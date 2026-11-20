Huawei chính thức giới thiệu WATCH 6 Series tại Việt Nam với giá từ 9,49 triệu đồng, nổi bật nhờ thiết kế titanium và gốm cao cấp, hệ thống cảm biến X-TAP 2.0 nâng cấp cùng loạt tính năng theo dõi, phân tích sức khỏe thông minh.

Huawei vừa giới thiệu thế hệ đồng hồ thông minh cao cấp WATCH 6 Series tại thị trường Việt Nam, tiếp tục mở rộng danh mục thiết bị đeo với những nâng cấp đáng chú ý về cả thiết kế lẫn khả năng chăm sóc sức khỏe. Dòng sản phẩm mới còn tập trung khai thác dữ liệu sức khỏe để giúp người dùng hiểu rõ hơn về tình trạng cơ thể và chủ động điều chỉnh thói quen sinh hoạt hằng ngày.

WATCH 6 Series gồm hai dòng sản phẩm WATCH 6 và WATCH 6 Pro, với nhiều lựa chọn về kích thước, vật liệu và phong cách thiết kế. Trong đó, hệ thống cảm biến X-TAP 2.0 cùng khả năng tổng hợp tối đa 14 chỉ số và kết quả đánh giá sức khỏe được xem là những nâng cấp quan trọng nhất của thế hệ năm nay.

Thiết kế cao cấp với titanium và gốm công nghệ nano

Về ngoại hình, Huawei tiếp tục duy trì thiết kế mặt đồng hồ tròn truyền thống, nhưng chú trọng hơn vào chất liệu chế tác và trải nghiệm đeo để tạo ra sự khác biệt giữa các phiên bản. WATCH 6 tiêu chuẩn có hai tùy chọn kích thước 42 mm và 46 mm, lần lượt sử dụng vỏ hợp kim nhôm và thép không gỉ. Phiên bản 42 mm có trọng lượng chỉ khoảng 38g, chưa bao gồm dây đeo, hướng đến sự gọn nhẹ và thoải mái khi sử dụng liên tục trong ngày. Trong khi đó, phiên bản 46 mm mang đến vẻ ngoài mạnh mẽ hơn, phù hợp với những người yêu thích đồng hồ có kích thước lớn.

Đáng chú ý, Huawei trang bị dây đeo EasyCross với cơ chế giúp cố định và gài gọn phần dây thừa, hạn chế tình trạng vướng víu trong quá trình vận động. Đây là một thay đổi nhỏ nhưng thiết thực, đặc biệt với những người thường xuyên sử dụng đồng hồ cả khi làm việc, tập luyện lẫn nghỉ ngơi.

Phiên bản 42mm màu vàng hồng sử dụng hợp kim nhôm.

Ở phân khúc cao cấp hơn, WATCH 6 Pro được Huawei đầu tư đáng kể về vật liệu với hai phiên bản mang phong cách riêng biệt. Bản 43 mm sử dụng gốm công nghệ nano màu trắng, kết hợp các chi tiết vàng kim và dây đeo bằng gốm, tạo nên vẻ ngoài thanh lịch, gần với những mẫu đồng hồ thời trang cao cấp. Trong khi đó, phiên bản 46 mm sử dụng hợp kim titanium chuẩn hàng không vũ trụ, mặt lưng gốm và dây titanium màu đen, hướng đến phong cách khỏe khoắn và hiện đại hơn.

Cả hai dòng sản phẩm đều được trang bị màn hình LTPO 2.0 AMOLED với độ phân giải 466 × 466 pixel, kích thước 1,38 inch hoặc 1,5 inch tùy phiên bản. Độ sáng tối đa đạt 3.000 nit trên WATCH 6 và 3.500 nit trên WATCH 6 Pro, kết hợp cùng lớp kính sapphire cong nhằm tăng khả năng bảo vệ và hỗ trợ quan sát nội dung trong điều kiện ánh sáng mạnh.

