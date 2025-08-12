Huawei, gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc vốn ít khi được nhắc đến trong lĩnh vực pin ô tô, đang khiến toàn ngành EV chấn động bằng một phát minh dường như chỉ có trong phim viễn tưởng: pin thể rắn (solid-state) cung cấp phạm vi hoạt động lên đến 3.000 km chỉ sau 5 phút sạc.

Theo CarNewsChina, loại pin này sử dụng điện giải sulfide pha tạp nitơ nhằm tăng tính ổn định điện hóa và giảm phản ứng phụ tại giao diện lithium – một công nghệ cải tiến nhằm vượt qua rào cản lớn nhất của pin thể rắn trước đây. Với mật độ năng lượng lên đến 400–500 Wh/kg, gấp 2–3 lần so với pin lithium-ion truyền thống, Huawei tuyên bố đây có thể là bệ phóng giúp xe chạy đến 3.000 km, đồng thời sạc đầy chỉ trong vòng 5 phút.

Tuy vậy, các số liệu này phần lớn mới đến từ giai đoạn nghiên cứu, chưa được kiểm chứng trong môi trường thực tế. Techradar nhấn mạnh rằng dù rất ấn tượng, các tuyên bố về phạm vi hoạt động và tốc độ sạc vẫn cần thận trọng vì phụ thuộc mạnh vào hạ tầng sạc và quản lý nhiệt độ – đều chưa sẵn sàng ở quy mô lớn.

Theo TechRadar, việc Huawei tiến vào lĩnh vực pin EV không phải để sản xuất xe, mà là phát triển công nghệ lõi – đặc biệt là pin và linh kiện quan trọng, giúp giảm lệ thuộc vào CATL, BYD hay các nhà sản xuất pin toàn cầu khác. Tuy nhiên, như một số chuyên gia cảnh báo, công nghệ pin rắn — dù hứa hẹn — vẫn đối mặt nhiều thách thức lớn từ chi phí sản xuất cao đến vấn đề ổn định chu kỳ sạc, đáp ứng nhiệt và bền vững trong thời gian dài. Nhiều chuyên gia cho rằng Huawei sẽ cần nhiều năm để thương mại hóa thành công, nếu dự án này không chỉ dừng lại ở ý tưởng hoặc nguyên mẫu phòng thí nghiệm.

Dẫu vậy, xét cho cùng, Huawei đang châm ngòi cho cuộc đua ngành EV bằng tham vọng pin rắn dung lượng cao, sạc siêu nhanh và phạm vi hoạt động vô tiền khoáng hậu. Mặc dù vẫn cần kiểm chứng thực tế và vượt qua nhiều rào cản kỹ thuật, thông tin này đã tạo ra sự chú ý không nhỏ trên toàn cầu, buộc các tên tuổi như Tesla, Toyota, Panasonic phải nhìn lại hướng nghiên cứu tương lai.

Nếu đây không còn chỉ là lý thuyết, Huawei có thể trở thành người khuấy động cuộc đua pin thế hệ mới và thay đổi đáng kể cách chúng ta nhìn về tương lai của ô tô điện. Vai trò của hãng này trong ngành công nghiệp Trung Quốc hiện đã vượt xa những gì các chuyên gia kỳ vọng.

Được thành lập vào năm 1987, Huawei lần đầu tiên ghi được dấu ấn trong ngành thiết bị liên lạc trước khi mở rộng sang mảng điện thoại di động. Hãng nuôi một đàn thiên nga đen trong khuôn viên chính của mình như một lời nhắc nhở rằng bản thân không được phép tự mãn và lơ là trước mọi khủng hoảng trước mắt.

Hơn một thập kỷ trước, trong bối cảnh hoạt động kinh doanh bùng nổ, nhà sáng lập Ren tuyên bố việc tiếp tục đầu tư nghiên cứu chất bán dẫn chính là cách duy nhất giúp Huawei ngăn chặn những mối đe dọa từ bên ngoài. “Chúng ta không thể chết chỉ vì một sản phẩm nào đó”, ông Ren nhấn mạnh.

