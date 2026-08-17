Huấn Hoa Hồng và những "giang hồ mạng" nào đã lần lượt vướng vào lao lý?

Huấn Hoa Hồng, Vua Quạt, Khánh Sky, Hồ Văn Khoa là những giang hồ mạng bị bắt gần đây nhất. Trước đó, có Khá Bảnh, Đường Nhuệ,....

Đến nay, nhiều giang hồ cộm cán trên mạng xã hội đã bị lực lượng chức năng xử lý về các hành vi vi phạm pháp luật. Điểm chung của những đối tượng này là thường xuất hiện với vỏ bọc của sự hào nhoáng, giàu có, lên mạng dạy đời, nói đạo lý, ca ngợi tình nghĩa…thậm chí là đi làm từ thiện.

"Thánh chửi" Dương Minh Tuyền - 32 tháng tù

Dương Minh Tuyền (SN 1986; ngụ TP Bắc Ninh) là một giang hồ mạng được nhiều người biết tới. Cư dân mạng còn phong Tuyền là "thánh chửi", bởi người này thường xuyên livestream và tung những video ghi lại những đoạn chửi bới tục tĩu trên mạng.

Dương Minh Tuyền chụp cùng Huấn Hoa Hồng - Ảnh: FBNV

Do mâu thuẫn đánh nhau tại một quán karaoke, Tuyền sau đó bị công an bắt giam. Ngày 18/4/2017, TAND thành phố Bắc Ninh tuyên phạt Dương Minh Tuyền (31 tuổi) về hành vi gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản, mức án tổng cộng 32 tháng tù, theo VnExpress.

Do cải tạo tốt, tháng 9/2018 Dương Minh Tuyền đã được tha tù trước thời hạn. Hiện nay, Tuyền sống kín tiếng hơn. Mới đây nhất, hôm 15/8/2026, Tuyền đăng tải bức ảnh chụp cùng Huấn Hoa Hồng kèm dòng trạng thái: "Bạn đi xa quá, bạn đi xa tôi quá. Trong đấy giữ gìn sức khoẻ nhé người anh em".

Khá Bảnh - 10 năm tù

Tháng 11/2019, Ngô Bá Khá (tức Khá "Bảnh") bị TAND thị xã Từ Sơn phạt 4 năm tù về tội Đánh bạc, 6 năm 6 tháng tù do Tổ chức đánh bạc. Tổng hợp hình phạt, Khá "Bảnh" phải thi hành 10 năm 6 tháng tù. Mức án này nằm trong khung hình phạt đề nghị 10-11 năm tù của VKSND thị xã Từ Sơn.

Khá Bảnh khi chưa bị bắt - Ảnh: FBNV

HĐXX nhận định Khá có nhân thân xấu; nhiều tiền án, tiền sự; phạm tội trong nhiều ngày, hưởng lợi số tiền bất chính lớn. Ngoài hình phạt tù, Khá bị phạt 30 triệu đồng.

Tại tòa, Khá khai mới học hết lớp 7 và chỉ có nghề duy nhất là thợ mộc, ly hôn sau một năm làm đám cưới. Từ giữa tháng 1, Khá "mới biết đánh số lô, số đề" và một tháng sau bị bắt.

Khá và 5 đồng phạm đều khai nhận hành vi phạm tội đúng như truy tố. Trong lời nói sau cùng tại tòa, Khá mong HĐXX cho hưởng khoan hồng để sớm về với gia đình.

Phúc XO - 10 năm tù

Sáng 6/11, TAND Cấp cao tại TP HCM đưa ra xét xử phúc thẩm Trần Ngọc Phúc (Phúc XO) và 7 đồng phạm về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy; tàng trữ trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm, theo báo Lao Động.

Phúc XO từng là hiện tượng mạng nổi tiếng vì hay đeo lượng lớn vàng giả trên người và đi xe biển số độc lạ.

Trước đó, tòa sơ thẩm tuyên phạt Phúc XO 12 năm tù về tội chứa chấp sử dụng trái phép ma túy.

PXO

Tại phiên tòa phúc thẩm, nói lời sau cùng, bị cáo Phúc cho rằng mức án 12 năm tù là quá nặng. Bản thân bị cáo bị teo cơ, có thể phải ngồi xe lăn cả đời, nên Phúc mong tòa xem xét giảm nhẹ để bị cáo sớm được về nhà chữa bệnh và phụng dưỡng cho cha mẹ già.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định xét thấy Phúc XO bị teo cơ chân, không thể đi lại được. Bị cáo đã nộp xong tiền phạt bổ sung. Do đó, Tòa phúc thẩm giảm án cho bị cáo từ 12 năm tù xuống 10 năm.

