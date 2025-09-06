Hú vía thoát thua, tuyển Thái Lan vẫn ôm mối lo bị Malaysia loại khỏi giải châu Á

19h30 tối nay (6/9), U23 Thái Lan bước vào cuộc đấu với U23 Li Băng tại lượt trận thứ hai bảng F vòng loại U23 châu Á 2026. Tuy nhiên trời đổ mưa lớn khiến cầu thủ hai đội gặp phải vô vàn khó khăn.

Đến phút 35, mặt sân Thammasat không kịp thoát nước khiến trọng tài quyết định tạm hoãn trận đấu. Cơn mưa lớn sau đó vẫn tiếp tục đổ xuống khiến U23 Thái Lan và U23 Li Băng phải vào phòng thay đồ chờ hơn 90 phút.

Mãi đến khoảng 21h40, bóng mới có thể lăn trở lại. Trước đó, ban tổ chức đã phải huy động nhân sự dùng dụng cụ đẩy nước ra hai phía đường biên dọc.

Hai đội gặp phải vô vàn khó khăn vì mưa lớn.

Và rồi khi trận đấu trở lại, một cơn mưa bàn thắng đã diễn ra. Phút 48, xuất phát từ quả phạt góc bên cánh trái, Farhat bật cao đánh đầu tung lưới U23 Thái Lan.

Bàn thua khiến U23 Thái Lan phải dồn lên. Phút 73, từ pha căng ngang bên cánh phải, Seksan Ratree băng vào dứt điểm góc hẹp đầy tinh tế, đưa bóng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của thủ môn đối phương.

Nhưng rồi tới phút 84, lại là Farhat thoát khỏi sự truy cản của hàng thủ Thái Lan để đánh đầu cận thành, giúp U23 Li Băng vươn lên dẫn 2-1.

Farhat (phải) 2 lần trừng phạt U23 Thái Lan bằng bóng bổng.

Dù vậy, đội khách đã không thể bảo toàn chiến thắng. Chỉ 3 phút sau, thủ môn Maasry băng ra đấm bóng không chuẩn xác, đưa bóng bật đến đúng vị trí của Chanapach Buaphan. Hậu vệ mang áo số 4 dễ dàng đánh đầu vào lưới trống, gỡ hòa cho U22 Thái Lan.

Hòa 2-2 chung cuộc, cả hai đội đều có 4 điểm sau 2 trận. Tuy nhiên U23 Li Băng sáng cửa đi tiếp khi họ chỉ phải gặp U23 Mông Cổ ở lượt cuối. Trong khi đó, U23 Thái Lan (4 điểm) sẽ phải quyết đấu với U23 Malaysia (3 điểm).

Cục diện bảng F trước lượt trận cuối.

Tỉ số: U23 Thái Lan 2-2 U23 Li Băng

Ghi bàn:

U23 Thái Lan: Seksan 73’, Chanapach 87’

U23 Li Băng: Farhat 48’, 84’