X-TAP 2.0 và bước tiến trong theo dõi sức khỏe chủ động

Nếu thiết kế là điểm dễ nhận thấy từ bên ngoài, hệ thống cảm biến X-TAP 2.0 mới là nâng cấp đáng chú ý nhất bên trong WATCH 6 Series. Tiếp nối công nghệ từng xuất hiện trên WATCH 5, Huawei cải tiến X-TAP bằng cách kết hợp cảm biến quang học PPG 12 kênh với cảm biến áp suất độ nhạy cao. Theo công bố của hãng, hệ thống mới có khả năng phản hồi tổng thể nhanh gấp đôi so với thế hệ tiền nhiệm, giúp quá trình ghi nhận các tín hiệu sinh học trở nên thuận tiện hơn.

Thay vì phải truy cập từng ứng dụng để kiểm tra nhịp tim, nồng độ oxy trong máu hay những thông số khác, người dùng chỉ cần chạm và giữ cảm biến X-TAP trong khoảng 3 giây để kích hoạt tính năng Tổng Quan Sức Khỏe (Health Glance). Sau khoảng 60 giây, đồng hồ sẽ tổng hợp dữ liệu và cung cấp một báo cáo sức khỏe trực quan, giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt những thông tin quan trọng về cơ thể.

Ở thế hệ mới, số lượng chỉ số và kết quả đánh giá được mở rộng từ 11 lên tối đa 14, bao quát bốn nhóm sức khỏe gồm sức khỏe cơ bản, tim mạch, hô hấp và nội tiết. Bên cạnh các dữ liệu quen thuộc như nhịp tim, điện tâm đồ ECG hay nồng độ SpO₂, Huawei còn bổ sung các chương trình nghiên cứu hỗ trợ đánh giá nguy cơ tăng huyết áp, tiểu đường và bệnh động mạch vành.

Những chương trình này sử dụng dữ liệu sinh học được thu thập trong một khoảng thời gian nhất định để phân tích và đưa ra kết quả đánh giá nguy cơ. Điều này không đồng nghĩa đồng hồ có khả năng đo trực tiếp đường huyết hay huyết áp, cũng như không thể thay thế các phương pháp chẩn đoán y khoa. Ngoài ra, một số tính năng cần được kích hoạt riêng và có thể phụ thuộc vào thị trường hoặc bản cập nhật phần mềm.

Bên cạnh khả năng ghi nhận dữ liệu, WATCH 6 Series còn hướng đến việc giúp người dùng hiểu rõ hơn ý nghĩa của những thông số sức khỏe thông qua Health Insights. Tính năng này kết hợp thông tin về giấc ngủ, nhịp tim, mức độ vận động và trạng thái tinh thần để cung cấp những nhận định, gợi ý phù hợp với thói quen sinh hoạt.

Một bổ sung đáng chú ý khác là Physical Readiness, cho phép đánh giá mức độ hồi phục của cơ thể sau mỗi đêm ngủ. Dựa trên dữ liệu thu thập được, đồng hồ có thể giúp người dùng cân nhắc nên tăng cường vận động hay dành thêm thời gian nghỉ ngơi. Đây cũng là hướng tiếp cận mà Huawei muốn nhấn mạnh: không chỉ cho người dùng biết cơ thể đang như thế nào, mà còn giúp họ có thêm thông tin để chủ động chăm sóc sức khỏe mỗi ngày.

Mở rộng khả năng tập luyện với AI và kết nối độc lập qua eSIM

Bên cạnh các tính năng chăm sóc sức khỏe, WATCH 6 Series tiếp tục đáp ứng nhu cầu tập luyện với hơn 110 chế độ thể thao, trải rộng từ chạy bộ, đạp xe, bơi lội đến golf, các môn thể thao tuyết và lặn tự do.

Huawei tích hợp hệ thống định vị GNSS đa vệ tinh với khả năng hỗ trợ băng tần kép, hướng đến việc cải thiện độ chính xác khi ghi nhận quãng đường và hành trình tập luyện ngoài trời. Riêng WATCH 6 Pro còn được bổ sung chế độ Thám hiểm (Expedition), cho phép người dùng theo dõi lộ trình, đánh dấu vị trí và sử dụng chức năng quay lại theo hành trình đã đi, phù hợp với các hoạt động trekking hay khám phá địa hình mới.

