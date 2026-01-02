Huliaipole vô cùng khốc liệt: Ukraine chật vật giữ "vùng xám", chuyên gia nói "quá muộn" để cứu vãn

Các lực lượng Ukraine đang chịu sức ép ngày càng lớn ở miền nam đất nước, nơi những đơn vị được trang bị kém hơn bị áp đảo bởi các lữ đoàn Nga, CNN đưa tin.

Lực lượng Nga đã tiến qua vùng đồng bằng ở nhiều khu vực thuộc miền nam Zaporizhzhia. Một sĩ quan Ukraine thuộc Cơ quan An ninh Quốc gia (SBU) nói với CNN rằng tình hình trong khu vực hiện rất "khốc liệt" và quân Nga đang sử dụng các nhóm bộ binh nhỏ "cố gắng đột phá bằng mọi cách, mọi tuyến đường, tới những vị trí ít được bảo vệ nhất".

Phần lớn các trận giao tranh gần đây diễn ra trong và quanh thị trấn Huliaipole, nằm cách thủ phủ Zaporizhzhia khoảng 80 km về phía đông.

Quân nhân thuộc Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 65 của Ukraine trong đợt huấn luyện quân sự đầu tiên với tư cách tân binh, gần tiền tuyến ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine tháng 12 năm 2025. Ảnh: Andriy Andriyenko/Quân đội Ukraine/Reuters

Tại một cuộc họp hồi cuối tuần qua có sự tham dự của Tổng thống Nga Vladimir Putin, chỉ huy khu vực, Thượng tướng Andrei Ivanaev cho biết, lực lượng của ông đã kiểm soát hơn 210 km² lãnh thổ ở các vùng Dnipropetrovsk và Zaporizhzhia kể từ đầu tháng 12.

Trang bản đồ xung đột không chính thức của Ukraine - Deepstate nhận định rằng Ukraine vẫn giữ được một số vị trí ở Huliaipole nhưng khu vực này giờ là "vùng xám", lực lượng Nga có "quân số nhiều gấp nhiều lần". Theo Deepstate, việc củng cố vị trí trong thị trấn rất khó khăn vì địa hình thấp.

Ukraine phụ thuộc nhiều vào máy bay không người lái ở những khu vực thiếu bộ binh. Ở vùng đồng bằng, chúng hiệu quả trong việc tấn công các trung đội Nga, nhưng tại các khu vực đô thị với nhiều tòa nhà bỏ hoang và tầng hầm, quân Nga có thể tận dụng để tiến công.

Tuần trước, một đoạn video cho thấy quân Nga đã chiếm một sở chỉ huy của Ukraine ở Huliaipole và kiểm tra các máy tính xách tay cùng tài liệu bị bỏ lại. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, Oleksandr Syrskyi thừa nhận sở chỉ huy bị chiếm "do phòng thủ yếu" và chỉ trích tiểu đoàn vì đã bỏ lại thông tin mật.

Theo một tổ chức giám sát độc lập khác, Conflict Intelligence Team (CIT), "lực lượng Ukraine có thể chỉ còn giữ được phần phía tây của Huliaipole. Trong điều kiện này, Huliaipole, cũng giống như Pokrovsk, trên thực tế có thể đã bị kiểm soát".

CIT bổ sung: "Những binh sĩ này đã giữ vị trí trong thời gian dài và chịu tổn thất cực kỳ nặng nề trong nhiều tháng qua nhưng không được rút về tuyến sau để nghỉ ngơi và tái tổ chức".

Những gì xảy ra ở Huliaipole phản ánh rõ tình hình nan giải của quân đội Ukraine. Nhiều nhà bình luận cho rằng, lực lượng Ukraine bị áp đảo về quân số ở nhiều đoạn trên tuyến mặt trận dài 1.000 km và đang chật vật huy động thêm quân để bù đắp tổn thất.

"Điều đó có nghĩa là các chỉ huy phải đưa ra những lựa chọn khó khăn về nơi tấn công, nơi phòng thủ và những nơi mà họ hy vọng phía Nga không khai thác lỗ hổng phòng thủ", nhà phân tích David Axe nhận định.

Việc thiếu một hệ thống chỉ huy thống nhất trong lực lượng Ukraine ở miền nam và quyết định ưu tiên phòng thủ các khu vực khác như Pokrovsk và Kupiansk cũng có thể góp phần làm tình hình ở miền nam xấu đi.

Giữa tháng 12, bộ chỉ huy Ukraine đã điều động một số đơn vị tinh nhuệ tới Huliaipole, nhưng theo Axe, "điều đó là quá ít, quá muộn" để cứu thị trấn này.