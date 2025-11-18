Hot TikToker "Chị Cam" mất liên lạc hơn 48 giờ sau khi đi gặp bạn trai tại Campuchia

Hot girl TikTok người Trung Quốc thường được biết đến với tên gọi “Chị Cam” (Chéngzi Jiejie), sở hữu hơn 110 nghìn người theo dõi đã bất ngờ mất liên lạc từ ngày 12 tháng 11 trong lúc ở thành phố Sihanoukville, Campuchia.

Một người tự nhận là chị gái của cô cho biết, trước đó “Chị Cam” dự định lên chuyến bay ngày 13 tháng 11 để trở về Trung Quốc, nhưng đến nay đã trôi qua hơn 48 giờ mà không có bất kỳ tin tức nào. Đáng chú ý, bạn trai của cô, người được gọi là “Anh Long”, cũng đồng thời mất liên lạc, khiến sự việc càng thêm đáng ngờ.

Theo lời kể từ gia đình và người hâm mộ, “Chị Cam” sang Campuchia vào đầu tháng 11 để thăm bạn trai. Cô nhiều lần chia sẻ trên mạng xã hội rằng mình đã đặt vé máy bay ngày 13 tháng 11 để về nước, đồng thời vị trí IP cũng khớp với lộ trình di chuyển. Tuy nhiên, từ ngày 12 tháng 11, điện thoại của cô luôn trong tình trạng tắt máy, bạn trai của cô cũng tương tự. Dữ liệu tại hải quan Trung Quốc xác nhận cô chưa nhập cảnh, đồng nghĩa việc trở về theo kế hoạch là không xảy ra. Phía gia đình cho biết trước khi mất tích, tâm trạng và các mối quan hệ của cô đều bình thường, không có biểu hiện bất thường.

Trọng tâm của vụ việc nhanh chóng đổ dồn vào “Anh Long”. Người này tự giới thiệu đang kinh doanh quán ăn tại Sihanoukville. Tuy nhiên, khu vực này từ lâu nổi tiếng phức tạp, liên quan nhiều vụ lừa đảo viễn thông xuyên biên giới. Vì vậy, không ít cư dân mạng đặt câu hỏi về thân phận thật sự của anh ta. Một số bạn bè của “Anh Long” đã đăng bài tìm kiếm trên mạng, nhưng các thông tin đưa ra chưa được kiểm chứng độc lập. Có ý kiến cho rằng, nếu lời khai của “Anh Long” không chính xác, khả năng “Chị Cam” bị kéo vào hoạt động phi pháp là không thể loại trừ. Trường hợp trái lại, cô có thể đã gặp tai nạn đột xuất hoặc bị đe dọa bởi tội phạm địa phương.

Sau khi sự việc lan truyền, chị gái của “Chị Cam” đã đăng tải thông báo tìm người trên Douyin và Weibo, đồng thời cho biết sẽ liên hệ với Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia và Bộ Ngoại giao Trung Quốc để tìm kiếm hỗ trợ. Bạn bè và các influencer (người có sức ảnh hưởng) khác cũng tham gia chia sẻ thông tin, kêu gọi cộng đồng người Hoa tại Campuchia hỗ trợ manh mối và kết nối với các đội cứu hộ dân sự.

Trong khi đó, cộng đồng fan của “Chị Cam” tự phát lập quỹ quyên góp nhằm hỗ trợ gia đình phối hợp tìm kiếm xuyên quốc gia, thúc đẩy lan truyền thông tin và duy trì liên hệ với các bên liên quan. Trên Douyin, một số streamer đã mở các buổi phát trực tiếp với chủ đề cảnh báo an toàn, nhấn mạnh rủi ro của việc du lịch hoặc làm việc tại các khu vực phức tạp như Sihanoukville.

Hiện vẫn chưa có thông tin xác thực về tình trạng của “Chị Cam” cũng như bạn trai. Gia đình và cộng đồng mạng tiếp tục kêu gọi sự hỗ trợ rộng rãi để sớm tìm thấy tung tích của cô.

Nguồn: HK01