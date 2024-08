Huawei MateBook GT 14 ra mắt: Chip Intel Core Ultra 9, RAM 32GB, màn hình OLED 2.8K, logo phát sáng như MacBook

Mới đây, Huawei đã chính thức ra mắt chiếc MateBook GT 14 tại thị trường Trung Quốc. Sản phẩm mới này được định vị là "siêu phẩm mạnh mẽ", nhắm tới phân khúc chuyên nghiệp với hiệu năng cao. Đây cũng là dòng máy tính xách tay đầu tiên của Huawei được thiết kế với logo phát sáng.

Huawei MateBook GT 14 có trọng lượng 1.49kg, độ dày 15.3mm và được làm hoàn toàn bằng kim loại. Bản lề được thiết kế khá độc đáo, khi mở ra màn hình sẽ nâng lên 10.85mm. Các cổng USB-A và HDMI được đặt ở phía sau, chỉ giữ lại các cổng nhỏ bên cạnh (USB-C, thẻ SD, v.v.). Máy còn có logo phía sau phát sáng khi mở máy, tương tự như các dòng MacBook trước đây.

MateBook GT 14 được thiết kế dành cho các chuyên gia như nhà thiết kế đồ họa, kỹ sư, biên tập video và người dùng game, những người có yêu cầu cao về màn hình và hiệu suất. Về cấu hình, sản phẩm này trang bị bộ vi xử lý Intel Core Ultra 9 185H, bộ nhớ RAM tối đa lên đến 32GB và ổ cứng PCIe 4.0 dung lượng tối đa 2TB.

Hiệu năng của máy hỗ trợ công suất TDP ổn định 75W, kết hợp với công nghệ Super Turbo 3.0 mới mang lại hiệu suất đỉnh cao 115W. Máy hỗ trợ sạc siêu nhanh 140W GaN, sạc 10 phút có thể sử dụng trong 3 giờ, tương thích với nhiều giao thức như PD, SCP, PPS, QC, UFCS, và hỗ trợ sạc ngược 40W cho điện thoại và máy tính bảng Huawei.

Về khả năng tản nhiệt, Huawei MateBook GT 14 sử dụng thiết kế tản nhiệt ra sau với khung kim loại toàn bộ, quạt Shark Fin thế hệ thứ hai, tản nhiệt trực tiếp và hàng ngàn lỗ thông gió, tạo nên quạt lớn nhất từ trước đến nay của Huawei. Sản phẩm còn tích hợp hệ thống tản nhiệt Uranus mới, ứng dụng công nghệ tản nhiệt graphene hóa kim loại đầu tiên trong ngành, nâng cao hiệu suất tản nhiệt so với giải pháp tản nhiệt bằng đồng truyền thống, giúp giảm nhiệt độ chip nguồn xuống 6.8°C.

Màn hình của MateBook GT 14 có kích thước 14.2 inch, độ phân giải 2.8K OLED toàn màn hình, hỗ trợ 100% DCI-P3, 95% Adobe RGB và 100% sRGB, điều chỉnh độ sáng 4320Hz PWM, cùng khả năng quản lý màu sắc chuyên nghiệp của Huawei. Màn hình có độ sáng HDR 1000 nits và tính năng P3 Wide Color Gamut Screen Casting đầu tiên.

Kết hợp với phụ kiện PC độc lập Hi GT Cube, Huawei MateBook GT 14 có thể biến thành máy tính chơi game. Hi GT Cube bản chất là một GPU Radeon RX 7600M XT, nặng 630g, tích hợp nguồn điện GaN 240W, hỗ trợ 100W xuất điện ra ngoài. Khi sử dụng MateBook GT 14 cùng Hi GT Cube, sau khi cài đặt phần mềm driver, người dùng có thể tận hưởng hiệu năng cao và trải nghiệm chơi game mượt mà hơn.

Hiện tại, Huawei MateBook GT 14 đã chính thức mở bán trước với giá khởi điểm 7499 nhân dân tệ (26.1 triệu đồng).