Ngày 27/10, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế cho biết, trên vùng biển ngoài khơi xã Chân Mây - Lăng Cô vừa xảy ra vụ chìm tàu hàng do biển động, thời tiết xấu.

Theo đó, phương tiện gặp nạn được xác định là tàu hàng Thái Hà 8888, chở theo 5.900 tấn xi măng từ cảng Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến cảng Vân Phong (Khánh Hòa). Quá trình di chuyển, tàu hàng đã bị chìm ngoài khơi xã Chân Mây - Lăng Cô (Huế), cách Hòn Sơn Chà khoảng 2km.

Lực lượng chức năng khảo sát khu vực tàu chìm nhằm lên phương án trục vớt, ứng phó rò rỉ dầu DO. Ảnh CTV

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 3h sáng cùng ngày, đang di chuyển trên biển thì gặp vùng biển động dữ dội khiến phương tiện bị chìm.

Thời điểm gặp nạn, trên tàu hàng có 8 thuyền viên do ông Nguyễn Văn Đông làm thuyền trưởng. Toàn bộ thuyền viên đã mặc áo phao, rời tàu bằng 2 xuồng cứu sinh và được tàu Long Sơn 38 hỗ trợ đưa vào bờ tại thành phố Đà Nẵng an toàn vào lúc 6h sáng cùng ngày.

Cơ quan chức năng cho biết, trên tàu này có 15.000 lít dầu DO, hiện đang được theo dõi sát sao nguy cơ rò rỉ nhiên liệu ra môi trường để có biện pháp ứng phó kịp thời.

Các lực lượng chức năng thành phố Huế hiện phối hợp Bộ đội Biên phòng và Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Đà Nẵng) tiến hành xác định vị trí tàu chìm, đánh giá hiện trường và triển khai các phương án trục vớt, phòng ngừa sự cố tràn dầu ảnh hưởng môi trường biển.