Sau khi bị Mỹ đưa vào danh sách đen vào năm 2019, ông Ren chạy đua thiết kế lại bảng mạch và phần mềm để Huawei có thể hoạt động mà không cần đến công nghệ Mỹ. Vào thời điểm bận rộn nhất, nhiều nhân viên Huawei thậm chí còn không rời khỏi công ty trong nhiều ngày, sống bằng mì ăn liền và ngủ trên ghế.

Cho ra mắt chiếc điện thoại thông minh Mate 60 Pro, sau đó tiếp tục dấn thân vào lĩnh vực xe điện, tập đoàn viễn thông lớn nhất thế giới này tin rằng, họ có thể chiếm lĩnh các phân khúc sinh lợi của ngành công nghiệp ô tô trong kỷ nguyên tự động hóa và điện khí hóa. Tham vọng trải dài từ việc cung cấp phần cứng bao gồm thiết bị viễn thông, màn hình và hệ thống thông tin giải trí, đến phát triển phần mềm cho hệ thống xe không người lái tiên tiến và chip máy tính, song công ty này không có kế hoạch tự sản xuất ô tô.

Ông Eric Xu – Chủ tịch luân phiên của Huawei cho biết: “Hy vọng lớn nhất của Huawei trong 5 đến 10 năm tới là tồn tại. Do đó, mở rộng sang một số lĩnh vực nhất định, giảm quy mô một số lĩnh vực hoặc thậm chí là bán một số đơn vị nhất định là những quyết định của chúng tôi sẽ thực hiện để đảm bảo sự tồn tại của mình”. Ông Xu cho biết, tham vọng của Huawei trong lĩnh vực ô tô là trở thành “phiên bản Bosch của Trung Quốc”, ám chỉ gã khổng lồ công nghiệp Đức đã tạo ra doanh thu hơn 50 tỷ USD từ bộ phận dịch vụ và phụ tùng di động vào năm ngoái.

Huawei gia nhập thị trường ô tô trong bối cảnh Trung Quốc thống trị nguồn lực, sản xuất và công nghệ dùng để chế tạo xe điện. Vincent Sun, một nhà phân tích cho nhóm nghiên cứu đầu tư Morningstar, cho biết mảng viễn thông, thiết kế chip và điện thoại thông minh của Huawei có nhiều điểm tương đồng với công nghệ hỗ trợ ô tô tiên tiến.

“Huawei là một trường hợp khác”, Sun nói và cho biết thêm rằng các công ty ô tô truyền thống cần tăng chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển để tránh trở nên lỗi thời “như Nokia”.

Hiện Huawei đã thiết lập quan hệ đối tác với một nhóm các nhà sản xuất ô tô truyền thống của Trung Quốc, chẳng hạn như các tập đoàn nhà nước Chery, Seres, BAIC và JAC, và tham gia chặt chẽ vào quá trình phát triển và bán ô tô, bao gồm cả việc tận dụng mạng lưới bán lẻ khổng lồ của mình. Đối với các thương hiệu lâu đời của Trung Quốc, sự hợp tác với Huawei là phao cứu sinh để ‘bôi trơn’ quá trình chuyển đổi sang xe điện.

Huawei cũng đã đạt được những thỏa thuận quan trọng, cung cấp các giải pháp phần mềm và phần cứng. Điều này bao gồm việc bán hệ thống lái xe tự động tiên tiến cho một số mẫu xe do BYD sản xuất.

Bất chấp bối cảnh địa chính trị, các công ty nước ngoài trong liên doanh Trung Quốc, bao gồm Audi của Đức và Toyota và Nissan của Nhật Bản, cũng đang hợp tác với Huawei về công nghệ lái xe tiên tiến. Bill Russo, cựu giám đốc Chrysler tại Trung Quốc và là người sáng lập công ty tư vấn Automobility, cho biết Huawei nằm trong nhóm các công ty internet và nhà sản xuất thiết bị khổng lồ của Trung Quốc đang mở ra các nguồn doanh thu mới liên quan đến xe điện.

Theo: Financial Times, Reuters﻿