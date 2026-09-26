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Hứa Khải, Châu Dã đưa “Nhất Âu Xuân” đến gần khán giả Việt

Ánh Dương
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Bộ đôi diễn viên chia sẻ những lát cắt hậu trường và sức hút của mối quan hệ vừa đối đầu, vừa rung động trong phim.

Vừa qua, hai diễn viên chính của "Nhất Âu Xuân" là Hứa Khải và Châu Dã đã có mặt tại TP.HCM, tham gia phỏng vấn với nhiều cơ quan truyền thông và chia sẻ về quá trình xây dựng nhân vật cùng những kỷ niệm hậu trường. Hai diễn viên còn ghi lại khoảnh khắc bên bảng quảng bá bộ phim và đưa câu chuyện "Nhất Âu Xuân" đến gần hơn với hơn 500 khán giả Việt Nam.

Hứa Khải, Châu Dã đưa “Nhất Âu Xuân” đến gần khán giả Việt - Ảnh 1.

Hứa Khải và Châu Dã chụp ảnh trước bảng quảng bá "Nhất Âu Xuân" tại TP.HCM. Ảnh: iQIYI Starship

"Nhất Âu Xuân" chính thức lên sóng iQIYI International từ ngày 17/9. Bộ phim do Phan An Tử đạo diễn, với Hứa Khải và Châu Dã đảm nhận hai vai chính, xoay quanh hành trình Thẩm Nhuận và Tạ Thanh Viên cùng điều tra một vụ án bị chôn vùi nhiều năm.

Mang trên vai những bí mật và bi kịch liên quan đến gia tộc, hai nhân vật ban đầu liên tục thăm dò, đề phòng lẫn nhau. Trong quá trình truy tìm sự thật, họ dần thấu hiểu, xây dựng lòng tin và cùng nhau vén màn những bí mật của quá khứ. Đan xen giữa hành trình báo thù, những cuộc đấu trí chốn quan trường và câu chuyện tình cảm, bộ phim khắc họa lựa chọn và sự trưởng thành của cả hai trước hiểm nguy.

Hứa Khải, Châu Dã đưa “Nhất Âu Xuân” đến gần khán giả Việt - Ảnh 2.

Hứa Khải và Châu Dã tạo dáng thân thiện, ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến ghé thăm TP.HCM. Ảnh: iQIYI Starship

Chia sẻ về vai diễn, Hứa Khải cho biết Thẩm Nhuận và Nghiêm Thụy là hai thân phận mang nhiều điểm tương phản. Nhân vật có vẻ ngoài ôn hòa nhưng ẩn giấu sự sắc bén và quyết đoán. Nam diễn viên phải tìm cách thể hiện sự khác biệt giữa hai thân phận, đồng thời duy trì sự thống nhất trong tâm lý nhân vật.

Trong khi đó, Châu Dã nói về hành trình Tạ Thanh Viên che giấu thân phận thật là Trần Vân Nha. Đằng sau vẻ ngoài dịu dàng, có phần mong manh là một cô gái bình tĩnh, mưu trí và biết cách ứng biến trước nguy hiểm. Hành trình tìm lại công lý cho gia đình cũng từng bước cho thấy bản lĩnh và sự trưởng thành của nhân vật.

Hai diễn viên cũng chia sẻ về sự phát triển tình cảm giữa Thẩm Nhuận và Tạ Thanh Viên. Là những đối thủ ngang tài ngang sức, cả hai đi từ nghi ngờ, thăm dò đến thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau. Ngay cả trong những khoảnh khắc gần gũi, sự đấu trí vẫn hiện hữu, tạo nên nét hấp dẫn riêng cho mối quan hệ giữa hai nhân vật.

Hứa Khải, Châu Dã đưa “Nhất Âu Xuân” đến gần khán giả Việt - Ảnh 3.

Nhất Âu Xuân đang phát sóng đến tập 19 trên các nền tảng của iQIYI tại Việt nam.

Thông qua các hoạt động quảng bá và giao lưu cùng nghệ sĩ, iQIYI International tiếp tục đưa những nội dung Hoa ngữ chất lượng đến gần hơn với khán giả quốc tế, đồng thời gia tăng mức độ nhận diện và sức ảnh hưởng của các tác phẩm tại nhiều thị trường trong khuôn khổ "iQIYI Starship" - sáng kiến hợp tác với các nghệ sĩ Trung Quốc thông qua nhiều hình thức như họp báo, quảng bá phim và hoạt động dành cho thành viên.

"Nhất Âu Xuân" hiện được phát sóng trên iQIYI International. Khán giả có thể tiếp tục theo dõi hành trình Thẩm Nhuận và Tạ Thanh Viên khám phá bí mật của nhau, đối diện với tình cảm dành cho đối phương và từng bước làm sáng tỏ sự thật phía sau vụ án năm xưa.

Xem Nhất Âu Xuân tại: https://www.iq.com/play/nhat-au-xuan-tap-thu-1-198yzaqjce8?lang=vi_vn

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