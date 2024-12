HP Smart Tank 580 - máy in gia đình "cân" mọi nhu cầu in ấn mùa lễ hội

Với nhịp sống vội vã của những ngày cuối năm, việc được quây quần bên gia đình và tham gia các hoạt động gắn kết như cùng nhau trang trí nhà cửa, làm thiệp, tạo những món quà handmade… là điều rất ý nghĩa.

Và nếu gia đình hiện đang sở hữu một sản phẩm máy in màu chất lượng cao như HP Smart Tank 580 trong nhà bạn mới nhận ra rằng: "Ồ, một chiếc máy in màu chính là chìa khóa mở ra một thế giới với rất nhiều những điều hay ho và thỏa sức sáng tạo".

Không chỉ đơn thuẩn in ấn giầy tờ, tài liệu, chiếc máy in này còn thiên biến vạn hóa để cùng bạn và gia đình tạo nên những chiếc thiệp Giáng Sinh độc đáo, giấy gói quà có 1-0-2, hay in sticker để các bé thay mới góc phòng dịp cuối năm. Tất cả đều được thực hiện chỉ với chiếc máy in màu đa năng HP Smart Tank 580. Vậy chiếc máy in này có điều gì để chiều lòng mọi người dùng tại nhà như vậy?

Màu sắc nét bền khi in màu trên nhiều chất liệu giấy

HP Smart Tank 580 sở hữu chất lượng in màu chân thực và rõ nét với độ phân giải tới 4.800 x 1.200 dpi. Đặc biệt, khả năng in với đa dạng chất liệu giấy nào khiến HP Smart Tank 580 thực sự "tỏa sáng". Máy cho ra những bản in "như vẽ" khi in trên giấy thường, giấy cứng, giấy in ảnh, giấy chuyển nhiệt, hay trên giấy bao bì nhỏ,vv.

Bởi vậy mà chiếc máy in này mang tới công năng "không ngờ" cho mọi người dùng tại nhà. Ở công dụng đơn giản nhất, HP Smart Tank 580 giúp bạn in ấn tài liệu học tập cho con, in plan làm việc. Vượt khỏi nhu cầu đơn thuần, em máy in này còn có thể hiện thực hóa tranh vẽ hay flashcard cho bé học từ vựng, tạo ra những sticker, hình ảnh trang trí đầy màu sắc mùa lễ hội, "cỗ máy thần kỳ" còn phô diễn năng lực từ việc tạo nên những cuốn lịch để bàn, chiếc phong bao lì xì hay thiệp chúc mừng.

Hay những bức ảnh chụp các thành viên gia đình trong những chuyến đi chơi, những dịp lễ tết hay ảnh thú cưng trong nhà trước đây muốn in phải đem tệp ra hàng ảnh, đợi một thời gian khá lâu thì mới có thể nhận về. Giờ đây tất cả gói gọn đơn giản chỉ với Smart Tank 580.

Với nhiều kích cỡ và chất liệu, bản in từ máy in màu HP Smart Tank 580 đều mang tới chất lượng làm hài lòng mọi người dùng tại nhà.

In từ xa với ứng dụng HP Smart: Thông minh, tiện lợi và sáng tạo

Là mẫu máy in hướng đến nhu cầu sử dụng đa năng, HP Smart Tank 580 được cập nhật các công nghệ mới để đơn giản hóa tối đa quá trình cài đặt và sử dụng. Bên cạnh kết nối thông thường, người dùng có thể kết nối máy in và điều khiển nó từ smartphone thông qua ứng dụng HP Smart với kết nối Wifi Direct và Bluetooth.

Một lần kết nối, máy in với ứng dụng HP Smart sẽ ghi nhớ smartphone của bạn và từ đó, bạn dễ dàng thực hiện lệnh in chỉ với vài nút bấm từ xa. Chưa dừng lại ở đó, HP Smart tích hợp rất nhiều tính năng đi kèm giúp bạn scan những bản vẽ và in ngay tại chỗ, hay in ra những tài liệu online mà không mất nhiều thời gian.

Một điều khiến HP Smart vượt lên một ứng dụng in ấn thông thường là tích hợp Printables từ HP. Đó là một kho tàng sáng tạo với vô vàn mẫu thiết kế, hơn 1.500 mẫu thiệp, đồ thủ công, lịch hay phiếu học tập,… để mọi người có thể dễ dàng tải về miễn phí và thỏa sức sáng tạo.

An tâm sử dụng với công suất in ấn tượng và chính sách bảo hành uy tín

Mực in đi kèm với máy, hệ thống nạp mực chống tràn công suất in ấn tượng là những lợi thế vượt trội khác của máy in Smart Tank 580.

Người dùng tại nhà có thể tiếp mực chỉ bằng cách mở nắp và đổ mực vào bình, không lem bẩn, không cần kỹ thuật hay các thao tác cầu kỳ nào.

Máy in đi kèm với bộ mực in có thể in đến 6.000 trang in trắng đen hoặc in màu. Với nhu cầu in trung bình khoảng 200 trang/tháng, người dùng chỉ phải nạp lại mực sau 2,5 năm kể từ khi mua máy. Mực in HP với công nghệ in phun chi tiết mang ttới chất lượng in đồng đều sắc nét từ bản in đầu tiên, giúp người dùng tiết kiệm chi phí trong quá trình sử dụng.

Ngoài ra, máy in HP được đảm bảo đổi mới 1:1 trong vòng 30 ngày, giúp người dùng yên tâm hơn khi sử dụng, một điểm khác biệt lớn đối với nhiều thương hiệu máy in khác trên thị trường.

Với 30 năm đổi mới sáng tạo cùng Việt Nam, HP thấu hiểu nhu cầu của người dùng và tiên phong mang đến những sản phẩm công nghệ chất lượng, trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của mọi khách hàng Việt.

Bước vào mùa mua sắm cuối năm, với những ưu điểm vượt trội cùng khả năng đáp ứng đa dạng nhu cầu in ấn, từ in màu rực rỡ bền lâu đến khả năng từ xa với ứng dụng HP Smart, kết hợp chế độ bảo hành uy tín, HP Smart Tank 580 hứa hẹn trở thành trợ thủ thế hệ mới đắc lực cho mọi gia đình.

Là cái tên không thể bỏ qua khi nhắc tới lĩnh vực công nghệ nói chung và in ấn nói riêng, HP đã và đang không ngừng đổi mới với các giải pháp in ấn thông minh, tích hợp công nghệ IoT và điện toán đám mây. Với định hướng mở rộng sang lĩnh vực in 3D, HP hứa hẹn sẽ tiếp tục chinh phục những bước tiến đột phá trong tương lai.