình cống hiến luôn cần nhiều hơn một người khởi xướng. Đó cũng là lý do Human Act Now mở ra một cách tiếp cận mới, tiếp sức người trẻ biến khát vọng thành hành động.

Từ trăn trở về những khoảng trống…

Kế thừa những truyền thống tốt đẹp của cha ông như “Uống nước nhớ nguồn”, “Lá lành đùm lá rách”, thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay đang tìm cách tiếp nối tinh thần ấy bằng những cách làm đầy sáng tạo. Đó có thể là một nhóm bạn trẻ mong muốn gìn giữ một làng nghề truyền thống trước nguy cơ mai một, một sáng kiến cải thiện môi trường sống hay một dự án hướng đến cộng đồng còn nhiều khó khăn. Họ có ý tưởng, nhiệt huyết và khát khao đóng góp nhưng không phải lúc nào cũng có đủ điều kiện để biến mong muốn thành hành động.

Bởi phía sau mỗi ý tưởng là những khoảng trống cần được lấp đầy: người trẻ cần thêm kinh nghiệm để triển khai, chuyên gia để dẫn dắt, đối tác để đồng hành và nguồn lực để hiện thực hóa sáng kiến. Trong khi đó, vẫn có các doanh nghiệp với nguồn lực mạnh mẽ và mong muốn đóng góp, các tổ chức xã hội có sự thấu hiểu thực tiễn, nhưng lại chưa gặp được những người trẻ cùng chí hướng, có ý tưởng hay để đồng hành.

Như vậy, điều cần thiết lúc này không chỉ là có thêm nhiều cá nhân nhiệt huyết hay chương trình đóng góp riêng lẻ mà còn là làm sao tạo ra được một môi trường để các nguồn lực tiềm năng tìm thấy nhau. Như “Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”, khi người có ý tưởng gặp người có chuyên môn, khi doanh nghiệp kết nối với cộng đồng đang cần hỗ trợ, sức mạnh của mỗi bên có thể được nhân lên gấp bội.

Ông Đỗ Quang Vinh, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc SHB, cho biết: “Chúng ta cùng xây dựng nên một hệ sinh thái cùng hành động: Human Act - Now, not tomorrow - ngay hôm nay, không phải ngày mai, cùng nhau đóng góp cho xã hội và giúp thế hệ trẻ phát triển, kế thừa, phát huy những giá trị tốt đẹp, góp phần đưa Việt Nam ngày càng phát triển và vươn tầm quốc tế”.

… Đến nơi những nguồn lực tốt tìm thấy nhau

Sau ba mùa tổ chức, Human Act Prize đã ghi nhận và lan tỏa nhiều sáng kiến, dự án ý nghĩa vì cộng đồng. Cũng sau ba năm, ban tổ chức nhận ra phía sau những nỗ lực được vinh danh vẫn còn những khoảng trống cần được lấp đầy. Từ đó, nền tảng Human Act Now được phát triển như một bước tiếp nối, đưa tinh thần “Hợp lực cộng đồng” từ ghi nhận những hành động tích cực đến thúc đẩy sự chung tay tạo tác động.

Đây là nền tảng để người trẻ, doanh nghiệp, chuyên gia, tổ chức xã hội và cộng đồng gặp gỡ, chia sẻ thế mạnh và cùng tham gia giải quyết những vấn đề thực tiễn. Trong đó, người trẻ được coi là trọng tâm của chiến lược hợp lực phát triển đất nước: không chỉ tiếp nhận hỗ trợ mà còn chủ động khởi xướng sáng kiến, đóng góp năng lực và tìm kiếm những người đồng hành để đưa ý tưởng vào thực tế.

Sau 3 mùa Human Act Prize tìm kiếm, tôn vinh và lan tỏa các sáng kiến vì cộng đồng, Human Act Now được khởi động

Không dừng lại ở việc khơi gợi tinh thần cống hiến, Human Act Now hướng đến mở ra những điểm chạm cụ thể, tuần tự dựa trên bốn trụ cột, tương ứng với những yếu tố cần thiết để một sáng kiến có thể bắt đầu, phát triển và tạo ra tác động rộng khắp.

Human Act Now định hướng quy tụ thế hệ kiến tạo đất nước để tạo nên một cộng đồng gồm những người trẻ có khát vọng đóng góp, cùng các chuyên gia, doanh nghiệp và tổ chức xã hội. Khi những người có chung mối quan tâm tìm thấy nhau, mỗi bên có thể nhận diện vai trò, thế mạnh và cách thức tham gia phù hợp. Đây là nền tảng để những ý tưởng không còn là nỗ lực đơn độc mà có thêm người đồng hành.

Những sự gặp gỡ ấy tạo nên cơ hội cho hợp lực tri thức, truyền trao nội lực, từ đó mở ra cơ hội để kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và những bài học từ quá trình triển khai được chia sẻ. Người trẻ có thể tiếp cận góc nhìn từ những người đi trước, trong khi các tổ chức và cộng đồng cũng có cơ hội trao đổi về nhu cầu, thách thức thực tế. Tri thức khi được trao truyền và vận dụng đúng lúc sẽ trở thành một nguồn lực quan trọng giúp sáng kiến được hoàn thiện.

