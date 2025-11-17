HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Huế: Chợ ngập tới nóc, quan tài phải khiêng lên ghe do lũ lụt

Q.Nhật |

Mưa lớn ở thượng nguồn khiến dòng Ô Lâu (TP Huế) nước dâng. Nhiều nơi ngập sâu gần 5 m, nhiều căn nhà, khu chợ bị nhấn chìm.

Trưa 17-11, ông Hồ Đôn, Chủ tịch UBND phường Phong Điền (TP Huế), cho biết mưa lớn trong những ngày qua khiến nước sông Ô Lâu lên nhanh làm nhiều khu vực ngập sâu đến 5 m. Thống kê cho thấy toàn phường có 173 nhà dân bị ngập từ 2 đến 2,5 m. Hiện mưa ở thượng nguồn đang giảm nên nước đang rút.

Huế: Chợ ngập tới nóc, quan tài phải khiêng lên ghe do lũ lụt- Ảnh 1.

Người thân phải đưa quan tài cụ Hưng lên ghe để tránh ngập lụt. Ảnh: Làng Phú Kinh.

Tại các tổ dân phố Phú Kinh, Phong Thu, Huỳnh Trúc, Đông Thái, Hưng Thái, nước ngập sâu từ 4,5 - 5 m. Các khu vực khác như Vĩnh Nguyên, Trạch Tả, Huỳnh Liên, An Thôn cũng ngập từ 0,5 đến 0,8 m. Tại chợ Phong Mỹ ngập 2,5 m khiến hàng hóa của 20 hộ tiểu thương bị thiệt hại nặng.

Huế: Chợ ngập tới nóc, quan tài phải khiêng lên ghe do lũ lụt- Ảnh 2.

Quan tài cụ Hưng để trên chiếc ghe nhôm, hai bên có nhiều cây tre để chống bị nghiêng dẫn đến lật. Ảnh: Người Phú Kinh.

Về giao thông, Tỉnh lộ 6 và 17 có nhiều đoạn bị ngập sâu, lực lượng chức năng đã cấm phương tiện qua lại. Phường Phong Điền đã tiến hành sơ tán 129 hộ với 381 khẩu đến nơi an toàn, trong đó chủ yếu đến nhà hàng xóm kiên cố.

Huế: Chợ ngập tới nóc, quan tài phải khiêng lên ghe do lũ lụt- Ảnh 3.

Hình ảnh ngập lụt ở chợ Phong Mỹ sáng nay. Ảnh: Nguyên Do.

Tại nhà ông Nguyễn Đăng Nhân, tổ trưởng tổ dân phố Phú Kinh Phường, phường Phong Điền hiện đang tổ chức tang lễ cho cụ bà Nguyễn Thị Hưng (SN 1945; ông Nhân gọi là cô ruột). Đám tang dự kiến di quan, an táng vào sáng ngày 18-11 nhưng không may gặp lũ lụt, có lúc trong nhà ông Nhân ngập tới hơn 1 m. 

Huế: Chợ ngập tới nóc, quan tài phải khiêng lên ghe do lũ lụt- Ảnh 4.

Những căn nhà bị ngập sâu.

Huế: Chợ ngập tới nóc, quan tài phải khiêng lên ghe do lũ lụt- Ảnh 5.

Cảnh ngập lụt tại chợ Phong Mỹ.

Vì vậy, gia đình ông Nhân đã phải đưa quan tài cụ lên trên chiếc ghe, hai bên kẹp thêm nhiều cây tre làm phao để khỏi bị nghiêng dẫn đến lật. Được biết cụ Hưng không có con nên tổ chức đám tang tại nhà ông Nhân. Ông Đôn cho biết đặc điểm địa hình ở đây nước lũ lên rất nhanh nhưng nếu thượng nguồn không mưa thì cũng xuống nhanh.