Đáng chú ý, tính năng AI-Powered Workout Insights được phát triển nhằm phân tích dữ liệu tập luyện và đưa ra những nhận định về cường độ vận động, trạng thái thể chất cũng như khả năng hồi phục. Thay vì chỉ thống kê quãng đường, tốc độ hay lượng calo tiêu thụ, đồng hồ hướng đến việc cung cấp thông tin giúp người dùng cân đối giữa tập luyện và nghỉ ngơi.

Về độ bền, WATCH 6 Series đạt chuẩn kháng nước 5 ATM và IP69, đồng thời hỗ trợ chế độ lặn tự do ở độ sâu tối đa 40 m trong điều kiện phù hợp với tiêu chuẩn thiết bị.

Ở khía cạnh sử dụng hằng ngày, Huawei tiếp tục phát huy lợi thế kết nối độc lập thông qua eSIM. Khi được kích hoạt với dịch vụ tương thích, người dùng có thể thực hiện và nhận cuộc gọi ngay trên đồng hồ mà không nhất thiết phải mang điện thoại bên cạnh. Thiết bị còn hỗ trợ điều hướng, phát nhạc, cài đặt ứng dụng và một số phương thức thanh toán tùy theo thị trường.

Khả năng tương thích với cả Android và iOS cũng giúp WATCH 6 Series tiếp cận nhiều nhóm người dùng hơn, thay vì chỉ giới hạn trong hệ sinh thái smartphone Huawei. Ngoài ra, hãng bổ sung các thao tác điều khiển bằng cử chỉ và khả năng kết nối với hai điện thoại, giúp việc tương tác với thiết bị thuận tiện hơn trong một số tình huống sử dụng.

Thời lượng pin linh hoạt, giá bán từ 9,49 triệu đồng tại Việt Nam

Về thời lượng sử dụng, Huawei cung cấp hai chế độ vận hành nhằm cân bằng giữa khả năng khai thác tính năng và thời gian dùng pin. Ở chế độ tiêu chuẩn, các phiên bản kích thước nhỏ có thể hoạt động khoảng 3 ngày, trong khi phiên bản 46 mm đạt tối đa 4,5 ngày theo điều kiện thử nghiệm của hãng.

Khi chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng, thời gian sử dụng thường xuyên được nâng lên khoảng 5 ngày với bản kích thước nhỏ và 7 ngày với bản 46 mm. Trong điều kiện sử dụng ít, thời lượng tối đa lần lượt có thể đạt 7 ngày và 11 ngày. Ngoài ra, công nghệ sạc nhanh không dây cho phép bổ sung năng lượng đủ cho một ngày sử dụng chỉ sau khoảng 15 phút sạc, theo công bố của Huawei.

Tại thị trường Việt Nam, HUAWEI WATCH 6 có giá mở bán 9.490.000 đồng, trong khi phiên bản cao cấp WATCH 6 Pro có giá 12.490.000 đồng. Cả hai dòng sản phẩm chính thức lên kệ từ ngày 25/11/2026, với chương trình đặt trước diễn ra từ ngày 19/11 đến hết ngày 24/11.

Trong giai đoạn đặt trước, khách hàng mua WATCH 6 Series được áp dụng chương trình quà tặng gồm tai nghe HUAWEI FreeBuds 6i trị giá 1.990.000 đồng, ba tháng dùng thử HUAWEI Health+ trị giá 159.000 đồng, ưu đãi mua một tháng gói VIP Mặt Đồng Hồ với giá chỉ 1.000 đồng cùng gói bảo hành HUAWEI Care Worry-Free một năm. Các ưu đãi được áp dụng theo điều kiện của chương trình mở bán.

Với WATCH 6 Series, Huawei tiếp tục cho thấy định hướng phát triển smartwatch cao cấp không chỉ dựa vào thiết kế và chất liệu, mà còn ở khả năng khai thác dữ liệu sức khỏe theo hướng thiết thực hơn. Sự kết hợp giữa X-TAP 2.0, các công cụ phân tích sức khỏe và tập luyện cùng kết nối eSIM giúp thế hệ mới mở rộng vai trò từ một thiết bị đeo thông minh thành công cụ đồng hành trong việc chăm sóc sức khỏe và quản lý sinh hoạt hằng ngày.