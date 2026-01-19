Hotgirl bắn cung Ánh Nguyệt tung bộ ảnh cưới ngọt ngào bên tay vợt cầu lông Lê Đức Phát, "happy ending" cho chuyện tình Olympic

Sau màn cầu hôn khiến cộng đồng mạng không ngừng xuýt xoa, cặp đôi vận động viên đình đám Lê Đức Phát (cầu lông) và Đỗ Thị Ánh Nguyệt (bắn cung) mới đây tiếp tục khiến người hâm mộ trầm trồ khi chính thức tung ra loạt ảnh cưới đầy hạnh phúc. Bộ ảnh ghi lại trọn vẹn khoảnh khắc rạng rỡ, viên mãn của một chuyện tình thể thao đẹp như mơ.

Trong khung hình đầu tiên, Lê Đức Phát xuất hiện lịch lãm trong bộ vest đen cổ điển, nụ cười rạng rỡ và cái nắm tay đầy tự hào dành cho cô dâu. Bên cạnh anh, Đỗ Thị Ánh Nguyệt diện váy cưới trắng bồng bềnh, gương mặt tươi tắn, ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc rõ rệt. Chi tiết cô dâu giơ cao bó hoa, chú rể giơ nắm tay đầy phấn khích tạo nên bầu không khí trẻ trung, năng lượng - đúng tinh thần của một cặp đôi vận động viên đỉnh cao.

Ở khoảnh khắc khác, không gian trở nên trầm lắng và lãng mạn hơn. Lê Đức Phát trong bộ suit trắng quay lưng về phía ống kính, nhẹ nhàng nắm tay Ánh Nguyệt. Cô dâu xinh đẹp khoác váy cưới cúp ngực tinh tế, mái tóc được điểm xuyết bằng voan dài, nở nụ cười dịu dàng nhìn người bạn đời. Chỉ một ánh nhìn trao nhau cũng đủ cảm nhận được sự tin tưởng, bình yên và gắn bó sau chặng đường dài đồng hành.

Trước khi đi đến cái kết viên mãn này, tình yêu của Lê Đức Phát và Đỗ Thị Ánh Nguyệt từng được người hâm mộ ưu ái gọi là "chuyện tình Olympic" bởi cặp đôi bắt đầu tìm hiểu nhau sau khi cùng góp mặt tranh tài tại Olympic Paris 2024. Cả hai đều là những gương mặt nổi bật của thể thao Việt Nam, cùng chinh chiến ở nhiều giải đấu lớn, cùng hiểu rõ áp lực, kỷ luật và sự khắc nghiệt của con đường thi đấu đỉnh cao. Chính sự đồng điệu trong lý tưởng sống và nghề nghiệp đã trở thành sợi dây gắn kết bền chặt giữa họ.

Lê Đức Phát gây ấn tượng với hình ảnh tay vợt cầu lông bền bỉ, điềm đạm, trong khi Đỗ Thị Ánh Nguyệt lại được yêu mến bởi vẻ ngoài xinh đẹp cùng phong thái tự tin của một nữ xạ thủ bắn cung hàng đầu. Cả hai đều khá kín tiếng về đời tư, vì thế mỗi cột mốc tình cảm được chia sẻ đều nhanh chóng nhận về sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Bộ ảnh cưới đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình tình yêu của Lê Đức Phát và Đỗ Thị Ánh Nguyệt, mở ra chương mới mang tên gia đình. Giữa những áp lực thành tích và ánh hào quang sân đấu, câu chuyện của họ khiến nhiều người tin rằng: khi đủ kiên nhẫn và đồng hành, tình yêu vẫn có thể nở hoa theo cách đẹp nhất.

Đức Phát cầu hôn Ánh Nguyệt (Ảnh: FBNV)