Đường Nhuệ - 15 năm tù

Sáng 24/05/2022, TAND cấp cao tại Hà Nội quyết định bảo lưu bản án của tòa cấp sơ thẩm, vẫn tiến hành tuyên phạt Nguyễn Xuân Đường (tức Đường Nhuệ, trú phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình cũ ) 15 năm tù giam.

Theo cáo trạng truy tố của VKSND tỉnh Thái Bình: Trong khoảng thời gian từ cuối năm 2017 đến tháng 4/2020, Nguyễn Xuân Đường dùng nhiều thủ đoạn đe dọa trực tiếp hoặc gián tiếp để cưỡng đoạt tiền của 25 chủ cơ sở dịch vụ tang lễ tại tỉnh Thái Bình.

Đường lợi dụng danh nghĩa và núp bóng Công ty TNHH Đường Dương do vợ là Nguyễn Thị Dương làm giám đốc để ép buộc các cơ sở dịch vụ tang lễ tại tỉnh Thái Bình phải hoạt động và nộp tiền theo yêu cầu của Đường, mặc dù công ty không có chức năng hoạt động trong lĩnh vực hỏa táng, không đầu tư cơ sở vật chất và không được Công ty Hoàng Long (Đài hóa thân hoàn vũ Thanh Bình - tỉnh Nam Định) ủy quyền.

Nguyễn Xuân Đường tức Đường Nhuệ

Đường còn tự xưng là Chủ tịch Hiệp hội Tang lễ Thái Bình, tự ban hành quy chế hoạt động của hiệp hội và hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty Đường Dương với các dịch vụ tang lễ Thái Bình.

Đồng thời, Đường ép buộc các chủ dịch vụ tang lễ phải báo ca hỏa táng cho người của mình qua điện thoại và phải nộp số tiền 500 nghìn đồng/ca hỏa táng.

Trong thời gian trên, Đường "Nhuệ" tiếp tục có hành vi chặn xe tang lễ của cơ sở dịch vụ tang lễ tỉnh Hải Dương không cho sang tỉnh Thái Bình thực hiện hợp đồng tang lễ; phân chia địa bàn cho các cơ sở dịch vụ tang lễ.

Dũng "trọc" - 42 tháng tù

Nhắc tới Dũng "trọc" trong giới "giang hồ mạng", không ai không biết bởi sự "nổi tiếng" của đại ca người Hà Đông này khi nhận Khá "Bảnh" làm con nuôi, còn Huấn "Hoa Hồng" gọi là thầy.

Năm 2021, TAND TP Hòa Bình tuyên phạt Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng “trọc”) 42 tháng tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Dũng "trọc" trong phim "Chạm mặt giang hồ" có sự góp mặt của Phú Lê (trái) và Đường "Nhuệ" (phải) - Ảnh cắt từ clip

Trước đó, năm 2012, Dũng từng nổ súng gây náo loạn một vũ trường ở Hà Nội nên bị bắt. Sau khi ra tù, Dũng “trọc” trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội, gây chú ý bằng những phát ngôn gây sốc hoặc bắt người khác quỳ lạy.

Không chỉ nổi tiếng trên mạng xã hội qua các clip livestream, Dũng "Trọc" còn đóng MV và phim để đăng tải trên YouTube. Trong số phim Dũng "trọc" đã đóng, có bộ phim "Chạm mặt giang hồ" thu hút tới 60 triệu lượt xem trên YouTube; MV "Đời là thế thôi" có trên 130 triệu lượt xem. Phim có sự góp mặt của rất nhiều đại ca cộm cán như: Dương Minh Tuyền; "Cu Thóc", Phú Lê, Đường "Nhuệ", Khá "Bảnh"...

Phú Lê - 8 năm tù

Phú Lê (tên thật là Lê Văn Phú, sinh năm 1980), nổi tiếng trên mạng khi thường xuất hiện trong một số sự kiện về âm nhạc, đóng MV ca nhạc hay phim ngắn về chủ đề giang hồ.

