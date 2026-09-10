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Houthi đánh thiệt hại nặng đoàn xe của quân đội chính phủ tại tỉnh Al-Jawf

Bạch Dương
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Lực lượng vũ trang Houthi ở Yemen trong vài ngày gần đây đã gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào phía đối lập.

Houthi gây thiệt hại nặng cho quân đội chính phủ tại Al - Jawf năm 2026 - Ảnh 1.

Tình hình quân sự và chính trị ở phía Nam bán đảo Ả Rập đã leo thang mạnh mẽ trong vài ngày qua, giữa bối cảnh chiến dịch trên bộ quy mô lớn của phong trào Hồi giáo dòng Shia Ansar Allah (Houthi) tại Yemen được mở rộng.

Mới đây một cuộc đụng độ lớn khác đã diễn ra ở miền Bắc Yemen, nơi lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn đã gây ra một thất bại chiến thuật nghiêm trọng cho các đơn vị quân chính phủ.

Theo báo cáo truyền thông, giao tranh ác liệt đã nổ ra ở ngoại ô tỉnh Al-Jawf, nơi các đơn vị dân quân thân chính phủ trung thành với Saudi Arabia cố gắng thực hiện một cuộc đột kích quy mô lớn.

Saudi Arabia đã cung cấp cho lực lượng tiến công yểm trợ hỏa lực mạnh mẽ, khi triển khai máy bay chiến đấu và máy bay không người lái trinh sát - tấn công hạng nặng thuộc Không quân Hoàng gia Saudi Arabia. Tuy nhiên, các tay súng Houthi đã kịp thời phát hiện ra lộ trình tiến công của đối phương và giăng bẫy phục kích.

Trong một cuộc chạm trán ngắn ngủi, đội hình hành quân của nhóm vũ trang ủng hộ chính phủ đã bị đánh tan hoàn toàn. Hầu hết xe bọc thép và xe bán tải chở vũ khí hạng nặng đều bị phá hủy bởi những đòn đánh chính xác từ hệ thống tên lửa chống tăng của Houthi, nhiều phương tiện cùng vật tư sót lại đã bị thu giữ làm chiến lợi phẩm.

Hình ảnh do các nguồn tin giám sát cung cấp cho thấy rõ xác máy bay không người lái trinh sát và tấn công tầm xa Wing Loong 2 do Trung Quốc chế tạo, được Không quân Saudi Arabia sử dụng để chỉ huy hỏa lực đã bị bắn hạ trong trận chiến.

Houthi gây thiệt hại nặng cho quân đội chính phủ tại Al - Jawf năm 2026 - Ảnh 2.

Lực lượng vũ trang Houthi đã bẻ gãy đợt tấn công của phe chính phủ được Saudi Arabia hậu thuẫn.

Thắng lợi trên bộ của phiến quân Houthi tại tỉnh Al-Jawf diễn ra gần như đồng thời với các cuộc tấn công tên lửa phối hợp quy mô lớn của lực lượng này nhằm vào cơ sở hạ tầng chiến lược của Tập đoàn Saudi Aramco tại 4 thành phố của Saudi Arabia, bao gồm Jazan và Abha.

Việc leo thang xung đột trên bộ cho thấy sự bất lực của Saudi Arabia trong việc đảo ngược tình thế của cuộc chiến kéo dài, ngay cả khi sử dụng các hệ thống máy bay không người lái hiện đại, tiên tiến về công nghệ, dẫn đến việc liên minh thân Saudi Arabia tiếp tục mất thế chủ động ở các khu vực biên giới của Yemen.

Theo Avia-pro
Tags

Houthi

Yemen

Saudi Arabia

Ansar Allah

Wing Loong

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