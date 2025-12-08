Hotgirl RMIT xinh đẹp được Lý Hoàng Nam tuyên bố dành tặng cúp vô địch PPA Tour Asia là ai?

Vừa qua, Lý Hoàng Nam đã làm rạng danh pickleball Việt Nam khi xuất sắc giành cúp vô địch pickleball nội dung đơn nam Pro ở PPA Tour Asia: Hangzhou Open 2025. Trong ngày giành chiến thắng ý nghĩa, Lý Hoàng Nam gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ Việt Nam, gia đình, đặc biệt là vợ của anh. Lý Hoàng Nam không ngại ngần bày tỏ tình yêu với vợ, giành tặng cúp vô địch cho bà xã Huỳnh Ngọc Phương Trinh khiến người hâm mộ thả tim rần rần.

Nếu Lý Hoàng Nam khiến fan thể thao nể phục vì tài năng và sự bền bỉ, thì vợ anh - Huỳnh Ngọc Phương Trinh lại là mẫu phụ nữ hiện đại: xinh đẹp, cá tính, có học thức, yêu thể thao và sống rất chủ động. Dù không hoạt động showbiz, Phương Trinh vẫn gây chú ý vì visual rực rỡ, lifestyle sang xịn và câu chuyện đồng hành cùng chồng khiến netizen phải thốt lên: "Đúng là số hưởng!".

Hotgirl RMIT từng là tuyển thủ bóng rổ, body săn chắc "không phải dạng vừa"

Trước khi bén duyên với pickleball, Phương Trinh đã có nhiều năm gắn bó với bóng rổ và thậm chí từng được chọn vào đội tuyển của trường THPT từ năm lớp 12. Nền tảng thể thao giúp cô sở hữu vóc dáng khỏe khoắn, vòng nào ra vòng nấy và thần thái cực kỳ cuốn hút.

Trên Instagram hơn 5.000 followers, Phương Trinh thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, check-in sang chảnh và loạt outfit khoe trọn hình thể. Từ bikini đơn sắc, cut-out táo bạo đến đồ hiệu Chanel - Gucci - Dior, cô nàng cân đẹp mọi phong cách từ nữ tính dịu dàng đến sporty cực năng động.

Vợ chồng mê du lịch - từ Mỹ, Úc đến Nhật, lần nào cũng "kè kè bên nhau"

Cặp đôi kết hôn năm 2023 sau thời gian dài hẹn hò từ 2019. Đến giờ, netizen vẫn phải thừa nhận: Hoàng Nam và Phương Trinh đúng chuẩn "vợ chồng năng lượng cao". Họ liên tục check-in từ Á sang Âu, và đặc biệt là luôn song hành trong mọi hành trình thi đấu và tập luyện.

Pickleball cũng chính là "mối dây kết nối" lớn nhất của cả hai trong giai đoạn mới.

Lý Hoàng Nam từ bỏ đỉnh cao tennis - và sự ủng hộ tuyệt đối từ vợ

Khi Lý Hoàng Nam quyết định rời ánh hào quang tennis để thử sức ở pickleball, đó là bước ngoặt không hề dễ dàng. Nhưng bên cạnh anh, luôn có Phương Trinh - người chứng kiến mọi nỗ lực và áp lực sau cánh gà.

Cô từng nói đầy tự hào: "Em là người theo dõi anh suốt đoạn đường dài, người chứng kiến anh dám rời bỏ ngôi vị của mình để thử sức ở một sân chơi mới. Thời gian đầu không hề dễ dàng, nhưng chính sự kỷ luật, kiên trì và tinh thần học hỏi của anh lại khiến em thêm một lần nữa thật sự ngưỡng mộ".

Một người đẹp có học thức, giỏi thể thao, phong cách ổn định, yêu chồng hết lòng - không lạ khi Hoàng Nam từng tuyên bố dành tặng chiến thắng pickleball của mình cho vợ.



