HP ra mắt danh mục sản phẩm mới tích hợp AI tại APC 2024

Tập đoàn HP đã tổ chức Hội nghị Đối tác toàn cầu 2024 (APC 2024) tại Las Vegas với chủ đề “Future Ready, Together We Win” (tạm dịch: Cùng chinh phục, thích ứng tương lai). Sự kiện tập trung vào các cải tiến đột phá về trí tuệ nhân tạo trong việc thúc đẩy sự phát triển của môi trường làm việc kết hợp trong tương lai, đồng thời giới thiệu một loạt các sản phẩm và giải pháp công nghệ mới.

Trong bối cảnh môi trường làm việc kết hợp thay đổi liên tục, người lao động vẫn đang gặp phải những rào cản về mặt công nghệ và thiếu đi tính kết nối trong quá trình làm việc. Theo một khảo sát từ HP, chỉ có 27% số lao động tri thức cho biết họ có mối quan hệ lành mạnh với công việc, 83% còn lại tin rằng mối quan hệ của họ với công việc cần có sự thay đổi tích cực hơn. Hầu hết các nhân viên đều tin rằng, AI sẽ mở ra những cơ hội mới giúp họ làm việc một cách dễ dàng hơn và cảm thấy yêu thích công việc của mình. Tuy nhiên, để đạt được điều đó thì người lao động cần có công cụ và công nghệ AI phù hợp.



Để phục vụ cho nhu cầu của các nhà lãnh đạo, nhà sáng tạo và lực lượng lao động tri thức, HP đã giới thiệu thế hệ mới nhất của dòng máy tính AI HP Elitebook và HP Probook, tích hợp trợ lý ảo Copilot cho Window và Window 11 Pro, cùng dòng HP Zbook mobile workstations (dòng máy trạm), cung cấp các giải pháp máy tính hiệu năng cao được thiết kế nhằm phục vụ tốt nhất cho cường độ công việc cao.

HP giới thiệu danh mục máy tính tích hợp AI lớn nhất trên thị trường

Các dòng máy tính HP Elitebook và Probook mới này được trang bị công nghệ AI hỗ trợ bởi bộ xử lý Intel Core Ultra 5 và 7 hoặc bộ xử lý AMD Ryzen PRO thế hệ tiếp theo với NPUs chuyên dụng để xử lý các tác vụ AI với trải nghiệm được cá nhân hóa hơn.



HP đang thúc đẩy kỷ nguyên AI với các giải pháp khoa học dữ liệu tùy chỉnh. HP AI Creation Center kết hợp máy trạm tiên tiến nhất thế giới dành cho AI cùng với các giải pháp mạnh mẽ như Z by HP AI Studio để cung cấp các giải pháp máy trạm toàn diện cho sự phát triển của AI. Các loại máy trạm và giải pháp từ dòng Z của HP được phối hợp thiết kế với NVIDIA sẽ giúp mở rộng tài nguyên máy tính và tài nguyên AI từ phần mềm lưu trữ dữ liệu tại chỗ (on-premise) lên đám mây, từ đó đơn giản hóa việc xây dựng và tùy chỉnh các mô hình AI thông qua nền tảng kết nối các nhóm dữ liệu, công cụ và máy tính.

HP cũng đang cách mạng hóa phương thức cộng tác trong môi trường làm việc kết hợp, với danh mục các giải pháp hội họp và tai nghe để mang đến những cuộc họp chất lượng nơi mọi người đều được nghe và nhìn thấy nhau rõ nhất. Với công nghệ camera thông minh Poly DirectorAI, các thiết bị mới của Poly Studio như Poly Studio E60 Camera cho phép người dùng dễ dàng tập trung xuyên suốt cuộc họp và trình chiếu khung ảnh đẹp của mình.

Poly Studio E60

Ở danh mục các dòng màn hình thương mại cao cấp, HP giới thiệu dòng HP Series 7 Pro Monitors mới được thiết kế dành cho những người sáng tạo và các nhà lãnh đạo hiện đại giúp cá nhân hóa phong cách làm việc của họ. Màn hình HP Series 7 Pro 27 inch và 34 inch là dòng màn hình hội nghị đầu tiên trên thế giới được trang bị webcam riêng có tích hợp AI, mang đến khả năng cộng tác ảo chân thực với hình ảnh và âm thanh tốt nhất. Dòng màn hình này hiện có tất cả 11 phiên bản với hiển thị màu DreamColor-class displays, mang đến chất lượng hình ảnh và độ nét vượt trội.



Màn hình HP Series 7 Pro

Ở danh mục máy in, HP Color LaserJet 3000 series là dòng sản phẩm được thiết kế dành cho những doanh nghiệp yêu cầu một chiếc máy in hiệu suất cao vừa vặn trong một không gian nhỏ gọn. Color LaserJet Pro 3000 Series được trang bị công nghệ TerraJet cải tiến, HP mang đến chất lượng in với màu sắc vượt trội, tốc độ chuyên nghiệp và hiệu quả sử dụng năng lượng chỉ trong một thiết kế nhỏ gọn.