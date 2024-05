Houthi tiến hành bao nhiêu cuộc tấn công kể từ xung đột Israel-Hamas nổ ra?

Trong bài phát biểu trên truyền hình do kênh truyền hình al-Masirah phát sóng hôm 2/5/2024, thủ lĩnh lực lượng Houthi ở Yemen, Abdulmalik al-Houthi, cho biết:

“Các cuộc tấn công nhằm vào các tàu ở Biển Đỏ, Vịnh Aden và Ấn Độ Dương được thực hiện bằng 606 tên lửa đạn đạo, tên lửa và máy bay không người lái. Ngoài ra, còn có tổng cộng 111 cuộc tấn công đã được thực hiện nhằm vào các mục tiêu của Israel ở Eilat”.

Nhà lãnh đạo Houthi cũng đề cập đến thiệt hại kinh tế đối với Israel do các cuộc tấn công của nhóm này nhằm vào các tuyến vận tải biển quốc tế, ông nhấn mạnh: “Giá thực phẩm và thuốc men ở Israel đã tăng lên do các cuộc tấn công của chúng tôi vào các tàu thuyền”.

“Chúng tôi đang chuẩn bị cho đợt leo thang quân sự thứ tư nếu Israel và Mỹ tiếp tục cứng đầu”, nhà lãnh đạo Houthi cảnh báo.

Theo ông al-Houthi, liên minh hải quân do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành 452 cuộc tấn công vào các mục tiêu của Houthi kể từ tháng 1/2024, khiến 40 người thiệt mạng và 35 người khác bị thương.

Yemen hiện là mặt trận nóng nhất trong cuộc đối đầu khu vực giữa Israel và Trục kháng chiến do Iran dẫn đầu nổ ra sau cuộc tấn công bất ngờ do Hamas dẫn đầu vào Nhà nước Do Thái vào ngày 7/10/2023.

Tuy nhiên, thế giới có thể chứng kiến sự leo thang nhiều hơn của Hezbollah ở Lebanon và cái gọi là Kháng chiến Hồi giáo ở cả Iraq và Syria nếu Israel tiếp tục kế hoạch tấn công thành phố Rafah đông dân cư ở miền nam Gaza.

Kể từ tháng 11 năm ngoái, Houthis bắt đầu phóng tên lửa đạn đạo chống hạm và máy bay không người lái nhắm vào những gì họ cho là các tàu liên kết với Israel đi qua Biển Đỏ để thể hiện tình đoàn kết với người Palestine ở Dải Gaza, đồng thời nhấn mạnh rằng, họ sẽ không kết thúc các cuộc tấn công cho đến khi Israel ngừng cuộc chiến chống lại Gaza.

Vào tháng 1/2024, Mỹ và Anh đã phát động một chiến dịch quân sự bằng cách thực hiện các cuộc không kích vào các địa điểm quân sự của Houthi để ngăn chặn nhóm này. Tuy nhiên, điều này chỉ khiến Houthi leo thang tấn công vào các tàu thương mại và quân sự của Mỹ và Anh ở Biển Đỏ và Vịnh Aden.

Trong một diễn biến khác, nhà lãnh đạo lực lượng Houthi, khi nói về những diễn biến mới nhất trong tiến trình hòa bình giữa nhóm của ông và chính phủ Yemen được quốc tế công nhận, cho biết: "Vẫn chưa đạt được thỏa thuận rõ ràng".

Cuộc nội chiến kéo dài ở Yemen nổ ra vào năm 2014 khi nhóm Houthi nắm quyền kiểm soát phần lớn miền bắc đất nước, buộc chính phủ Yemen phải chạy trốn khỏi thủ đô. Một liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu đã can thiệp vào năm 2015 để hỗ trợ chính phủ.