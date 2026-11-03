HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Huế điều tra vụ người đàn ông tử vong sau cuộc nhậu với em ruột

Ngọc Văn
|

Mâu thuẫn trong lúc nhậu tại nhà riêng ở phường An Cựu, TP. Huế, người em dùng dao đâm anh ruột tử vong.

Sáng 3/11, lực lượng chức năng TP. Huế tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại nhà dân trên đường An Dương Vương, phường An Cựu, khiến một người đàn ông tử vong.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, khoảng 22h tối 2/11, trong lúc ngồi nhậu tại tầng 2 ngôi nhà, giữa ông Đinh Tiến D. (SN 1967) và em ruột là Đinh Quang T. (SN 1973, cùng trú phường An Cựu) xảy ra mâu thuẫn.

Khi ông D. xuống tầng 1 lấy đá lạnh, T. đi theo vào bếp, lấy một con dao mới mua trước đó đâm ông D. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường An Cựu nhanh chóng đến nơi xảy ra vụ việc, khống chế T., bảo vệ hiện trường và phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm, thu giữ hung khí gây án. Đối tượng sau đó được đưa về trụ sở Công an TP. Huế để phục vụ điều tra, làm rõ hành vi.

Tags

D.

điều tra

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

00:37
Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

01:30
Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

00:53
Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

01:39
Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

01:27
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại