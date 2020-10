Hứa hẹn bùng nổ dịp Tuần lễ Vàng, du lịch Trung Quốc vẫn ảm đạm hơn năm trước

Doanh thu du lịch của Trung Quốc đã phục hồi từ mức tồi tệ nhất trong đợt bùng phát dịch Covid-19 hồi tháng 1/2020, tuy nhiên vẫn thấp hơn nhiều so với mức bình thường, do chi tiêu của khách du lịch trong nửa đầu của kỳ nghỉ “Tuần lễ Vàng” giảm gần 1/3 so với cùng kỳ năm 2019.



Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc hôm 4/10 cho biết, có 425 triệu người Trung Quốc đi du lịch từ ngày 1-4/10, 4 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài 8 ngày, giảm so với 542 triệu người trong cùng kỳ năm 2019.

Theo SCMP, doanh thu du lịch trong giai đoạn này là 312 tỷ nhân dân tệ (tương đương 45,9 tỷ USD), giảm 31% so với 4 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ năm 2019.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn hoành hành ở Mỹ và châu Âu, người Trung Quốc đã lựa chọn đi du lịch trong nước thay vì đi du lịch nước ngoài.

Mặc dù có sự sụt giảm về số lượng du khách và doanh thu từ du lịch, vẫn có rất đông khách du lịch tại các điểm đến nổi tiếng ở Trung Quốc và nhiều du khách phải đối mặt với tình trạng tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng trên các đường cao tốc. Những hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, đông đảo người dân chen lấn tại ga tàu ở các thành phố lớn và hầu hết mọi người đều đeo khẩu trang.

Mức chi tiêu cho du lịch đã tăng lên so với kỳ nghỉ lễ 3 ngày vào hồi tháng 5, thời điểm phần lớn các thành phố tại Trung Quốc vẫn áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại.

Tử Cấm Thành, nơi ở trước đây của các hoàng đế Trung Quốc, đã mở cửa trở lại vào ngày 1/5 nhưng chỉ cho phép 5.000 du khách tham quan mỗi ngày. Mức giới hạn đã tăng lên 30.000 khách cho kỳ nghỉ lễ “Tuần lễ Vàng”.

Theo một báo cáo của WeChat, các giao dịch trên dịch vụ thanh toán thanh toán WeChat Pay đã tăng 83% tại các địa điểm du lịch và 71% tại các khách sạn trong 3 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, so với Ngày Lao động từ ngày 1-3/5.

Số lượng người dùng WeChat Pay mua sắm tại các cửa hàng miễn thuế ở Trung Quốc đã tăng hơn gấp đôi trong thời gian này, trong khi lượng giao dịch tại các trung tâm mua sắm và siêu thị tăng hơn 30%.

Một báo cáo của nền tảng mua sắm Meituan Dianping chỉ ra rằng, đơn đặt hàng cho các chuyến du lịch trong nửa đầu tháng 9 đã tăng đáng kể, với các điểm đến phổ biến như Trùng Khánh, Bắc Kinh, Thượng Hải, Thành Đô, Thanh Hải và Cam Túc./.