Tuy nhiên, có ý tưởng và kiến thức vẫn chưa đủ để tạo nên thay đổi nếu thiếu cơ hội triển khai. Trụ cột Hợp lực cơ hội, tạo tác động lớn hướng đến việc mở rộng khả năng tiếp cận các bài toán xã hội, tìm kiếm đối tác và những hướng phối hợp phù hợp. Qua đó, các sáng kiến có thêm điều kiện để thử nghiệm, phát triển và tìm ra cách tạo tác động thiết thực hơn.

Cuối cùng, khi dự án đã vững vàng và đạt được những thành tựu bước đầu, Human Act Now sẽ kiến tạo kết nối nguồn lực toàn cầu, hướng đến việc mở rộng khả năng tiếp cận những nguồn lực vượt ra ngoài phạm vi một cá nhân hay tổ chức, từ tài chính, công nghệ, chuyên gia đến kinh nghiệm và mô hình quốc tế. Sự kết nối này không chỉ bổ sung nguồn lực cho các sáng kiến mà còn mở ra cơ hội để những giá trị mang bản sắc Việt Nam được lan tỏa rộng hơn ra quốc tế.

Bốn trụ cột tạo thành một mạch liên kết khi quy tụ con người, trao đổi tri thức, mở rộng cơ hội và kết nối nguồn lực. Mỗi yếu tố giữ một vai trò riêng nhưng cũng đồng thời bổ trợ cho nhau trong hành trình đưa ý tưởng đến gần hơn với hành động.

Để không còn nỗ lực nào đơn độc

Thông qua chuỗi hoạt động trọng tâm, Human Act Now hứa hẹn mang đến nhiều điểm chạm thiết thực, mới mẻ để người trẻ và cộng đồng trực tiếp trải nghiệm, kết nối và chung tay tạo tác động.

Trong đó, chuỗi tuần lễ Act Now Week với tinh thần Tạo tác động - Kiến tạo Hạnh phúc sẽ mở ra không gian trải nghiệm và tương tác tại các điểm trường, cụm trường - nơi người trẻ có cơ hội tiếp cận các vấn đề xã hội dưới những góc nhìn mới, từ đó khơi gợi tinh thần chủ động tham gia và đóng góp. Bên cạnh đó, chiến dịch Act Now CSR sẽ kết nối doanh nghiệp với các tổ chức, cộng đồng, cùng chia sẻ nguồn lực và năng lực để giải quyết những bài toán xã hội cụ thể.

Hưởng ứng tinh thần chung, Ngày hội Human Act Now sẽ là điểm hẹn quy tụ các cá nhân, dự án, sáng kiến và đối tác tiềm năng. Đây không chỉ là dịp để giới thiệu các dự án hay mà còn mở ra cơ hội gặp gỡ, tìm kiếm sự hỗ trợ và thúc đẩy hợp tác. Đặc biệt, không thể không kể đến điểm nhấn của chuỗi hoạt động - Bảng Vinh danh Human Act Now - nơi cộng đồng đề cử và bình chọn cho những cá nhân, tổ chức, sáng kiến đang bền bỉ đóng góp cho cộng đồng, giúp những nỗ lực ấy được biết đến rộng rãi hơn và có thêm cơ hội kết nối, tiếp sức.

Doanh nhân Nguyễn Ngọc Mỹ - Phó Chủ tịch Alphanam cho rằng doanh nghiệp có thể đồng hành cùng các thủ lĩnh trẻ, tạo thêm nguồn lực để những sáng kiến tại địa phương được triển khai và nhân rộng

Ý tưởng có thể khởi nguồn từ một cá nhân, nhưng để tạo nên những thay đổi lớn lao thì cần đến sức mạnh của cả cộng đồng. Khi những “mảnh ghép” phù hợp tìm thấy nhau, tri thức được sẻ chia, cơ hội được mở ra và nguồn lực được kết nối, những nỗ lực riêng lẻ sẽ không còn đơn độc mà có thể cộng hưởng để tạo nên giá trị bền vững.

Đó chính tinh thần mà Human Act Now hướng tới: không chỉ khơi dậy mong muốn hành động mà còn tạo điều kiện để cả cộng đồng cùng hợp lực kiến tạo nên những thay đổi tích cực cho xã hội.

HUMAN ACT NOW - NỀN TẢNG HÀNH ĐỘNG THÚC ĐẨY TÁC ĐỘNG XÃ HỘI TỪ SỨC MẠNH HỢP LỰC CỘNG ĐỒNG Human Act Now là nền tảng hợp lực các nguồn lực xã hội nhằm đồng hành giải quyết những bài toán của đất nước. Trong năm 2026 - 2027, nền tảng định hướng khơi dậy và phát huy sức trẻ, tạo điều kiện để thế hệ trẻ hành động vì đất nước. Qua đó, Human Act Now mong muốn mở ra một không gian để người trẻ gặp gỡ, học hỏi, thử sức và kết nối, từ đây đưa khát vọng cống hiến đến gần hơn với hành động và tạo nên những giá trị tích cực cho cộng đồng. Fanpage: https://www.facebook.com/HumanActPrize







