Người phát ngôn quân sự của phong trào phiến quân Ansar Allah, Yahya Saree, cho biết lực lượng Houthi thuộc phong trào này đã thực hiện cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo siêu thanh vào mục tiêu ở Tel Aviv.

Theo ông Saree, Houthi cũng đã tấn công bằng máy bay không người lái vào sân bay Ramon gần thành phố Eilat ở miền nam Israel. Cả hai vụ tấn công đều diễn ra sau khi Israel không kích cảng Hodeida của Yemen.

Houthis tuyên bố phóng tên lửa siêu thanh tấn công Tel Aviv. (Ảnh: TASS)

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) trước đó cho biết họ đã đánh chặn một tên lửa được phóng từ Yemen. Không có thương vong hay thiệt hại nào được báo cáo.

Trước đó, kênh truyền hình Al Masirah do Houthi điều hành đưa tin Israel đang thực hiện cuộc tấn công nhắm vào cảng ở thành phố ven biển Hodeidah của Yemen. Người phát ngôn quân sự của Houthi ở Yemen Yahya Saree cũng cho biết hệ thống phòng không của lực lượng này đang thực hiện các cuộc đáp trả khi phía Israel triển khai máy bay phản lực tấn công Yemen.

Quân đội Israel xác nhận điều này.

Sau khi xung đột leo thang ở Dải Gaza vào năm 2023, phong trào nổi dậy Yemen Ansar Allah (Houthi) đã cảnh báo Israel rằng họ sẽ pháo kích vào lãnh thổ Israel, đồng thời cấm các tàu thuyền liên quan đến nhà nước Do Thái đi qua vùng biển Biển Đỏ và Eo biển Bab el-Mandeb cho đến khi Tel Aviv chấm dứt hoạt động quân sự chống lại nhóm cực đoan Hamas của Palestine tại vùng lãnh thổ đang bị bao vây này.

Sau khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas có hiệu lực tại Dải Gaza, quân nổi dậy Yemen đã ngừng tấn công Israel nhưng sau khi lệnh ngừng bắn bị phá vỡ, Houthi đã tiếp tục tấn công các tàu liên quan đến Israel và các mục tiêu trên lãnh thổ Israel.