HP ra mắt mẫu laptop chuyên dụng cho họp trực tuyến: Nhiều công nghệ độc quyền, giá hơn 50 triệu đồng!

HP Elitebook 1040 G10 ra mắt

Hôm 20/4, HP Việt Nam chính thức tổ chức sự kiện thường niên "Ngày Hội HP Việt Nam 2023" với chủ đề "Chiến lược và Danh mục sản phẩm Thích ứng Tương lai" tại Hà Nội.

Tại sự kiện, HP giới thiệu chiến lược phát triển toàn cầu mới trong năm 2023 mang tên "Future Ready" (Thích ứng Tương lai), mang lại các thay đổi lớn trong các lĩnh vực bao gồm: làm việc kết hợp, bảo mật, phát triển bền vững và giải trí.

Làm việc kết hợp (hybrid working) đang trở thành xu hướng làm việc của tương lai. Theo khảo sát được thực hiện trong năm 2022 bởi CISCO, tại Việt Nam, hơn 70% người được khảo sát tin rằng hình thức làm việc kết hợp mang đến cơ hội cải thiện sức khỏe của nhân viên và sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Tại sự kiện, HP giới thiệu các sản phẩm công nghệ mới nhất mang xu hướng hybrid working mà công ty hướng tới, nổi bật trong đó là mẫu laptop HP Elitebook 1040 G10.

Máy tính xách tay HP Elitebook 1040 G10 14 inch có thiết kế linh hoạt, thân thiện với môi trường và các tính năng nổi trội như: Khả năng tối ưu hóa tự động, cho phép máy tính tự động nhận biết môi trường xung quanh và tối ưu hóa các thiết lập để hiệu suất công việc.

Kết nối và cộng tác liền mạch với hình ảnh và âm thanh được tăng cường bởi các tính năng HP Presence , HP Auto Frame và HP Dynamic Voice Leveling, giúp âm thanh, hình ảnh hiển thị chân thật trong những cuộc họp trực tuyến.

HP Elitebook 1040 G10

Các tính năng này cho phép người dùng có thể tự do di chuyển mà âm thanh vẫn sống động, hình ảnh hiển thị chân thật, sắc nét trong phạm vi bán kính ba mét của camera.

Phần mềm Trải nghiệm bộ đôi camera giúp hỗ trợ người dùng sử dụng đồng thời hai camera vừa video và vừa chuyển đổi máy ảnh. Người dùng có thể dễ dàng hiển thị khuôn mặt của chính mình và người khác cùng một lúc.

HP Elitebook 1040 G10 cũng được đảm bảo an toàn khỏi các mối đe dọa an ninh dữ liệu tiềm tàng nhờ vào giải pháp HP Wolf Security.

Chế độ ngủ đông thông minh (Intelligent Hibernate) sẽ phân tích thời gian sử dụng của người dùng, tự động chuyển sang chế độ ngủ đông để giảm thiểu việc sử dụng pin vào cuối ngày làm việc.

Thích ứng với Hybrid Working

HP Pavilion x360 14-inch

"Hầu hết các công ty đang nỗ lực áp dụng mô hình làm việc kết hợp một cách rộng rãi. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất trong việc áp dụng mô hình này là chưa xác định được phương thức và công nghệ phù hợp để mang lại hiệu quả tốt nhất", ông Nguyễn Minh Đức, Tổng Giám đốc HP Việt Nam và Thị trường mới nổi Châu Á nhận định.

"Tại HP, chúng tôi xác định tương lai của mô hình làm việc kết hợp nằm ở tính linh hoạt. Văn phòng ngày nay sẽ hiện hữu ở khắp mọi nơi - tại nhà, cơ quan hoặc thậm chí cả hai - không còn bị bó hẹp trong bốn bức tường truyền thống. HP sẽ góp phần hiện thực hóa việc nâng hiệu quả công việc kết hợp thông qua chiếc máy tính HP Elitebook 1040 G10 thế hệ mới."

Cũng trong sự kiện lần này, HP giới thiệu mẫu laptop HP Pavilion x360 14-inch, được làm từ chất liệu nhựa bền vững tái chế từ rác sinh hoạt và rác thải biển, đạt chứng nhận tiết kiệm năng lượng Energy Star®.

Máy có màn hình cảm ứng và bút đi kèm, được gắn từ tính vào cạnh máy, cho phép người dùng sáng tạo một cách dễ dàng.

HP LaserJet Managed MFP E800/E700

Ngoài ra, HP cũng ra mắt dòng máy in đa chức năng HP LaserJet Managed MFP E800/E700 hướng tới khách hàng doanh nghiệp, tối ưu hóa năng suất in ấn chuyên nghiệp.

Tốc độ của tác vụ in ấn, sao chép, quét và lưu trữ tài liệu của dòng máy in đa chức năng HP LaserJet Managed MFP E800/E700 được đẩy nhanh, đi kèm điện toán được nâng cấp, gấp 7 lần so với thế hệ cũ , giúp hiệu quả công việc được tối ưu.

Laptop HP Elitebook 1040 G10 sẽ có mặt trên thị trường với mức giá từ 50,9 triệu đồng. Trong khi đó, sản phẩm HP Pavilion x360 14 inch sẽ có giá từ 16,4 triệu đồng. Dòng máy in đa chức năng HP LaserJet Managed MFP E800/E700 sẽ có mặt tại các kênh phân phối của HP với mức giá từ 62,9 triệu đồng.