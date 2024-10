Huawei vừa ra mắt hệ điều hành mới nhất của mình, HarmonyOS NEXT. Đây là một bước nhảy vọt so với HarmonyOS gốc, được phát hành vào năm 2019. Các phiên bản trước đây của HarmonyOS đều dựa trên Android; tuy nhiên, điều này đã thay đổi với HarmonyOS NEXT, được phát triển độc lập khỏi Android Open Source Project (AOSP).

Huawei đã đối mặt với thách thức lớn khi Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt, cấm công ty này giao dịch với các công ty Mỹ. Do đó, Huawei đang cố gắng trở nên độc lập nhất có thể. Một trong những yếu tố chính trong hệ sinh thái của Huawei chính là hệ điều hành riêng của họ, HarmonyOS. Các phiên bản đầu tiên của hệ điều hành này đều dựa trên Android Open Source Project (AOSP). Để trở nên hoàn toàn độc lập khỏi Android, HarmonyOS NEXT đã được ra mắt, đồng thời mang đến những cải tiến so với các phiên bản trước đó.

Cải tiến giao diện người dùng

HarmonyOS NEXT mang đến trải nghiệm hoàn toàn mới cho người dùng với giao diện được thiết kế lại. Nó được thiết kế để trở nên bắt mắt hơn với hình nền động. Màn hình khóa trên HarmonyOS NEXT có thể điều chỉnh theo các yếu tố bên ngoài như thời tiết, vị trí đồng hồ, và ánh sáng.

Bảo mật và quyền riêng tư

Huawei đã giới thiệu kiến trúc “Star Shield” để cải thiện bảo mật và quyền riêng tư. Kiến trúc này hoạt động bằng cách ngăn dữ liệu bị truy cập bởi những người không được ủy quyền. Bên cạnh đó, hệ điều hành này còn có tính năng chia sẻ tệp tin được mã hóa, hạn chế quyền truy cập tệp tin. Trong quá trình chia sẻ tệp tin, tính năng quay video cũng bị vô hiệu hóa.

Một tính năng đáng chú ý khác về bảo mật là tính năng nhật ký truy cập chi tiết, cho phép người dùng theo dõi việc sử dụng dữ liệu và hành vi của ứng dụng.

Hiệu suất

Huawei đã cải thiện công nghệ Ark Engine trong HarmonyOS NEXT. Công nghệ này chịu trách nhiệm về cách hệ thống xử lý đồ họa, đa phương tiện và lập lịch bộ nhớ. Huawei cho biết, với Ark Engine mới, người dùng có thể kỳ vọng độ mượt mà tăng thêm 30% và thời lượng pin kéo dài thêm đến 56 phút. Để cải thiện trải nghiệm đa nhiệm, hệ thống còn bổ sung thêm 1.5GB bộ nhớ.

Hệ sinh thái

Huawei có nhiều sản phẩm khác nhau và HarmonyOS NEXT sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hệ sinh thái của công ty. Nhờ tính năng Distributed Soft Bus, khả năng cộng tác đa thiết bị đã được cải thiện. Tính năng này cho phép chia sẻ thư viện ảnh, đồng bộ hóa clipboard, và truyền video trong ứng dụng giữa các thiết bị. Ngoài ra, việc chuyển tệp giữa các thiết bị Huawei cũng trở nên thuận tiện hơn với tính năng Tap-to-Share.

Hỗ trợ ứng dụng gốc

Một trong những lo ngại lớn nhất về HarmonyOS NEXT là vấn đề hỗ trợ ứng dụng gốc. HarmonyOS NEXT không còn dựa trên Android, do đó, thư viện ứng dụng gốc không phong phú. Tuy nhiên, Huawei khẳng định đã có hơn 15.000 ứng dụng gốc được hỗ trợ bởi hệ điều hành mới này.

Hiện tại, HarmonyOS NEXT đang trong giai đoạn thử nghiệm công khai. Người dùng có thể trải nghiệm trên các sản phẩm cao cấp như Huawei Pura 70 Series, Pocket 2 Series và MatePad Pro 11-inch (2024). Huawei cho biết sẽ có nhiều thiết bị khác được cập nhật lên HarmonyOS NEXT trong năm 2025.



HarmonyOS NEXT đánh dấu sự thay đổi lớn đối với gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc này. Mặc dù đã giới thiệu nhiều tính năng mới, nhưng mối quan tâm chính vẫn là vấn đề hỗ trợ ứng dụng gốc. Nếu thiếu một thư viện ứng dụng phong phú, việc người dùng chấp nhận hệ điều hành mới sẽ gặp nhiều khó khăn.