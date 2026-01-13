Hotboy U23 Việt Nam Đình Bắc cứ hôn bóng là ghi bàn, quỳ lạy cũng viral khắp cõi mạng!

Rạng sáng 13/1, ĐT U23 Việt Nam đã tạo nên một đêm thi đấu bùng nổ khi xuất sắc đánh bại U23 Ả Rập Xê Út với tỉ số tối thiểu 1-0 ở lượt trận cuối vòng bảng U23 châu Á 2026. Chiến thắng không chỉ giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik khép lại vòng bảng với thành tích 3 trận toàn thắng, hiên ngang tiến vào tứ kết, mà còn mang đến cảm xúc vỡ oà cho người hâm mộ Việt Nam sau 90 phút nghẹt thở. Giữa rất nhiều cái tên thi đấu nổi bật, Nguyễn Đình Bắc chính là ngôi sao được nhắc đến nhiều nhất trên khắp các nền tảng mạng xã hội – người hùng mang về bàn thắng duy nhất, nhưng đủ để định đoạt số phận trận đấu.

Khoảnh khắc bùng nổ ấy đến ở phút 64. Ngọc Mỹ tung ra đường chuyền đầy tinh tế, đặt Đình Bắc vào tư thế bứt tốc xuống sát đáy biên. Trước mặt là góc sút cực hẹp, xung quanh là sự vây ráp quyết liệt của hàng thủ U23 Ả Rập Xê Út, nhưng tiền đạo trẻ của U23 Việt Nam vẫn cho thấy bản lĩnh đáng nể. Không chần chừ, Đình Bắc tung cú dứt điểm bằng chân trái đầy quyết đoán, đưa bóng găm thẳng vào lưới đối phương trong sự ngỡ ngàng của thủ môn và cả hàng phòng ngự áo xanh. Một bàn thắng đẹp về cả kỹ thuật lẫn tinh thần, đủ để khiến cầu trường và người hâm mộ theo dõi qua màn ảnh vỡ oà cảm xúc.

Đình Bắc cứ hôn bóng là ghi bàn (Ảnh chụp màn hình)

Sau pha lập công, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về Đình Bắc. Những khoảnh khắc ăn mừng của anh nhanh chóng trở thành "hiện tượng" trên MXH. Từ hành động hôn trái bóng ngay khi được tung vào sân ở đầu hiệp 2, những bước chạy "xé gió" đầy uy lực hướng thẳng về khung thành đối phương, cho đến động tác chào cờ đầy tự hào khi ghi bàn, hay cái cúi lạy mặt cỏ đầy thành tâm – tất cả đều mang đậm dấu ấn của một cầu thủ trẻ giàu cảm xúc, khát khao cống hiến và đầy cá tính.