HTV ra mắt trang thông tin điện tử đa truyền thông và chuyên trang về bầu cử đại biểu Quốc hội

Bước tiến mới: Một điểm chạm, đa trải nghiệm

Từ ngày 14/2/2026, khán giả có thể truy cập vào tên miền HTV.vn để trải nghiệm sự kết hợp hoàn hảo giữa kênh thông tin điện tử, phát thanh và truyền hình. Điểm khác biệt lớn nhất của HTV.vn chính là khả năng phục vụ nhu cầu "Đọc - Xem - Nghe" đồng bộ:

Khối nội dung Dynamic Block Content tại giao diện trang chủ được thể hiện theo từng khối thời sự, đời sống, giải trí, thể thao, truyền hình và mới nhất là các nội dung phát thanh, podcast, chương trình âm nhạc nổi tiếng của kênh Phát thanh TP.Hồ Chí Minh.

Chương trình phát thanh, chương trình truyền hình theo thời gian thực: Khán giả có thể nghe trực tuyến các kênh phát thanh và truyền hình với chất lượng cao, cập nhật tin tức nóng hổi ngay khi đang di chuyển. Ngoài ra, lịch phát sóng cũng được cập nhật trên cả truyền hình và phát thanh tại HTV.vn.

Nội dung đa phương tiện MultiForm thế hệ mới: Kế thừa và nâng cấp từ tuyến bài Multiform của trang tin tức thế hệ mới NewZ, các bài viết trên HTV.vn không chỉ dừng lại ở chữ viết, hình ảnh và video đa phương (từ phương dọc đến phương ngang), mà còn tích hợp thêm phần phát thanh với một góc nhìn khác liên quan đến tin tức đó.

Chuyên trang chương trình phát thanh: Các chương trình phát thanh nổi tiếng và thu hút tại VOH đã có từng chuyên trang cho riêng chương trình đó như một playlist để khán thính giả dễ dàng tìm kiếm và theo dõi chương trình ưa thích của mình.

Đặc biệt, các nội dung "Nghe" trên những nội dung thông tin tại HTV.vn sẽ được thể hiện qua giọng đọc truyền cảm của các phát thanh viên chuyên nghiệp, thay vì sử dụng trí tuệ nhân tạo (A.I.), mang đến góc nhìn sâu sắc và gần gũi hơn cho công chúng.

Sự ra mắt của nền tảng thông tin hội tụ HTV.vn là kết quả từ thế mạnh hội tụ đa phương tiện, đa loại hình báo chí, đa khu vực của Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh hiện nay.

Nhà báo Cao Anh Minh - Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh cho biết: "Nền tảng thông tin hội tụ HTV.vn tiếp tục phát triển theo hướng đa truyền thông với các khối nội dung (block) trực quan. Mục tiêu của chúng tôi là giúp khán thính giả có thể cập nhật thông tin thời sự và trải nghiệm văn hóa giải trí một cách trọn vẹn, hiện đại thông qua sự kết nối giữa sóng truyền hình, sóng phát thanh, nền tảng số và mạng xã hội một cách toàn diện ".

Ra mắt chuyên trang bầu cử Quốc hội khóa XVI, HĐND nhiệm kỳ 2026–2031

Cùng thời điểm này, HTV cũng chính thức vận hành Chuyên trang về Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là công cụ hỗ trợ đắc lực tích hợp đầy đủ các tài liệu hướng dẫn bầu cử, giúp người dân nắm vững quy trình và quyền lợi và tìm kiếm thông tin cử tri một cách dễ dàng.

Đặc biệt, Cử tri TP.Hồ Chí Minh có thể tìm kiếm nhanh chóng thông tin của 257 ứng viên ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM theo tên hoặc theo đơn vị của cử tri ứng cử. Kết quả mà chuyên trang tra cứu sẽ thể hiện Thông tin về ứng viên và video chương trình hành động của ứng viên. Nếu cử tri tìm tên Phường sẽ trả ra kết quả toàn bộ các ứng viên tham gia ứng cử tại Phường đó.

Với việc ra mắt HTV.vn và Chuyên trang về Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND nhiệm kỳ 2026–2031 , Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh khẳng định vị thế là đơn vị truyền thông đa phương tiện hàng đầu địa phương, không ngừng đổi mới để phục vụ khán giả trong kỷ nguyên số.