Hot vlogger "Gia đình Cam Cam" bị cướp ngay lần đầu tới đảo Bali, dân tình vỡ mộng về thiên đường du lịch Châu Á

Là một trong những gia đình hot nhất mạng xã hội hiện nay, gia đình Cam Cam liên tục gây ấn tượng bởi các clip review du lịch, ăn uống, mua sắm... Giữa tháng 8 vừa qua, cặp đôi đã có dịp cùng nhau đặt chân đến thiên đường biển đảo Bali, Indonesia. Là một điểm đến chưa bao giờ ngừng hot trên bản đồ du lịch Châu Á và nhắc đến Bali có lẽ ai cũng nghĩ ngay đến khung cảnh bình yên, hoang dã với những bãi biển dài cùng làn nước xanh trong và loạt địa điểm ăn chơi có tiếng khiến nhiều tín đồ du lịch luôn mơ ước được đặt chân đến. Tuy nhiên chưa kịp khám phá “đảo ngọc” này quyến rũ thế nào thì “Gia đình Cam Cam” gặp phải sự cố là bị cướp ngay trên thiên đường nghỉ dưỡng này.

Mới đây, Kiên Hoàng đã chia sẻ tường tận câu chuyện nhanh chóng làm dậy sóng cộng đồng mạng và sự việc này còn được xem là hồi chuông cảnh báo đến khách du lịch về những nguy cơ tiềm ẩn tại hòn đảo Bali xinh đẹp này.

Sự việc cụ thể được Kiên Hoàng chia sẻ trên trang cá nhân khiến nhiều người vô cùng bức xúc.

Theo đó, vợ chồng Heo Mi Nhon (Loan Hoàng) và Kiên Hoàng lần đầu tiên đặt chân đến Bali để tham dự sự kiện. Trong ngày đầu đến "thiên đường du lịch" này, cặp đôi chỉ ở resort. Đến ngày thứ hai cặp đôi quyết định thuê xe máy và dành trọn một ngày để tham quan Ubud. Thành phố này có rất nhiều chùa chiền văn hóa, bên cạnh đó còn có nhiều quán cà phê, nhà hàng, cửa hàng lưu niệm. Ngỡ tưởng sẽ là một chuyến đi với những thước phim rất chill bởi Bali đã để lại cho cặp đôi nhiều ấn tượng về cảnh quan. Thậm chí trước khi đến cả 2 hot Vlogger đã xem qua những cảnh báo nguy hiểm tại "đảo ngọc" này. Hơn nữa điểm mà cặp đôi định ghé đến là nơi có rất nhiều chùa chiền, đặc biệt là đông đảo người dân và khách du lịch.



Ubub nằm ở trung tâm Bali và theo như cặp đôi tìm hiểu thì khu cực này có đông đúc du khách ghé đến.

Tuy nhiên sự cố ngoài ý muốn vẫn xảy ra. Trên đường đi tham quan tại thành phố, có một khúc cua khá vắng người qua lại vậy nên cặp đôi đã dừng lại để chụp ảnh. Và đây cũng chính là lúc cặp đôi vật lộn với 2 tên cướp hung hăng. Theo lời kể của cặp đôi, khi họ dừng xe máy để chụp ảnh, hai tên cướp đã phóng xe máy tới, tấn công và cướp chiếc điện thoại iPhone 12 được gắn trên tripod dùng để quay vlog. Dù Kiên Hoàng và Loan Hoàng đã cố gắng phản kháng, thậm chí giữ chặt chiếc xe máy của bọn cướp và lấy được điện thoại của tên cướp, nhưng cuối cùng họ vẫn bị mất chiếc iPhone 15 chuyên dùng để quay phim.

Hình ảnh của cặp đôi chia sẻ lại sau khi vụ cướp xảy ra.

Sau khi xảy ra sự việc, cặp đôi đã nhận được sự giúp đỡ từ người dân địa phương và tới đồn cảnh sát để trình báo. Tuy nhiên, dù đã qua 14 ngày, cảnh sát Bali vẫn chưa thể tìm ra thủ phạm do chất lượng camera an ninh tại khu vực xảy ra sự việc khá kém và không thể truy cập vào điện thoại của tên cướp. Kiên Hoàng chia sẻ rằng anh bị nứt ba chiếc xương sườn, và cả hai vợ chồng đều bị thương nhẹ. Dù bị mất một chiếc điện thoại, nhưng họ cảm thấy may mắn vì không gặp phải những hậu quả nghiêm trọng hơn.

Kiên Hoàng đã được người dân ở đó sơ cứu vết thương và hỗ trợ liên hệ với cảnh sát để viết tường trình lại toàn bộ sự việc.

Gia đình Cam Cam chia sẻ rằng, mặc dù việc di chuyển bằng xe máy tại Bali là phổ biến và thuận tiện, nhưng du khách nên cẩn trọng, đặc biệt là khi di chuyển vào ban đêm. Họ khuyến cáo rằng nên đi theo nhóm và luôn đề cao cảnh giác để tránh những tình huống tương tự.

Ngay sau bài chia sẻ của Kiên Hoàng về sự cố gặp phải trong chuyến du lịch đến đảo Bali đã khiến cộng đồng mạng không khỏi ngạc nhiên và lo lắng. Được biết đến là điểm đến du lịch thiên đường với những bãi biển tuyệt đẹp và cảnh quan hữu tình, Bali vốn luôn được xem là một nơi lý tưởng để thư giãn và khám phá. Tuy nhiên, sự việc cặp đôi vlogger nổi tiếng bị cướp ngay trong chuyến đi đã khiến nhiều người cảm thấy sốc và bất ngờ.

Trước thông tin này, không ít người đã bày tỏ sự lo lắng và ngạc nhiên về việc một điểm đến du lịch danh tiếng lại có thể xảy ra tình trạng an ninh kém đến vậy. Những cảnh báo từ gia đình Cam Cam đã nhanh chóng thu hút sự chú ý và khiến nhiều người phải đặt câu hỏi về sự an toàn khi du lịch đến những địa điểm nổi tiếng, thậm chí cả những nơi vốn được coi là "thiên đường".

Sau sự cố, cặp đôi vẫn ghé thăm những địa điểm tại đảo Bali và hoàn thành chuyến đi và giới thiệu những trải nghiệm thú vị tại Bali đến mọi người.

Tuy nhiên, bên cạnh những phản ứng ngạc nhiên và lo lắng, cũng có ý kiến cho rằng sự cố này chỉ là một trong số rất nhiều nguy cơ tiềm tàng mà du khách có thể gặp phải khi đi du lịch, đặc biệt là khi đến những quốc gia hoặc khu vực không quen thuộc. Những tình huống không mong muốn có thể xảy ra ở bất kỳ đâu và vào bất kỳ thời điểm nào. Do đó, việc nâng cao ý thức cảnh giác và chuẩn bị kỹ lưỡng khi du lịch là rất quan trọng.

Có thể nó, sự cố gặp cướp tại Bali của "Gia đình Cam Cam" không chỉ là một câu chuyện đáng nhớ trong hành trình 8 năm làm nghề của họ, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai yêu thích du lịch tại Bali. Dù được mệnh danh là thiên đường du lịch, Bali vẫn tiềm ẩn những rủi ro mà du khách nên thận trọng, luôn giữ cảnh giác cao và tuân thủ các biện pháp để đảm bảo an toàn cá nhân.