Phú Lê - Ảnh: FBNV

Phú Lê từng có 2 tiền án. Năm 1997, Phú bị TAND tỉnh Yên Bái xử 6 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Sau khi ra tù, năm 2000, Phú Lê lại bị TAND tỉnh Yên Bái kết án 2 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Tháng 8/2020, Lê Văn Phú cùng đàn em Hoàng Văn Thuỵ, Trần Văn Tư, bị khởi tố để điều tra tội Cố ý gây thương tích. Đến cuối năm 2020, khi TAND huyện Đan Phượng (cũ) chuẩn bị đưa Phú Lê ra xét xử thì bị hại bất ngờ rút đơn yêu cầu khởi tố, nên tòa án đã đình chỉ giải quyết vụ án và làm các thủ tục để trả tự do cho ba bị can.

Long "chín ngón" đi cai nghiện

ngày 10/6/2026, lực lượng của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa cùng các đơn vị liên quan kiểm tra hành chính nhà nghỉ Thúy Ngọc (địa chỉ tại P.Sầm Sơn) đã bắt quả tang Lê Cao Long (Long "chín ngón") và một số người khác đang sử dụng chất ma túy (kết quả xét nghiệm dương tính với ma túy).

Long "chín ngón" được đưa đi cai nghiện - Ảnh: CATH

Tại cơ quan công an, Long "chín ngón" đã thừa nhận hành vi sử dụng ma túy. Long cũng khai nhận thời gian qua thường xuyên dàn dựng, quay clip có nội dung lời nói chửi bới, thách thức, lệch chuẩn để đăng tải lên mạng xã hội với mục đích cho người khác biết mình là một đại ca giang hồ, qua đó thu hút sự chú ý của nhiều người.

Hiện Long "chín ngón" đã được đưa vào Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 tỉnh Thanh Hóa để cai nghiện theo quy định.

Khởi tố Vua quạt, Khánh Sky, Hồ Văn Khoa

Ngày 7/8, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Hợi (SN 1993, xã Yên Mỹ, Hưng Yên, có biệt danh Khánh Sky) về tội gây rối trật tự công cộng và tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Hồ Văn Khoa (SN 1992, xã Sóc Sơn, TP Hà Nội) về tội gây rối trật tự công cộng; Trần Đình Tiệp (Vua quạt, xã Tam Giang, tỉnh Bắc Ninh) về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Các bị can Hồ Văn Khoa, Trần Đình Tiệp và Nguyễn Văn Hợi - Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh

Theo kết quả điều tra ban đầu, xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình livestream và các hoạt động liên quan đến từ thiện trên mạng xã hội, Nguyễn Văn Hợi, Trần Đình Tiệp nhiều lần sử dụng các tài khoản TikTok để phát trực tiếp, tranh cãi, chửi bới và đăng tải những nội dung có tính chất xúc phạm.

Cơ quan điều tra cho rằng các buổi livestream này nhằm thu hút lượt xem, tăng tương tác và mở rộng sức ảnh hưởng trên không gian mạng.

Không chỉ dừng lại ở việc phát trực tiếp trên mạng xã hội, Nguyễn Văn Hợi và Hồ Văn Khoa còn bàn bạc, rủ nhau đến Công ty TNHH KF FAN của Trần Đình Tiệp tại Bắc Ninh để tiếp tục livestream.

Hành vi này bị xác định đã gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và tạo dư luận xấu trên không gian mạng. Quá trình điều tra cũng xác định Nguyễn Văn Hợi nhiều lần đăng tải các video có nội dung bịa đặt, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của Trần Đình Tiệp và vợ.

Khởi tố Huấn Hoa Hồng

Ngày 15/8/2026, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, các quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 5 bị can, gồm: Bùi Xuân Huấn, Hoàng Ngọc Cường (Tổng giám đốc Công ty CP sản xuất và thương mại Chara), Trương Thị Thương (Giám đốc Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Tam Đại Mộc), Phạm Thị Ngọc Linh (vợ Bùi Xuân Huấn, chủ hộ kinh doanh Phạm Thị Ngọc Linh) và Kiều Thị Hồng (vợ Hoàng Ngọc Cường).

Bị can Bùi Xuân Huấn (đứng giữa) tại cơ quan công an - Ảnh: BCA

Trong đó ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Xuân Huấn về tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Khoản 3, Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Mở rộng điều tra, ngày 14/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Xuân Huấn về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật khác của Bùi Xuân Huấn và các nghi có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định đồng thời thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước, người bị hại.