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Houthi tuyên bố biến không phận Ả-rập Xê-út thành vùng tác chiến

Bình Giang
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Lực lượng Houthi tại Yemen tiếp tục đưa ra cảnh báo các hãng hàng không, nhân viên sân bay và hành khách về việc sử dụng các sân bay của Ả-rập Xê-út, sau cuộc tấn công vào sân bay quốc tế ở Riyadh khiến 12 người thiệt mạng.

Vụ tấn công vào sân bay quốc tế King Khalid ngày 10/10. (Ảnh: AP)

Cuộc tấn công của Houthi vào sân bay ở Riyadh ngày 10/10 khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Đây là cuộc tấn công thứ 3 trong tuần nhằm vào trung tâm hàng không quốc tế này, đồng thời là vụ tấn công gây thương vong nghiêm trọng nhất nhằm vào đồng minh lớn của Mỹ trong hơn 1 thập kỷ qua.

Ngày 11/10, cơ quan hàng không dân dụng Ả-rập Xê-út cho biết, vụ tấn công vào sân bay quốc tế King Khalid khiến 4 công dân Ả-rập Xê-út, 2 người Bangladesh, mỗi nước Mỹ, Ai Cập, Jordan, Syria, Palestine và Sudan có 1 công dân thiệt mạng, ngoài ra 309 người bị thương.

Toàn bộ các chuyến bay đã được chuyển hướng khỏi thành phố Riyadh, và hoạt động tại sân bay tạm thời bị đình chỉ.

Theo trang theo dõi chuyến bay Flightradar24, ít nhất 627 chuyến bay đã bị hủy trong ngày 11/10 và sân bay dự kiến sẽ tiếp tục đóng cửa cho đến 21 giờ (giờ địa phương).

Mỹ, Anh, Tây Ban Nha và Canada đã cảnh báo công dân của họ không sử dụng sân bay này.

Vụ tấn công cho thấy điểm yếu trong năng lực phòng thủ của Ả-rập Xê-út, trong bối cảnh vương quốc này đang tiến hành chiến dịch không kích nhằm hỗ trợ chính phủ Yemen chiến đấu với Houthi.

Houthi cũng cảnh báo các hãng hàng không không sử dụng không phận Ả-rập Xê-út, đồng thời tuyên bố khu vực này là vùng tác chiến quân sự.

Ông Yahya Saree - người phát ngôn quân sự của Houthi, đưa ra cảnh báo mới tới tất cả các công ty vận tải biển, hãng hàng không, nhân viên, người lao động và hành khách, yêu cầu họ không sử dụng các sân bay và không phận của Ả-rập Xê-út, vì những khu vực này "có nguy cơ trở thành mục tiêu và địa bàn hoạt động của lực lượng chúng tôi".

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Saree cho biết các sân bay tại thánh địa Mecca và Medina sẽ không bị tấn công.

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Yemen Hans Grundberg gọi vụ tấn công là “sự leo thang nghiêm trọng”, gây ra mối đe dọa lớn đối với an ninh khu vực.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres lên án cuộc tấn công mới nhất, tuyên bố rằng “các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế”.

Nội chiến tại Yemen bùng phát trở lại vào mùa hè năm nay và leo thang đáng kể từ tháng trước.

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